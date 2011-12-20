- 2011年12月20日资本外流与其说是中国增长放缓、价格下跌等经济趋势的起因，不如说是结果；其次，所谓“热钱”，说的可能并非外资，而大部分为本土资金。
- 2011年12月20日为解决公租房建设运营资金的瓶颈，银监会也下发了文件，支持公租房的发展，基准利率可以下浮10%
- 2011年12月20日短短九个交易日的一字跌停，重啤市值已由停牌前的392.33亿元急剧缩水至151.92亿元，240.4亿元的市值灰飞烟灭
- 2011年12月20日一家由原村办集体企业改制而来的股份制有限公司，不仅在改制程序上存在严重瑕疵，私有化所需的大笔资金来源也有蹊跷之处
- 2011年12月20日分析人士认为当前信用利差处于历史高位，未来看好信用债券行情
- 2011年12月20日超大现代农业评级继续下调，穆迪声称将撤销对该公司的评级
- 2011年12月20日潘庄区块获发改委审核，进入煤层气商业开采阶段。该项目由中联公司与亚美公司合作开采，获批产能 5 亿立方米。该区块煤层气将通过“通豫管道”服务于河南、山西市场
- 2011年12月20日按照华能国际12月19日5.04元的收盘价计算，持有本次解禁10亿股限售股的9名投资者共计浮亏5.3亿元
- 2011年12月20日要严密监控国际保险市场动向，防止外资保险公司传导国际金融保险风险
- 2011年12月20日有业内人士指出，东方日升此番押宝中节能太阳能，除了公司质地好，其控股股东的强大背景对上市公司吸引力也很大。
- 2011年12月20日分析人士认为，明年经济下行风险有所增大，货币政策要为稳增长提供支持，需进一步放松流动性。明年信贷目标可能会较今年小幅上调
- 2011年12月20日为应急处置当前事件，中海油对相关生产平台进行关停，这导致的每日净产量损失略大于蓬莱 19-3 溢油事故
- 2011年12月20日会计舞弊、财务虚报、利益输送、非法关联交易、利益侵占……上市公司的财务治理问题频现。而此次报告所研究的结果也表明上市公司存在诸多的问题
- 2011年12月20日所谓的政策“反周期”，说白了，就是和市场一致预期反着来的，当大家都预计明年一团糟的时候，没准明年刺激经济政策力度超出大家想象。
- 2011年12月20日2011年，全国铁路投资完成4500亿元到5000亿元投资的可能性较大，将低于年初设定的6000亿元目标。
- 2011年12月20日值得关注的是，募投资金投向问题直接导致两家公司被否，而安全生产问题和环保问题则出现在发审委给予广信农化的否决书中。
- 2011年12月20日自2006年5月至2007年5月案发，张智勇、王凤娥以每股2.5元至4.6元不等的价格，擅自向社会公众131人销售中国能源股票180余万股，涉案金额高达759万余元。经公安机关侦查，依法追缴赃款423.5万元。
- 2011年12月20日公司实行三班倒，每周休息两天，每天工作8小时，每个月只有1500多元工资。扣除社保、养老保险，拿到手也就1200元左右。厂里不提供住宿，我们还要在外边租房子，只管一顿工作餐，每个月吃住开销就得八九百，哪有剩余
- 2011年12月20日临桂县住建局打报告给县政府，建议县财政拨付133万元给县住建局帮李富得垫付赔偿款，再由住建局负责追偿。报告得到了时任临桂县长彭代元(现任临桂县委书记)的签字同意
- 2011年12月20日中国社科院近日发布的一项调查显示，全国超过一半的农民希望国家征用土地，唯一的要求是得到合理的补偿。
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