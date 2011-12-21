官方证实上海将实行微博实名制 2011年12月21日 中国北京、上海等5城市率先试行微博实名，希望能借此遏制虚假和有害信息通过微博传播，营造诚信健康的网络环境

近万辆进口凯迪拉克SRX汽车被召回 2011年12月21日 缺陷产生的原因是车辆变速箱换挡拉索可能从变速箱支架中脱出，造成车辆可能无法正确换挡，极端情况下导致车辆可能无法重新启动或发生意外移动，存在安全隐患