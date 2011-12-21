单一欧元支付区将于2014年2月建成 2011年12月21日 单一支付区将涵盖27个欧盟成员国和冰岛、挪威、列支敦士登、摩纳哥、瑞士共32个国家

最高人民法院发布第一批指导性案例加强案例指导 2011年12月21日 这次发布的4个指导性案例，民事和刑事案例各2个，分别涉及居间合同纠纷，二审诉讼期间当事人达成诉讼外和解协议与判决的效力关系，对于利用新形式、新手段受贿的认定，以及对实施极其严重犯罪被判处死缓并限制减刑的具体把握等方面的问题

普邦园林等4股首发21日获证监会通过 2011年12月21日 《财经》综合报道 广州普邦园林等四家企业首发申请获通过

工商银行董事会同意向工银金融租赁增资30亿 2011年12月21日 《财经》综合报道 会议同意公司向工银金融租赁有限公司增资30亿元

从9个数字和3个字母看欧美债务危机演变 2011年12月21日 久拖不决的欧洲主权债务危机今年夏季再起波澜，先掀起金融市场动荡，之后向银行业蔓延，进而拖累实体经济，致使经济增长前景黯淡，并有可能陷入衰退

民生银行发行不超过500亿元金融债计划获批 2011年12月21日 《财经》综合报道 同意本公司在全国银行间债券市场公开发行不超过500 亿元人民币的金融债券

拉霍伊当选为西班牙新一届首相 2011年12月21日 由于人民党在议会中占据多数，再加上得到纳瓦罗人民联盟和公民论坛的支持，拉霍伊最终在350位众议员中获得了187票赞成、149票反对、14票弃权的结果，顺利成为西班牙1975年民主化改革以来的第六位首相

英国首相卡梅伦突访阿富汗慰问英军 2011年12月21日 卡梅伦在坎大哈对记者说，他此行的主要目的之一是感谢驻阿英军和其家属，并祝他们圣诞快乐。他同时称，政府计划组建的一个内阁委员会将担负起包括提高英军福利水平在内的多项任务。

挪威将向国际货币基金组织提供93亿美元贷款 2011年12月21日 斯托尔滕贝格说，挪威此举是为了帮助欧元区克服债务危机，维护欧洲经济稳定，同时这也是国际社会稳定全球经济一揽子行动的一部分。他说，建立稳定的全球经济秩序符合挪威国家利益