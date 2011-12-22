央行调查显示房地产投资不再是居民投资首选 2011年12月22日 中国人民银行22日发布的四季度城镇储户问卷调查显示，居民对未来物价上涨预期和房价上涨预期均出现大幅回落，房地产投资不再是居民的投资首选。

央行调查显示超半数银行家认为未来货币政策保持适度 2011年12月22日 中国人民银行22日发布的第四季度银行家问卷调查显示，第四季度银行家信心指数回升，银行业景气指数稳定，贷款需求指数下降，对下季货币政策，超过半数的银行家预期将保持适度水平。

法国议会下院通过20112年财政预算案 2011年12月22日 根据这两个预算案，法国财政赤字今年预计将达955亿欧元（约合1225亿美元），明年将减至808亿欧元（约合1053亿美元）；财政赤字占国内生产总值的比例将从今年的5．7％降至明年的4．5％

中航地产新增投资性房地产业绩或将巨变 2011年12月22日 中航地产公告，公司拟将下属企业持有的房产作为以出租为目的的持有型物业。这些房产作为以出租为目的的持有型物业后，将依据投资性房地产的有关规定进行会计处理。

IMF首席经济学家认为世界经济复苏面临严峻形势 2011年12月22日 2011年全球经济以复苏模式开局，虽然面临一系列挑战，但问题与现在相比更加可控。这一年来许多发达经济体经济复苏陷于停滞，世界经济目前面临的形势可能比2008年更糟