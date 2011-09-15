俄罗斯航空署或将吊销30家航空公司许可证 2011年09月15日 雅罗斯拉夫尔市“火车头”冰球队队员乘坐的雅克-42飞机坠毁后，俄罗斯总统德米特里·梅德韦杰夫要求尽快着手大幅缩减本国现有航空公司数量和加强航空安全

安徽亳州兴邦特大非法集资案主犯吴尚澧终审判死刑 2011年09月15日 兴邦公司非法集资案涉及27个省市4万多人，涉案金额高达37亿多元，并造成24亿多元集资款无法返还