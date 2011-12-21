- 2011年12月21日洪平凡认为2012年的世界经济是一种“零一选择”：如果主要国家，尤其是欧洲和美国，能够出台有力的财政政策，处理好就业以及主权债务等问题，全球经济可能会温和增长；如果政策出现明显失误，全球经济便面临二次探底
- 2011年12月21日第九十九期央票期限3个月，发行量10亿元
- 2011年12月21日德银认为，当前欧元区存在的风险和挑战关键在于意大利，但其相信意大利具备偿付能力。西班牙情况的好转尤其令人感到振奋，这也表明该国对调整经济下定决心。此外，爱尔兰的竞争力有所提高，扭转了市场的悲观情绪
- 2011年12月21日公报说，法国金融市场管理局19日收到路易威登发布的声明。该集团在声明中表示已通过它所控制的企业在本月15日收购了爱马仕约0.88%的股权，从而将其持有的爱马仕股权增至22.28%，并相应获得16%的投票权
- 2011年12月21日网络上国内最大的技术社区CSDN用户数据库被攻破，超过600万注册用户的邮箱和密码信息被网上公开
- 2011年12月21日大成基金认为，重庆啤酒12月8日复牌后市场反应剧烈，但始终未正视并相应纠正其信息披露问题，严重损害投资者和基金份额持有人的利益，因此敦请重庆啤酒立即申请股票停牌。但经过多次督促和恳请，重庆啤酒方面未作出任何回应。
- 2011年12月21日中国北京、上海等5城市率先试行微博实名，希望能借此遏制虚假和有害信息通过微博传播，营造诚信健康的网络环境
- 2011年12月21日中海油今年已经发生了四次泄露事故。最近一次发生事故的珠海横琴天然气处理终端，在一个月前刚通过多部委联合开展的海上及陆源溢油风险大检查。
- 2011年12月21日缺陷产生的原因是车辆变速箱换挡拉索可能从变速箱支架中脱出，造成车辆可能无法正确换挡，极端情况下导致车辆可能无法重新启动或发生意外移动，存在安全隐患
- 2011年12月21日21日，国内三大商品期货交易所上市大宗商品走势分化，工业品全线收涨，农产品大多数微跌
- 2011年12月21日截至今年12月15日止，港交所主板首次公开招股(IPO)集资额为2511.48亿元，较去年的4490亿元大幅减少44%，但仍在全球其他交易所中处于领先地位
- 2011年12月21日近十年来底薪和佣金率并无明显提高，但竞争加剧导致展业成本大幅增加
- 2011年12月21日发改委透露，2000年至2011年，西部大开发已累计新开工重点工程165项，投资总规模3.1万亿元
- 2011年12月21日关于存款准备金率，渣打预测在2011年12月初下调0.5个百分点之后，12月下旬会再一次下调0.5个百分点，2012年将以每次0.5个百分点的幅度再下调五次。
- 2011年12月21日进一步完善人民币汇率形成机制，加强和改进外汇管理，切实提高金融服务和管理水平
- 2011年12月21日该负责人表示，美商务部在没有国内法律授权的情况下先后对中国产品发起30起反倾销和反补贴调查，这种滥用贸易救济措施是典型的贸易保护主义做法。
- 2011年12月21日截止收盘，重庆啤酒微涨0.7%，成交27.8亿元，换手率高达19.23%，成交额创出上市以来最高。
- 2011年12月21日2008年到今年上半年，基民总共亏损了7101亿元，基金公司却收取了近600亿元的管理费，银行收取的托管费则高达188.23亿元，客户维护费也有84.87亿元，而券商也拿到了186.48亿元的佣金。
- 2011年12月21日截至10月底，拟出售的全部资产价值总值约27亿美元
- 2011年12月21日任汇川称，目前A股市场不算好，公司考虑到市场情况以及业务发展，选择了可转债的方式，这对股东来说也比较容易接受。另一方面，今年上半年已经完成H股定向增发，而如果在H股发债的话需要较长时间，审批流程也复杂。
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