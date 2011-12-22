浙江首次出台公务员队伍管理意见 遏制干好干坏一个样 2011年12月22日 在公务员日常管理上，将强化以业绩为导向的考核机制，完善考核办法、提高行政执行力，把考核结果作为评价公务员的重要依据之一

俄发现纳米微粒对机体影响因免疫特点而异 2011年12月22日 吸入二氧化硅微粒导致A种小鼠的多项血液检测值改变，其中白细胞总数显著升高。而B种小鼠不但白细胞增多，而且其肺部出现针对炎症的早期免疫反应

标普下调匈牙利评级至垃圾级 2011年12月22日 匈牙利政府的政策可预见性和可靠性继续下降，这对匈牙利的中期经济增长前景造成损害。声明说，如果匈牙利能获得IMF援助，将有助于其增强政策可信度