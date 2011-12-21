- 2011年12月21日接近监管层的人士预计，第三批牌照的数量有望增加，可能最多发给大约70多家企业，但和此前相比，中国人民银行发放第三批牌照将越发谨慎，多数企业能获得的将是单一业务牌照。
- 2011年12月21日日本防卫相一川保夫还指出，朝鲜方面没有明显的新动向。他还就自卫队的警戒监视级别表示：“(警戒监视级别)没有特别的变化，但我们增加了负责收集情报和警戒监视的队员数。我们希望能尽量与韩国、中国和美国共享情报。”
- 2011年12月21日目前，中国食用油自给率不足40%，供应缺口巨大。我国目前每年食用油消费总量已达2500多万吨，其中60%以上依赖进口。
- 2011年12月21日大成基金相关人士表示，由于公司旗下多只基金持有重庆啤酒，随着重庆啤酒股价的下挫，部分持有人确实赎回了基金份额。不过整体来看，公司目前基金份额稳定，并未出现市场猜测的流动性风险
- 2011年12月21日目前的各项工作的一个基调就是要保持稳定的重要性。韩美军队也决定，目前对朝鲜的情报监视级别也不会提升，不会提升对朝鲜防御戒备的级别
- 2011年12月21日据天相投顾数据显示，今年以来，截至12月19日，在纳入其统计的77只货币基金中，有40只年化收益率超过一年定存利率。
- 2011年12月21日在二级市场总市值缩水超过4万亿的情况下，券商来自IPO的保荐、承销收入再一次创下新的历史纪录。统计数据表明，截至2011年12月20日，今年以来，共计有56家券商分得了IPO承销的大“蛋糕”
- 2011年12月21日维护朝鲜半岛和平稳定符合各方共同利益。中方愿同日方一道，共同为维护半岛和地区和平稳定继续作出努力。
- 2011年12月21日招商地产公告称，以34.1亿元的价格同时取得了汉阳区墨水湖南岸A、B、C三地块的土地使用权，土地面积达51.97万平方米。
- 2011年12月21日韩国政府不向朝鲜派吊唁团，但将允许已故前总统金大中和已故现代集团会长郑梦宪遗属赴朝鲜吊唁。据朝中社报道，韩国前总统金大中遗孀李姬镐19日对金正日的逝世表示哀悼。2009年金大中逝世时，金正日曾派特使赴首尔吊唁。
- 2011年12月21日工行、交行的首套房贷利率均为基准利率，中行则在此基础上上浮5%。 兴业银行一人士则表示，之前该行没有信贷额度，首套房贷不受理不上报，现在可以报额度上去，但利率不变
- 2011年12月21日时隔半年，中国平安再次融资。昨日，中国平安发布融资方案，拟向A股市场发行260亿元可转债以补充资本金，促进旗下保险、银行、投资三大主营业务的快速健康发展
- 2011年12月21日央行货币政策委员会委员李稻葵日前表示，国家房地产调控政策目标是促进楼市和房价的合理回归，楼市与房价不会崩溃。
- 2011年12月21日今年以来，中行内地机构国际贸易结算量超过万亿美元，同比增速超过30%
- 2011年12月21日到2015年，在京津冀、长三角和珠三角等区域复合型大气污染得到控制，所有城市空气环境质量达到或好于国家二级标准，酸雨、灰霾和光化学烟雾污染明显减少
- 2011年12月21日环境是重要的发展资源，良好环境本身就是稀缺资源，进一步加强空气污染防治，修订并发布空气质量标准。发达国家一两百年间逐步出现的环境问题在我国现阶段集中显现
- 2011年12月21日当地时间12月19日，美国国务卿希拉里•克林顿就朝鲜领导人金正日去世发表声明。声明称，美国准备帮助北朝鲜人民，敦促新领导人与国际社会合作，以迎接朝鲜半岛和平、繁荣和持久和平的新时代
- 2011年12月21日一定要认真回应和解决村民的合理诉求，一定要严肃查处违法腐败行为，一定要为乌坎村民办好事办实事，一定要让乌坎重新恢复生产生活和社会秩序
- 2011年12月21日明年1月1日，企业退休人员养老金平均增幅为15%，为历年来最高，继续保障好低收入困难群众的基本生活
- 2011年12月21日多家基金公司人士证实，社保基金理事会在上周五向基金公司管理的社保组合进行增资，每家基金公司管理的偏股类组合每只获得五亿的追加资金，至少百亿新增资金注入社保偏股类组合
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