- 2011年12月21日路透调查周二显示,对於欧洲央行(ECB)是否担任欧元区的最终贷款人,分析师和债券策略师的看法仍有分歧,不过欧洲央行不太可能很快就开始印刷钞票.
- 2011年12月21日令人费解的是，京新药业下足财力收购的专利竟然是正在申请的发明专利，收购前因涉嫌侵权还被沈阳第一制药告上法庭。公告显示，顺达四海与沈阳第一制药之间存在两起诉讼，其中一起判决结果已出，顺达四海显然不是胜利的一方。
- 2011年12月21日招商证券报告称，按照董事会授权的额度，扣除本次可转债融资260亿元之后，平安明年A股有约84亿元的融资额度，H股有约270亿元的融资额度。按照往年的惯例，公司一般不会将额度全部用完，因此判断明年A股再融资不会再启。
- 2011年12月21日沪指报2191.15点，跌24.78点，跌幅1.12%；深成指报8884.25点，跌147.42点，跌幅1.63%。
- 2011年12月21日2011年全国各类土地总供应及成交面积仍高于去年，但是住宅用地市场受影响较为显著，供应和成交面积同比分别下降9.8%和11%，楼面均价同比下降10%至1462元/平方米。
- 2011年12月21日数据显示，“民主法制”的实现程度为六个方面之中最高，2010年达到了93.6%。
- 2011年12月21日据从权威渠道获悉，工信部内部目前已就“救市”举措形成初步共识，即以准入名单出炉为契机，对名单中龙头企业加大资金扶持力度，同时推动光伏全产业链的市场准入机制，以促进产业深入整合。
- 2011年12月21日今年以来，已有81家上市公司发布购买理财产品的公告，涉及总金额超过300亿元
- 2011年12月21日12月份贷款规模紧张，银行承兑汇票贴现已经停止；其他贷款根据项目优劣情况决定投放与否
- 2011年12月21日理财队伍中不乏刚融资的公司，少数公司竟然挪用募集资金进行违规理财。
- 2011年12月21日2012年一、二季度有220亿元房地产信托到期，且到期的房地产信托抵押率较高，平均超过50%。
- 2011年12月21日汕头市政府表示高度重视海门镇广大群众的诉求，已决定相关项目暂停上马，同时积极向上级有关部门反映，妥善处理
- 2011年12月21日对于蓄意散布不实言论、恶意损害娃哈哈公司产品声誉、破坏市场公平竞争秩序之行为者，一经查实，将通过司法机关依法追究其法律责任，维护我司正当权益
- 2011年12月21日男子系龙湾区旅游局局长王某，在云锦大厦家中跳楼自杀。经现场勘察，初步排除他杀
- 2011年12月21日广州市民对工作的多方面满意度不高，最不满意“工作压力程度”，北京市民在“工作压力程度”、“工作稳定度”方面满意度居三地之首高，最不满意“工作薪酬”。
- 2011年12月21日这一年国外有“限制政府预算、限制温室气体排放”等，国内则有“楼市限价限购、汽车限号限行、电视限播限娱”等
- 2011年12月21日截止午间收盘，沪指报2221.14点，涨5.21点，涨幅0.24%，成交量244.8亿元；深成指报9068.38点，涨36.71点，涨幅0.41%，成交量231.6亿元
- 2011年12月21日2011年1月-12月，粤港铁路往返广州香港的游客日均9500人次，比上一年度同期增加了19%，进入12月后，这一数据再次升高，上半月通过粤港铁路往返广州香港的游客比去年同期增长了20%。
- 2011年12月21日明年将组建专家评审部门，邀请各方面的行业专家对联盟成员要投拍的剧本进行审核和评估。如果认为剧本存在跟风、无内涵、对青少年有不好的影响等方方面面的问题，都会第一时间被审核掉，不允许投资拍摄
- 2011年12月21日黄俊杰收受贿赂的手法基本上是在赛前接到俱乐部或其他人的电话请求照顾，他口头答复好的，赛后行贿者将钱打进他的银行账户。并且这个账户并非以他本人的身份开设的。而且在赛前他绝对不会拿钱，只在赛后接受俱乐部的贿赂
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富