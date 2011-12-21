香港发现死鸡感染禽流感 应变级别由戒备提升至严重 2011年12月21日 长沙湾家禽批发市场已经被列为疫点，21日早上开始将销毁场内全部约17000只活鸡，市场将封闭至1月12日。同时，香港于21日起将暂停活鸡供应、严禁本地农鸡出场，以及停止鸡苗进口21天

阿根廷政府高官出席南共市首脑会议期间自杀 2011年12月21日 乌拉圭总统府发言人莱昂纳多·加兰特当天证实了海恩自杀的消息。现年33岁的海恩在蒙得维的亚拉迪森酒店的房间内被发现自缢身亡

美国众议院投票否决参议院版本薪资税减税方案 2011年12月21日 参议院多数党民主党领袖哈里·里德表示，民主党人不会重回谈判桌，除非众议院先同意参议院延期两月的权宜之策，以确保薪资税减税和长期失业者救济金政策不会在2012年到来时失效