- 2011年12月21日上海继续严格贯彻执行国家有关调控政策，继续加大房地产市场调控力度。继续执行住房限购政策，进一步巩固调控成果，促进房地产市场健康发展
- 2011年12月20日群众的主要诉求是合理的，部分基层干部在工作中确实存在一些问题。大多数群众的一些过激行为是可以理解和原谅的，党和政府不会追究他们的责任。参与打砸行为的，只要有悔改表现的可以给予解脱
- 2011年12月20日由于多数投资者认为，欧盟峰会上达成的协议并不能从根本上解决欧元区债务危机，评级机构也称协议未能缓解欧债风险，并下调多家欧洲银行评级，从而导致市场出现大幅震荡
- 2011年12月20日20日重庆啤酒卖出营业部中有三个机构席位，三个席位总卖出金额超6000万
- 2011年12月20日我们预计中国经济不会出现硬着陆，并且到2012年下半年增长率将接近9%
- 2011年12月20日除珠海拓普智能电气股份首发未获通过外，其它三公司申请均获通过。
- 2011年12月20日为了吸引储户做冲量存款，银行会给储户一定比例的返利，这种返利在杭州及周边地区最高可达存款1天返利5%。，是活期存款年利率0.5%的365倍
- 2011年12月20日常晓村说，地级以上城市预计明年6月份实现软件正版化。他建议，政府软件正版化在纳入预算的同时，还要纳入审计监督内容，纳入国有资产考核办法。政府软件实现正版化后，还要扩大到企业和个人，在全社会实行软件正版化
- 2011年12月20日厦门市中级人民法院认为，张家盟身为国家工作人员，利用职务便利为他人谋取利益，收受他人贿赂的行为构成受贿罪
- 2011年12月20日部分人大代表、政协委员、新闻记者和被告人家属、被害人家属以及其他群众160余人旁听了庭审过程。截至12时，法庭调查尚未结束，法官宣布休庭，下午继续开庭
- 2011年12月20日银行间债券市场集中清算机制的正式建立，是我国在推动场外交易集中清算上迈出的重要一步
- 2011年12月20日根据法国政府制定的2012年预算案，法国2012年财政赤字预计达787亿欧元（约合1026亿美元），偿还979亿欧元（约合1279亿美元）中长期债务，回购13亿欧元（约合17亿美元）债券
- 2011年12月20日在20日举行的第十四届中国留学人员广州科技交流会上，海外高层次人才引进工作专项办公室举行“外裔高层次人才座谈会”，来自美国、英国、日本、俄罗斯、乌克兰等国家的近100位外国高层次人才应邀参会
- 2011年12月20日北京市16个新当选的区县党委书记平均年龄50.7岁，其中，50岁以下的9人，占56.3%。从学历结构看，全部具有大学以上学历，有研究生学历的15人，占93.8%，其中有博士学位的7人，占43.8%
- 2011年12月20日1952年10月，毛泽东同志在听取原黄河水利委员会主任王化云同志关于引江济黄的设想汇报时说：“南方水多，北方水少，如有可能，借点水来也是可以的。”
- 2011年12月20日2009年底开始，万氏兄妹不断对其生产设备进行改造，并于2010年6月安装完一套专门利用“地沟油”加工生产高质量混合油的先进设备。此套设备生产出来的油品表面上和食用油无异
- 2011年12月20日第一个案例是环球唱片公司、华纳唱片公司和索尼音乐娱乐公司与百度公司侵犯著作权纠纷上诉案。上诉的三家唱片公司认为百度公司的ＭＰ3栏目中通过搜索框、榜单等模式提供链接及相应的在线试听和下载服务，侵犯了其信息网络传播权
- 2011年12月20日2008年至2010年，陈京元利用担任湖南省交通运输厅计划统计处副处长的职务便利，非法收受刘某某（另案处理）、程某（已判刑）等5人和浏阳市溪江乡等13个单位所送的财物共计价值人民币1018605元，并为这些个人和单位谋取利益
- 2011年12月20日大成基金在第二个跌停板当天即作出上述提议，但重庆啤酒董事会直到第九个跌停板才予以响应。
- 2011年12月20日2011年世界风云激荡，留下了自己独特的历史印记。2012年的世界将会如何发展呢？辞旧迎新之际，诸多重大悬念有待在新的一年揭开答案
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富