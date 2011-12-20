美国众议院议长要求将薪资税减税政策延期一年 2011年12月20日 美国会参议院17日投票通过了关于将薪资税减税和长期失业者救济金政策延期两个月的议案。由于共和党内众议员的反对声较大，博纳18日表达了对参议院最新议案的不满，称仅延期两个月会增加经济不确定性

11家银行业金融机构为青海工业企业提供180亿贷款支持 2011年12月20日 20日，11家银行业金融机构与青海部分工业企业签订贷款协议，协议贷款资金总额达180.8亿元