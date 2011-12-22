芬兰在一艘从德国驶往上海货船发现69枚爱国者导弹 2011年12月22日 《财经》综合报道 据芬兰国家调查局介绍，上述船只悬挂的是英国国旗，名为M/S Thor Liberty，于12月15日从德国北部驶出，之后停靠在芬兰的一个港口装载货物