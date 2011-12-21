- 2011年12月21日单一支付区将涵盖27个欧盟成员国和冰岛、挪威、列支敦士登、摩纳哥、瑞士共32个国家
- 2011年12月21日这次发布的4个指导性案例，民事和刑事案例各2个，分别涉及居间合同纠纷，二审诉讼期间当事人达成诉讼外和解协议与判决的效力关系，对于利用新形式、新手段受贿的认定，以及对实施极其严重犯罪被判处死缓并限制减刑的具体把握等方面的问题
- 2011年12月21日穆迪认为，英国经济未来评级前景仍将取决于欧元区债务危机的发展情况。
- 2011年12月21日广州普邦园林等四家企业首发申请获通过
- 2011年12月21日会议同意公司向工银金融租赁有限公司增资30亿元
- 2011年12月21日柏拉图曾在《理想国》第二卷中讲述了让人拥有隐身魔力的“裘格斯戒指”的故事，并借此讨论一个道德难题：如果人无需畏惧自己行为的后果，他是否还要讲究道德操守？
- 2011年12月21日久拖不决的欧洲主权债务危机今年夏季再起波澜，先掀起金融市场动荡，之后向银行业蔓延，进而拖累实体经济，致使经济增长前景黯淡，并有可能陷入衰退
- 2011年12月21日同意本公司在全国银行间债券市场公开发行不超过500 亿元人民币的金融债券
- 2011年12月21日由于人民党在议会中占据多数，再加上得到纳瓦罗人民联盟和公民论坛的支持，拉霍伊最终在350位众议员中获得了187票赞成、149票反对、14票弃权的结果，顺利成为西班牙1975年民主化改革以来的第六位首相
- 2011年12月21日卡梅伦在坎大哈对记者说，他此行的主要目的之一是感谢驻阿英军和其家属，并祝他们圣诞快乐。他同时称，政府计划组建的一个内阁委员会将担负起包括提高英军福利水平在内的多项任务。
- 2011年12月21日斯托尔滕贝格说，挪威此举是为了帮助欧元区克服债务危机，维护欧洲经济稳定，同时这也是国际社会稳定全球经济一揽子行动的一部分。他说，建立稳定的全球经济秩序符合挪威国家利益
- 2011年12月21日修订草案规定，未动工开发建设，土地闲置满2年的，经准后可无偿收回土地使用权。
- 2011年12月21日韩国政府一位高级消息人士21日表示，金正恩在金正日逝世消息发布之前，向全军下达了“金正恩大将命令1号”，这是反映金正恩完全掌握着人民军指挥权的一个例证
- 2011年12月21日温家宝对金正日同志不幸因病逝世表示深切哀悼，对朝鲜人民表示诚挚慰问。
- 2011年12月21日缺陷产生的原因是车辆变速箱换挡拉索可能从变速箱支架中脱出，造成车辆可能无法正确换挡，极端情况下导致车辆可能无法重新启动或发生意外移动，存在安全隐患
- 2011年12月21日江苏省军区领导高度重视，启动涉军维权工作机制，协调当地职能部门调查处理。经过依法协商，开发商向陈建利及其家人赔礼道歉，赔偿全部医疗费用，对强拆的房屋按市场价进行赔偿
- 2011年12月21日周小川强调，会继续深化金融体制改革，推动金融市场 规范发展，稳步推进利率市场化改革，进一步完善人民币汇率形成机制，加强和改进外汇管理，切实提高金融服务和管理水平。
- 2011年12月21日报道称，韩国政府一位高级消息人士21日表示，金正恩在金正日逝世消息发布之前，向全军下达了“金正恩大将命令1号”，这是反映金正恩完全掌握着人民军指挥权的一个例证
- 2011年12月21日继发改委12月8日下发全国强制备案要求后， 这是国内第一部股权投资基金业从业人员行为规范
- 2011年12月21日SK中国的另一重要业务为都市开发，包括上海世博园项目、虹桥项目、成都和北京通州文化创意产业园等。此外，SK还致力于工业废弃物和危险品处理、土壤净化等环保事业，计划与全球最大的生物质发电企业国能合作促进建设生物质发电厂
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