- 2011年12月22日
- 2011年12月22日大成基金在12月21日表示，重庆啤酒董事长黄明贵应该为连续跌停负有重要责任
- 2011年12月22日券商直投在IPO公司中成功退出家数为22家，平均账面投资高达回报4.65倍。其中，平安证券旗下平安财智参股浙江贝因美的退出回报高达12.34倍，高居券商直投退出榜榜首
- 2011年12月22日除欧央行向欧元区推出贷款工具外,数据显示中国精炼铜进口激增,也协助提振铜市信心.
- 2011年12月22日来自中国外汇交易中心的最新数据显示，12月22日人民币对美元汇率中间价报6.3253，较前一交易日小幅回落。
- 2011年12月22日竞相抢购新加坡房产的中国人受到新加坡业界欢迎。新加坡房产经纪人正竭力增加人手，并与中国房屋中介成立合资企业。
- 2011年12月22日商务部公平贸易局负责人指出，美方多年来对中国进行的反补贴调查既违反世贸规则，也没有美国法律依据，希望美方尽快纠正其在不承认中国市场经济地位情况下对中国产品进行反补贴调查的错误做法。
- 2011年12月22日中国边境城市丹东的一位中国官员说，该市的边境口岸周三也开放了，不过贸易代表团还不能过去
- 2011年12月22日环旭电子股份有限公司首发申请将于12月23日上会。作为一家电子制造服务及代工业的公司，环旭电子所在的行业周期性较大，目前行业景气度正在从最高处向下回落
- 2011年12月22日杭州下沙房价已经跌回万元区间，较历史最高点下跌将近40%。目前房价与2009年8月-9月大致相当。
- 2011年12月22日东兴证券曾乐观预测指数会上摸至4500点，但目前指数高位3100点都不到，因此获得了“最不靠谱券商”称号。同时东兴证券成立以来保荐的5个项目，其中三个项目饱受市场质疑，业绩变脸。此外，投行团队问题多多，保荐代表缺失严重
- 2011年12月22日IBK企业银行经济研究所专家认为，金正恩在经济上将推行完全不同的政策。留学经历不可小视，因为留学时期留下了对发达国家经济的关心。
- 2011年12月22日由于中国是印度主要的进口来源国，印度国内企业经常以保护国内产业为由要求向中国企业发起反倾销调查。
- 2011年12月22日2011年可谓新股“黑暗时代”，统计今年在主板及创业板挂牌的83只新股表现，截至21日仍守住招股价水平的新股只有18只，意味有八成上市新股至今仍在破发，其中更有50只跌幅超过两成，跌逾三成的亦有38只
- 2011年12月22日今年实施限购令的46个城市中，已有北京、广州、深圳、上海、青岛、济南、福州、长春、厦门、太原等至少10个城市明确表示将在2012年继续执行限购政策。其他城市对限购是否继续尚无明确态度。
- 2011年12月22日据芬兰国家调查局介绍，上述船只悬挂的是英国国旗，名为M/S Thor Liberty，于12月15日从德国北部驶出，之后停靠在芬兰的一个港口装载货物
- 2011年12月22日今年4月以来，化工市场步入下跌通道，化工股也一路走低。在板块估值整体回调之后，个别股票近期依然出现大幅下跌，有的个股甚至连续10多个跌停，在跌停板数量上超越重庆啤酒，成为近期A股“跌停王”
- 2011年12月22日对于家访过程中发现的学生乘坐农用车、拼装车、报废车以及家长租用社会车辆接送学生上下学等情况，要迅速向当地公安交管部门报告
- 2011年12月22日此次规模创下该行长期再融资操作的最高纪录，刷新了2009年6月举行的1年期招标创下的4,420亿欧元的前纪录高点。
- 2011年12月22日明年中国经济所面临的重大外部风险，将使中国承受外需回落、资本外流、摩擦加剧三重外部压力。
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