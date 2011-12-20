欧盟峰会协议落实面临挑战 2011年12月20日 由于多数投资者认为，欧盟峰会上达成的协议并不能从根本上解决欧元区债务危机，评级机构也称协议未能缓解欧债风险，并下调多家欧洲银行评级，从而导致市场出现大幅震荡

浙江人大常委会原副主任张家盟因受贿一审被判无期 2011年12月20日 厦门市中级人民法院认为，张家盟身为国家工作人员，利用职务便利为他人谋取利益，收受他人贿赂的行为构成受贿罪

聂磊涉嫌黑社会性质组织犯罪案在青岛开庭 2011年12月20日 部分人大代表、政协委员、新闻记者和被告人家属、被害人家属以及其他群众160余人旁听了庭审过程。截至12时，法庭调查尚未结束，法官宣布休庭，下午继续开庭

现券交易净额清算服务正式登陆银行间债券市场 2011年12月20日 银行间债券市场集中清算机制的正式建立，是我国在推动场外交易集中清算上迈出的重要一步

法国明年将发行1780亿欧元中长期债券 2011年12月20日 根据法国政府制定的2012年预算案，法国2012年财政赤字预计达787亿欧元（约合1026亿美元），偿还979亿欧元（约合1279亿美元）中长期债务，回购13亿欧元（约合17亿美元）债券

北京新当选区县党委书记近半数有博士学位 2011年12月20日 北京市16个新当选的区县党委书记平均年龄50.7岁，其中，50岁以下的9人，占56.3%。从学历结构看，全部具有大学以上学历，有研究生学历的15人，占93.8%，其中有博士学位的7人，占43.8%

江西南昌破获特大地沟油案 抓获犯罪嫌疑人50多名 2011年12月20日 2009年底开始，万氏兄妹不断对其生产设备进行改造，并于2010年6月安装完一套专门利用“地沟油”加工生产高质量混合油的先进设备。此套设备生产出来的油品表面上和食用油无异

最高法公布百度侵权纠纷等两起知识产权领域典型案例 2011年12月20日 第一个案例是环球唱片公司、华纳唱片公司和索尼音乐娱乐公司与百度公司侵犯著作权纠纷上诉案。上诉的三家唱片公司认为百度公司的ＭＰ3栏目中通过搜索框、榜单等模式提供链接及相应的在线试听和下载服务，侵犯了其信息网络传播权