- 2011年09月15日北京市公安局通报，李某行为构成寻衅滋事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第17条之规定，公安机关决定对李某由政府收容教养1年，已送交执行；另已决定依法对苏楠提请逮捕
- 2011年09月15日欧盟执委会主席巴罗佐于近日与国家总理温家宝见面中，并无承诺提高中国贸易地位，以换取中国政府协助解决欧元区的债务危机
- 2011年09月15日总部设在苏黎世的瑞士银行集团表示，他们发现有银行雇员未经授权便进行交易，导致银行巨额损失。初步估计，交易损失在20亿美元左右，这笔损失将挂在第三季的营收纪录上
- 2011年09月15日雅罗斯拉夫尔市“火车头”冰球队队员乘坐的雅克-42飞机坠毁后，俄罗斯总统德米特里·梅德韦杰夫要求尽快着手大幅缩减本国现有航空公司数量和加强航空安全
- 2011年09月15日前8个月全国实际使用外资金额776.34亿美元，同比增长17.7%。1至8月，全国外商投资新设立企业18006家，同比增长7.68%
- 2011年09月15日今年第二季度整体制造业的工业生产指数同比升2％，较首季度3．5％的升幅为低。该季相应的生产者价格指数同比升8．9％，高于首季的8．2％
- 2011年09月15日目前，希腊财政部已书面要求该国151家企业和政府机构，两周内提交裁员的候选人名单
- 2011年09月15日高校学生公寓将免征房产税。对与高校学生签订的高校学生公寓租赁合同，免征印花税。对按照国家规定的收费标准向学生收取的高校学生公寓住宿费收入，免征营业税
- 2011年09月15日尽管黄金处于高度波动的行情之中，且价格波动幅度较大，但我们依然对金价保持乐观的看涨预期。之所以大幅调升金价预期主要是基于目前市场投资者的焦躁情绪和他们对资金安全的避风港的追求所致
- 2011年09月15日给予临川区委原副书记、原区长习东森（已免职）留党察看两年、行政撤职处分；给予抚州市中级人民法院原院长何大新党内严重警告处分，抚州市人大常委会已接受何大新辞去院长职务的请求
- 2011年09月15日兴邦公司非法集资案涉及27个省市4万多人，涉案金额高达37亿多元，并造成24亿多元集资款无法返还
- 2011年09月15日针对欧元区的业务，很多是技术方面的合作，比如已建立了的中意曼达林基金，就是通过投资、并购、技术转移致力于中小企业合作，中国需要的是欧洲的品牌和技术，而对方需要的是中国的市场
- 2011年09月15日欧盟委员会在公报中说，对中国企业征收反倾销税将有望改善欧盟生产企业倒闭和裁员的状况
- 2011年09月15日报道指，这个奇特构想的灵感来自于1991年菲律宾皮纳图博火山爆发。科学家指，当时火山口喷出的大量粒子使地球气温在2年间下降了0.5摄氏度
- 2011年09月15日美银入股是在建行股改上市之前，当时并没有多少人愿意买建行的股票，美银入股后发挥的作用很成功，对建行进行各种技术以及组织架构方面的支持
- 2011年09月15日北汽整车板块计划在2012年上市，今年国内汽车市场的增长将会在个位数
- 2011年09月15日企业不管从事什么样的业务，必须要把业务增长和企业的社会公民责任结合在一起；企业在追求业务增长的同时，要确保增长的质量
- 2011年09月15日逾2/3欧盟国受访者认为，欧盟成员国地位对国家经济有帮助，但只有4成人认为欧元对经济有利
- 2011年09月15日最近在一项舞蹈竞赛上，一支模仿梅德韦杰夫跳舞的队伍让评审笑得东倒西歪，他们赢得头等奖；不过，俄罗斯国营电视在播报这则新闻时，只是念稿子播出，删除了参赛者模仿梅德韦杰夫跳舞的画面
- 2011年09月15日据熟悉国际刑事法院的律师们介绍，国际刑事法院不太可能受理指控梵蒂冈天主教会的控告。因为通常只有犯战争罪、反人类罪和种族灭绝罪的人才能被国际刑事法院受理
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