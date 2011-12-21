- 2011年12月22日说白了，就是先成立一个壳公司，即沙县小吃集团，然后让各地做得比较有规模的经营者加入，并以沙县小吃集团名义全国扩张，有了实体后，将该集团筹划上市
- 2011年12月22日杨一民被检察机关以“受贿”提起公诉，共40余项指控，收受20余个单位或个人的贿赂，受贿金额共计1254900元
- 2011年12月22日夏斌指出，因为我国金融体系不完善，改革不到位，所以，2012年我国必须加强结构性调整、加强微调，同时坚持执行稳健的货币政策。
- 2011年12月22日广东省广州、深圳市的腾讯网、金羊网、大洋网、深圳新闻网、奥一网以及嘀咕网、饭否网等7家开展微博客业务主要网站作为试点
- 2011年12月22日中国经济不需要两位数增长，即使经济增速降到8%左右的水平，仍然是世界上最高的增长速度，并且是健康、正常的增长。
- 2011年12月22日昨日，大成基金首度对此作出回应，称“近期赎回规模的传闻完全不属实，整体来看，公司目前基金份额稳定，并未出现市场猜测的流动性风险，也未对公司业务造成冲击，公司各项业务运营正常”
- 2011年12月22日iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至12月20日的最近一周美国货币市场基金资产减少126亿美元,至2.654万亿(兆)美元.
- 2011年12月22日构成闲置土地的，县级以上地方国土资源主管部门应当下达《责令限期动工通知书》，督促土地使用者及时纠正。土地使用者在接到《责令限期动工通知书》后，应当在3个月内动工开发建设
- 2011年12月22日启动中国版401K计划是有关部门针对当前市场低迷的“扶持”和“救急”，相当于为市场注入强心针，体现了中国股票市场一贯的政策市的特点，“市场低迷到现在这个样子也不能不有所表示。”
- 2011年12月22日知情人士透露，一些官员正试图建立一个机制，允许地方政府将接近人民币2万亿元的社保基金拿出一部分投资国内股市，从而提高这部分资金的投资回报
- 2011年12月22日财报显示，汇丰在亚太地区的零售业务除税前利润为10.6亿美元，其中中国内地贡献了8.39亿美元，印度、印尼、日本等地区均告亏损。
- 2011年12月22日德勤指出，2010年底，一些城商行的政府平台和房地产项目贷款余额占比超过50%，这并非偶然现象。这样畸形的资产结构在任何时候都是不合适的。
- 2011年12月22日12月前十五天，工行、农行、中行、建行四大银行新增贷款投放达750多亿元。其中，后五天投放超过前十天投放的总和。
- 2011年12月22日A股2011年全年IPO融资总额仍将达到2820亿元，在全球主要市场当中再度名列前茅。与上市火爆的景象相反，新股上市后的表现却“惨不忍睹”：今年以来上市的企业中超过六成仍处于破发状态
- 2011年12月22日2012年在京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及直辖市和省会城市开展监测，2013年在113个环境保护重点城市和环保模范城市开展监测，2015年在所有地级以上城市开展监测。2016年1月1日，全国各地监测和评价环境空气质量
- 2011年12月22日重庆啤酒(600132.SH)连续9个跌停终于被打开。昨日的快速上涨和下跌，以及前所未有的巨量换手，都对重庆啤酒前一交易日在跌停板价位的大笔接盘作出解释：有大资金低位吸筹并吸引资金入场以抢得昨日最多近20%的波段收益
- 2011年12月22日这标志着国开行进一步拓宽香港人民币债券发行渠道，拟首次尝试通过金管局债务工具中央结算系统（CMU）债券投标平台招标发行香港人民币债券。
- 2011年12月22日村民向广东省工作组反映了乌坎村换届选举、土地买卖、村务公开等问题，矛头直指原来的村两委干部。村民说，希望省工作组能够让他们公开公平公正地投票选举村两委
- 2011年12月22日社会管理得好不好，不在于是否存在矛盾冲突，而在于能否很好地容纳和化解矛盾冲突。“乌坎转机”告诉我们，要减少社会矛盾的触点、降低燃点，必须将社会管理摆在更重要的位置，解决好群众利益问题
- 2011年12月21日该报告认为，由于经济增长疲软，英国化解经济危机的能力正在减弱。报告同时将英国今年经济增长预期从之前的2.0%下调至1.6%
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