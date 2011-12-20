英国拒绝参与欧盟向IMF增资行动 2011年12月20日 当天欧元区17国财长同意向ＩＭＦ提供1500亿欧元（合1950亿美元）双边贷款。此外，捷克、丹麦、波兰和瑞典四个非欧元区欧盟国家也同意向ＩＭＦ提供贷款，不过未透露具体贷款数额

美媒体披露苹果正在开发智能电视 2011年12月20日 《华尔街日报》援引数位近日和苹果有过会晤的大型媒体公司高管的话说，苹果正按照公司已故创始人之一史蒂夫·乔布斯未完成的构想，加紧研发被业内人士传说为“ｉＴＶ”的智能电视

安徽凤阳安监局原局长金士刚因受贿一审被判刑11年 2011年12月20日 2007年至2011年，金士刚在担任凤阳县安全生产监督管理局局长期间，利用职务便利，为辖区内厂矿、企业等单位在生产监管上给予照顾，多次非法收受厂矿、企业负责人贿赂现金或购物卡，共计32．45万元，并为他人谋取利益。

俄两大证券交易所正式启动联合交易 2011年12月20日 莫斯科银行间外汇交易所-俄罗斯交易系统联合交易所总裁阿甘别吉扬说，该交易所将成为俄罗斯独一无二的交易平台，为俄罗斯和外国参与者提供股票、债券、金融衍生工具以及外汇等交易服务

欧盟在多重改革中艰难前行 2011年12月20日 为摆脱困境，寻求发展，欧盟及成员国采取了多项改革措施，包括调整产业结构、创新体制机制、推进财政一体化等。虽然取得了一定成效，但欧盟要彻底走出危机，依然前路坎坷，阻力重重