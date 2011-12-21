- 2011年12月21日据证券日报消息，临近年末，沉寂许久的土地市场因龙头房企的几笔大单再次活跃起来，仅19、20日两天，便有保利、招商、融创3家开发商的近90亿元计入了今年的土地出让金中
- 2011年12月21日昨日，港交所公布数据显示，2011年首次公开招股募集资金比去年大减44%至2524亿港元。不过，由于全球新股市场均低迷，香港仍能继续保持全球IPO募资榜首位
- 2011年12月21日临近岁末，随着市场持续下跌，股民对股市的信心直线下泄，股民愈发“伤不起”。一项最新的统计显示，目前“玩”股票的人越来越少，在100个股民中仅有不到5个人还在操作股票
- 2011年12月21日瑞银证券近期发布策略报告指出，M2和M1的增速仍然在创新低，M1见底之前，指数难言大底，但短期市场的表现可能会相对乐观，当前投资者的买入在未来3至6个月内获得绝对回报的概率相当大
- 2011年12月21日北京市住建委公布的数据统计，截至12月20日，北京年内新建住宅总套数为86512套；业内预计全年新建住宅签约量在9万套左右，与2010年11.1万套的成交量相比，下降幅度约18%；而与2009年17.9万套的成交量相比，降幅达51.7%
- 2011年12月21日金融机构要更好服务于实体经济。金融机构要同企业更好地联系，金融家应当是企业家，不能把企业当成唐僧肉，而应该是伙伴关系。银行要切实解决不合理收费和附加贷款条件等问题。
- 2011年12月21日在经历了连续3个跌停后，2009年的大牛股三峡新材（600293）昨日早盘终于放出巨量并打开跌停，同时伴随着更多的资金出逃
- 2011年12月21日在中央一再强调继续加强对房地产市场调控的背景下，房地产市场并购交易比去年猛增一倍。机构预期，如果调控继续维持3-6个月，非主营房地产企业可能抛售的资产、股权市值将超过3000亿元。
- 2011年12月21日伴随经济增速的持续下降，“稳健”货币政策的内涵将发生变化，政策放松力度将逐渐加大，因此债券市场年内并无调整压力。
- 2011年12月21日由于已向萨博支付4500万欧元(折合人民币3.7亿元)购车预付款，庞大集团称将尽快向破产管理人申报债权
- 2011年12月21日浦发银行副行长刘信义曾透露，在创业板开板至今的140余家上市公司中，浦发银行培育的目标客户比例超过了50%。
- 2011年12月21日这已经是广汽第三次把预计的上市时间往后推，难免开始有人猜测广汽上市遇阻的原因。股权问题导致阻隔的质疑也随之而起，但并没有获得相关方面的证实
- 2011年12月21日此案涉案人员之多、涉案金额之高及案情复杂程度在温州市乃至浙江省均属罕见，预计庭审过程将持续三日
- 2011年12月21日长沙湾家禽批发市场已经被列为疫点，21日早上开始将销毁场内全部约17000只活鸡，市场将封闭至1月12日。同时，香港于21日起将暂停活鸡供应、严禁本地农鸡出场，以及停止鸡苗进口21天
- 2011年12月21日乌拉圭总统府发言人莱昂纳多·加兰特当天证实了海恩自杀的消息。现年33岁的海恩在蒙得维的亚拉迪森酒店的房间内被发现自缢身亡
- 2011年12月21日在重庆啤酒（600132.SH）连续9个跌停板当中，一个名为“中信证券股份有限公司总部（非营业场所）”的席位，进行的多次买入卖出的诡异操作
- 2011年12月21日参议院多数党民主党领袖哈里·里德表示，民主党人不会重回谈判桌，除非众议院先同意参议院延期两月的权宜之策，以确保薪资税减税和长期失业者救济金政策不会在2012年到来时失效
- 2011年12月21日大约49％的美国民众对奥巴马在白宫所做的工作表示认可，比上月上升5个百分点。对他工作表示不认可的民众则为48％，比上月下降6个百分点
- 2011年12月21日香港政府统计处20日公布11月份的消费物价指数。剔除所有政府一次性纾困措施的影响，香港11月基本通胀率为6.4%，连续第3个月维持在6.4%的高位。
- 2011年12月21日国际货币基金组织当天发布了专家组对爱尔兰金融救助阶段的第四份评估报告。报告说，爱尔兰政府的政策执行有力，金融市场改革初期措施得以落实，本次评估中所有宏观经济量化目标均得以实现
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