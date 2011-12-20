- 2011年12月20日美国会参议院17日投票通过了关于将薪资税减税和长期失业者救济金政策延期两个月的议案。由于共和党内众议员的反对声较大，博纳18日表达了对参议院最新议案的不满，称仅延期两个月会增加经济不确定性
- 2011年12月20日20日，11家银行业金融机构与青海部分工业企业签订贷款协议，协议贷款资金总额达180.8亿元
- 2011年12月20日若加上券商收取的佣金，十年来，股市对股民的分红回报可能还不够冲抵交易费用。
- 2011年12月20日小米科技董事长及CEO雷军宣布小米科技完成B轮9000万美元融资，淡马锡、高通、启明均参与投资，小米科技估值达到10亿美元
- 2011年12月20日中海油称，此次事件没有造成人员伤亡和环境污染，处于可控状态
- 2011年12月20日11月，QFII中国A股基金的管理资产出现了8%的下降，规模萎缩至89.88 亿美元
- 2011年12月20日来自信诚基金管理有限公司的消息说，信诚沪深300指数分级基金已正式获批，12月21日至2012年1月18日直销发售。这是内地市场首只可以使用股指期货对冲系统风险的分级基金。
- 2011年12月20日截至20日14时，兰新铁路仍未恢复通车。铁路部门表示正在密切关注天气变化，在大风停息确保安全前提下，将恢复列车运行。
- 2011年12月20日日方介绍，逮捕的原因是该渔船涉嫌于19日晚间10点半前后在五岛列岛的鸟岛东北偏北约4公里处的日本领海内作业捕鱼。
- 2011年12月20日在裕华新材所在地，很多村民认为裕华新材就是物华玻璃，“地方没变，董事长没变，产品没变。”裕华新材一位在外购买饮料的职工说，公司原来叫物华玻璃，现在叫裕华新材。
- 2011年12月20日截至2011年11月末，共有16个国家和地区的保险公司在我国设立了54家外资保险公司，设立各级分支机构近1300家
- 2011年12月20日郭树清有着非常坚定的理念，此届证监会有新动向，题材及垃圾股票将淡出江湖。投资人要密切注意时代之变化
- 2011年12月20日截止收盘，沪指报2215.93点，跌2.31点，跌幅0.10%，成交465.6亿元；深成指报9031.67点，跌22.41点，跌幅0.25%，成交488.9亿元
- 2011年12月20日足球腐败问题严重伤害了人民群众的感情，败坏了社会风气，玷污了体育的形象，是影响足球事业健康发展的一颗毒瘤
- 2011年12月20日统计结果发现，231家地方政府融资平台公司的债务总额为3.96万亿元（折合6220亿美元），规模超过欧元区救助基金EFSF，其中大部分债务的债权人是银行
- 2011年12月20日据商务部20日发布的商务预报监测，上周商务部重点监测的食用农产品价格继续上涨，18种蔬菜平均批发价格连续六周上涨。
- 2011年12月20日戴相龙今日表示，地方养老金如果收上来，有一部分用来买股票还是可以的。第一保值增值了，第二增加资本市场的机构对我们的鼓励
- 2011年12月20日以广发聚丰为例，该基金交付给广发证券的平均佣金比例约为万分之八点五，而交付给中信建投证券的平均佣金比例仅约为万分之六点一三。
- 2011年12月20日明年三季度开始，中国政府会缓慢的松动对房地产行业的控制，松动会表现在首套房贷款贷款利率，二套房首付比例和限购政策等方面。房地产行业投资将影响固定资产投资增速，成为左右明年中国经济走势的重要因素
- 2011年12月20日237只股基中有130只加仓；混基方面，139只基金中49只进行加仓操作
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