- 2011年12月21日今年前11个月，全国国有及国有企业主要经济效益指标同比继续增长，实现利润20415.6亿元，但与去年同期相比，盈利能力已连续数月下降。
- 2011年12月21日检察机关共对聂磊提出了包括组织、领导黑社会性质组织罪，故意伤害罪，组织卖淫罪，开设赌场罪，寻衅滋事罪，强迫交易罪，妨害公务罪，非法买卖枪支罪，非法持有枪支罪，窝藏罪总共十项罪名
- 2011年12月21日野村证券亚洲首席股票策略师葛文高12月20日在展望明年股市时称，如果要获得较好入市投资回报，“现在是入市最好的时候”。
- 2011年12月21日在增值税率不降低、小微企业的税收不降的情况下，如果加强现在的手段法制化的话，对一些民营制造业、小微企业，包括一些服务业是一个很严重的打击，90%的企业不偷税漏税肯定会倒闭。
- 2011年12月21日热带风暴“天鹰”引发山体滑坡，棉兰老岛已有957人死亡，49人失踪。卡加延-德奥罗市（Cagayan de Oro）和伊利甘市（Iligan）伤亡人数最多
- 2011年12月21日重啤20日复牌后成交量迅速放大，仅半个小时就达637.12万股，上证所信息显示，买入的前五名均为游资席位
- 2011年12月21日一名示威组织者说，他们将徒步游行四天至首都萨那，目的是抗议海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）调解协议赋予萨利赫豁免权，并向联合国安理会和阿拉伯国家联盟（阿盟）传递他们指控萨利赫的要求
- 2011年12月21日
- 2011年12月21日白酒行业距年初平均价格涨幅已高达30%，关于提价原因，泸州老窖一不愿透露姓名的高管称是原材料成本大幅上涨所致
- 2011年12月21日温家宝指出，当前我国经济发展势头总体良好，但也面临不少新情况、新问题。我们既要看到有利条件，增强发展的信心，又要充分估计形势的复杂性和严峻性，做好应对困难和挑战的准备，扎实工作，稳中求进，牢牢把握经济工作的主动权。
- 2011年12月21日预计2012年平均通胀率同比增长2%（2013年为3.6%），通胀在2012年将不再是个问题，预计2012年的实际GDP增长为8.1%
- 2011年12月21日商品整体与股市一并上扬,因投资者注意到正面美国经济数据、西班牙公债标售成功和德国景气判断指数改善,其对于较高风险资产的偏好也得以提升.
- 2011年12月21日来自中国外汇交易中心的最新数据显示，12月21日人民币对美元汇率中间价报6.3248，较前一交易日回升百余基点。
- 2011年12月21日汕尾市政府在12月19日表示，原先已冻结的丰田畜产有限公司用地，由政府出面协调、赔偿征地者损失，收回404亩事件所涉用地，通过征求规划部门和村民意见后再进行新的开发，并充分保障村民的利益
- 2011年12月21日根据市住建委网站的统计数据显示，12月第三周北京二手房住宅成交581套，同比11月份第三周下降了64%，仅为12月第二周成交量的7%。日均成交量不足百套。
- 2011年12月21日目前中关村人才公共租赁住房第一期已启用6045套，预计到2013年将建成近2万套。
- 2011年12月21日农房集聚改造建设，就是农村居民自愿有偿退出宅基地，参与由政府组织的、符合总体规划要求的集中居住区内的经济适用房集资联建。
- 2011年12月21日“进入12月，北京二手房的降价房源明显增多。郊区的二手房网络均价跌破到万元以内，通州、大兴区的二手房房源降幅达到30%。城区内局部区域的直降房源也有所增多。”
- 2011年12月21日在H股IPO进程受阻的情况下，光大银行或先发行次级债补充资本
- 2011年12月21日目前大部分股份制银行存贷比水平基本接近或突破75%的监管红线，存款流失使得不少银行年关异常难过。
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