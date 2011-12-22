- 2011年12月22日2011年5月，故宫(微博)送给北京市公安局的一面锦旗上，把“捍祖国强盛”错写成“撼祖国强盛”（见图），舆论哗然。语文专家指出，“捍”是保卫、防御的意思；“撼”是动、摇动的意思。虽然读音相同，但两个字并不通用。
- 2011年12月22日今日两市双双低开，开盘后，大盘小幅震荡后再次下挫，击破前期前低2164点，最低下挫至2162.97点。盘面上，中石油、银行、保险股努力护盘，而有色携环保等题材板块大幅杀跌
- 2011年12月22日美国国务院发言人维多利亚·纽兰21日还透露一些细节，称美朝双方利用纽约的对话渠道就粮食援助等问题进行了“工作接触”。
- 2011年12月22日亚努科维奇表示：“不可能停止调查，不可能(针对季莫申科)结案。这些案件还将继续接受调查审理。谁也没有权力对此进行干涉。”
- 2011年12月22日军政府在声明中呼吁民众保持冷静，表示愿意就任何“可能帮助埃及恢复安定局面”的对策展开讨论。“我们重申对于埃及妇女的尊重和赞赏，并再次强调她们享有参与集会示威等政治活动的权利。”
- 2011年12月22日中国人民银行22日发布的四季度城镇储户问卷调查显示，居民对未来物价上涨预期和房价上涨预期均出现大幅回落，房地产投资不再是居民的投资首选。
- 2011年12月22日中国人民银行22日发布的第四季度银行家问卷调查显示，第四季度银行家信心指数回升，银行业景气指数稳定，贷款需求指数下降，对下季货币政策，超过半数的银行家预期将保持适度水平。
- 2011年12月22日惠誉在新的财政预测中表示,在2016至2020年至少额外需要3.5万亿美元的减赤措施以稳定公众持有的联邦债务,这些债务占国内生产总值(GDP)的大约90%.
- 2011年12月22日目前纪检机关正在对白培中家中财产被劫案所涉及的白培中廉洁从业情况进行调查。
- 2011年12月22日根据这两个预算案，法国财政赤字今年预计将达955亿欧元（约合1225亿美元），明年将减至808亿欧元（约合1053亿美元）；财政赤字占国内生产总值的比例将从今年的5．7％降至明年的4．5％
- 2011年12月22日从各州情况看，加利福尼亚州仍是美国人口最多的州，总人口为3770万。跻身前五名的分别是得克萨斯州（2570万）、纽约州（1950万）、佛罗里达州（1910万）和伊利诺伊州（1290万）。
- 2011年12月22日央行发布《2011年第4季度储户问卷调查报告》。报告显示，在物价上68.7%的居民认为物价“高，难以接受”。在各类消费中，未来3个月内有购房意愿的居民占13.9%，比上季小幅下降0.3个百分点。接近监测以来的最低点。
- 2011年12月22日来自纽约的华裔美军士兵陈宇晖于今年10月3日被发现死于阿富汗南部的一个军营瞭望塔内。军方调查人士称一颗子弹从其下颚贯穿头部致其死亡
- 2011年12月22日拉加经委会当天发布的2011年地区经济形势报告还指出，今年拉美地区人均国民生产总值增幅将达到3．2％。由于南美洲、中美洲和加勒比地区经济结构不同，增幅差异较大，其中以原材料出口为主的南美地区增幅为4．6％
- 2011年12月22日两个月前，奥林巴斯从上世纪90年代起为掩盖巨额投资损失而篡改财务报表一事首次曝光
- 2011年12月22日中航地产公告，公司拟将下属企业持有的房产作为以出租为目的的持有型物业。这些房产作为以出租为目的的持有型物业后，将依据投资性房地产的有关规定进行会计处理。
- 2011年12月22日2011年全球经济以复苏模式开局，虽然面临一系列挑战，但问题与现在相比更加可控。这一年来许多发达经济体经济复苏陷于停滞，世界经济目前面临的形势可能比2008年更糟
- 2011年12月22日SOHO中国目前在上海共有六个在建 (待建)工程，其中四个项目至少共需要追加近60亿元的投资。但2011年度中报显示，现金及现金等价物扣除了应付税项、应付款项及其他应付款，实际可动用的资金或不超过10亿元。
- 2011年12月22日今年截至11月，亚洲对冲基金整体缩水6.2%，而同期富时亚太指数(FTSE Asia-Pacific index)下跌17.2%。
- 2011年12月22日到6、7月份左右，市场会对政府进行进一步的改革形成一个高潮，所以2012年股市的走势可能会重复2009年的股市，大体的路径是相似的。
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