前11月国企实现利润20415亿 盈利连续数月下降 2011年12月21日 今年前11个月，全国国有及国有企业主要经济效益指标同比继续增长，实现利润20415.6亿元，但与去年同期相比，盈利能力已连续数月下降。

也门南部示威者前往首都抗议萨利赫享有豁免权 2011年12月21日 一名示威组织者说，他们将徒步游行四天至首都萨那，目的是抗议海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）调解协议赋予萨利赫豁免权，并向联合国安理会和阿拉伯国家联盟（阿盟）传递他们指控萨利赫的要求

温家宝贾庆林李克强贺国强和周永康赴朝鲜驻华使馆吊唁金正日 2011年12月21日