- 2011年12月22日日前监管部门曾召集几家发行量居前的大行开会，已明确要求各行银信理财产品四季度的发行规模不能超过三季度
- 2011年12月22日针对渤海湾的赔偿和环境两项基金仍未确定规模及实施细则
- 2011年12月22日9月1日，亨通光电公告拟非公开发行股票不超过4450万股，募集资金总额不超过13.20亿元。11月24日，亨通光电公告非公开发行申请未获通过，但具体原因并未披露。
- 2011年12月22日证券时报报道，东贝B管理层瞒天过海，将公司成长的成果大量转移到公众股东视野之外，秘密实施了曲线管理层收购(MBO)。公众股东本应享有的权益，被管理层鸠占鹊巢。
- 2011年12月22日中国商业联合会会长张志刚表示，今后5年，随着中国扩大内需战略的有效实施，居民消费潜力将进一步释放，预计社会消费品零售总额年均增长15%以上，2015年有望达到32万亿元人民币，国内市场规模将位居世界前列。
- 2011年12月22日北京市首个公租房项目远洋沁山水出台了租金标准，价格为每平米41元。以此计算，一居室的租金约为1927元，两居室的租金约为2788元。
- 2011年12月22日明年上半年货币基金将在目前基础上保持相对稳定的收益率
- 2011年12月22日对下季货币政策，超过半数的银行家预期将保持适度水平，较上季上升13.9个百分点
- 2011年12月22日曾经和张保良有过交往的华人怀疑其有精神问题。下次开庭日期定为明年1月5号
- 2011年12月22日受汽车限购、房地产调控及首钢搬迁等政策措施影响，今年北京市经济增长速度被拉低2个百分点。
- 2011年12月22日资本主义和私有化必然导致社会两极分化，而两极分化的状态下绝不可能有真正的民主
- 2011年12月22日本周央行净回笼资金共计100亿元，大大低于此前两周的净回笼量，主要是因为临近节日，央行要确保货币供应量。
- 2011年12月22日涉及包括网易邮箱、QQ邮箱、人人网、多玩网、178、7k7k等多家网站用户信息
- 2011年12月22日明知国家禁止校车超员的情况下，不认真履行职责，放任严重超员行驶的行为，引发严重后果，涉嫌构成重特大责任事故罪
- 2011年12月22日广东省卫生厅副厅长廖新波表示，此事件主要触及五个方面的问题：1.代孕是非法的；2.人工有意多胎违反计划生育政策；3.医疗机构有超范围执业、违规操作和经济犯罪之嫌；4.医学伦理学问题；5.人为多胎有损孕妇身心健康
- 2011年12月22日在公务员日常管理上，将强化以业绩为导向的考核机制，完善考核办法、提高行政执行力，把考核结果作为评价公务员的重要依据之一
- 2011年12月22日吸入二氧化硅微粒导致A种小鼠的多项血液检测值改变，其中白细胞总数显著升高。而B种小鼠不但白细胞增多，而且其肺部出现针对炎症的早期免疫反应
- 2011年12月22日匈牙利政府的政策可预见性和可靠性继续下降，这对匈牙利的中期经济增长前景造成损害。声明说，如果匈牙利能获得IMF援助，将有助于其增强政策可信度
- 2011年12月22日中国驻日本大使馆正在调查核实有关情况，要求日方切实保护中国船员合法权益，妥善处理此事
- 2011年12月22日社论强调，全体党员、人民军官兵和人民要在尊敬的金正恩同志领导下，化悲痛为力量和勇气，战胜目前的困难局面，为夺取主体革命的伟大新胜利而奋勇斗争
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