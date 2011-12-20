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2011年12月20日
胡锦涛在吊唁时表示，中国党、政府和人民对金正日同志不幸逝世深感悲痛，金正日同志是朝鲜党和国家的伟大领导者，是中国人民的亲密朋友
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2011年12月20日
当天欧元区17国财长同意向ＩＭＦ提供1500亿欧元（合1950亿美元）双边贷款。此外，捷克、丹麦、波兰和瑞典四个非欧元区欧盟国家也同意向ＩＭＦ提供贷款，不过未透露具体贷款数额
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2011年12月20日
招股书申报稿对公司多位自然人股东身份、及增资入股的时间、方式、价格等重要环节存在遗漏以及叙述含糊，存有信披漏洞。
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2011年12月20日
据龙湾区官方消息，12月20日凌晨5时42分，云锦大厦老百姓大药房门口有一男子跳楼。经核实，该男子生前系龙湾区旅游局局长王某，在云锦大厦家中跳楼自杀。经现场勘察，初步排除他杀，具体情况警方正在调查中
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2011年12月20日
温家宝说，当前国内外经济形势复杂严峻，对形势的判断要建立在真实情况之上。我们的政策要认真落实鼓励和引导民间投资的“新36条”意见，鼓励民间投资进入铁路、市政、金融、能源和教育、医疗等领域
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2011年12月20日
1年期央票发行利率连续持平，打消短期内的降息预期
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2011年12月20日
《华尔街日报》援引数位近日和苹果有过会晤的大型媒体公司高管的话说，苹果正按照公司已故创始人之一史蒂夫·乔布斯未完成的构想，加紧研发被业内人士传说为“ｉＴＶ”的智能电视
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2011年12月20日
温家宝指出，当前我国经济发展势头总体良好，但也面临不少新情况、新问题。我们既要看到有利条件，增强发展的信心，又要充分估计形势的复杂性和严峻性，做好应对困难和挑战的准备，扎实工作，稳中求进，牢牢把握经济工作的主动权
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2011年12月20日
初步判断，疑似外因所致管线损伤，并造成天然气泄漏
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2011年12月20日
芝加哥大宗商品经纪商交易员克里斯·罗宾逊说，上半年粮价上涨主要是受天气因素影响，当时大家都担心农作物减产，紧张心理助长了市场牛市行情，而且趋势跟踪基金等也跟进大幅加仓，助长了市场的上涨势头
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2011年12月20日
2007年至2011年，金士刚在担任凤阳县安全生产监督管理局局长期间，利用职务便利，为辖区内厂矿、企业等单位在生产监管上给予照顾，多次非法收受厂矿、企业负责人贿赂现金或购物卡，共计32．45万元，并为他人谋取利益。
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2011年12月20日
这起王文洋跨海提出争产告诉，被外界视为全球遗产争夺战的开始。王文洋提出这起告诉中，王永庆全球资产的真正总值逾170亿美元(约新台币5100亿元)，其中发现香港的资产就估计超过40亿美元。
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2011年12月20日
莫斯科银行间外汇交易所-俄罗斯交易系统联合交易所总裁阿甘别吉扬说，该交易所将成为俄罗斯独一无二的交易平台，为俄罗斯和外国参与者提供股票、债券、金融衍生工具以及外汇等交易服务
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2011年12月20日
爱丽丝是意大利热那亚一个学法律的大学生，她对记者说，政府为节省开支，减少了火车的班次，所以她现在经常需要等一个多小时才能坐上回家的火车，而以前只需20分钟左右
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2011年12月20日
为应对债务危机，希腊政府2009年以来推出7轮紧缩措施，其着眼点不外开源和节流两个方面。这些措施对百姓来说可谓痛苦
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2011年12月20日
2011年欧债危机步步惊心，层层升级，已经对欧洲普通民众的生活产生影响。新华社驻欧记者通过实地采访，呈现出一个个鲜活的“欧债故事”
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2011年12月20日
为摆脱困境，寻求发展，欧盟及成员国采取了多项改革措施，包括调整产业结构、创新体制机制、推进财政一体化等。虽然取得了一定成效，但欧盟要彻底走出危机，依然前路坎坷，阻力重重
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2011年12月20日
魏德曼说，美国主权信用评级被下调并未造成灾难性后果，因此没必要把国际评级机构的意见当成指路灯。评级机构只是信使，消息本身不好，责怪信使解决不了问题。不过，评级行业应引入竞争，以减少投资者对现有几个评级机构的依赖
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2011年12月20日
12月20日2时20分，兰新铁路哈密以东的思甜至尾亚区段受大风影响，客货列车停轮避风，造成部分列车晚点。
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2011年12月20日
德拉吉同时对唱衰欧元的论调不以为然。他说：“有很多人，尤其是在欧元区内部，经常沉浸于病态的臆想，他们一遍又一遍地问如果欧元垮了怎么办。这些都是针对欧元区的杞人忧天”