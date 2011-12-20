- 2011年12月20日坚持党管武装，是保证党对武装力量的绝对领导、巩固党的执政地位、维护广大人民群众根本利益的核心问题
- 2011年12月20日11月20日实施计费打表以前，每天的纯收入至少在100元。“打表计费后，收入反差很大，每天就30元左右纯收入，现在物价这么高，这点钱，你说够生活吗？”
- 2011年12月20日其犯罪后如实供述自己的罪行，并退缴了大部分赃款，依法可从轻处罚，遂判处其死刑，缓期二年执行
- 2011年12月20日中国社会科学院社会学研究所发布的2012年社会蓝皮书称，2011年是中国城市化发展史上具有里程碑意义的一年，城镇人口占总人口的比重将首次超过50%。
- 2011年12月20日整个事件中地铁工作人员没有推拉老人，没有辱骂、殴打等情节
- 2011年12月20日姚景源表示明年的中国经济发展走向应是稳中有进。明年的物价总水平不会像去年下半年一直到今年上半年那样逐月攀升，另一方面，物价上涨的压力仍然较大，导致物价上涨的深层次的矛盾和问题也还没有从根本上得到解决。
- 2011年12月20日市场上各类液态乳制品脱水后都会出现凝胶现象，营养快线产品标签及添加剂完全符合国家各项安全标准要求
- 2011年12月20日青岛市政府办公厅20日对外发布《关于继续执行住房限购政策的通知》，明确青岛市区(市辖七区)住房限购政策在2011年12月31日截止期满后继续执行。
- 2011年12月20日乌坎村事件是群众不满村党支部和村委主要负责人连续任职时间过长，在村务管理、土地出让和已出让土地面临升值或转让的情况下，出于对利益变化的关切，要求维护自己的合法权益。事件的性质属于村内利益纷争，相信一定会处理好
- 2011年12月20日2011年由于肉鸡价格的上涨，行业的销售额增长较快，但是受进口鸡肉产品冲击和猪肉价格的拖累，2012年的情况并不乐观，很可能进入低迷期，上游的鸡苗预计也难现超预期行情。
- 2011年12月20日当前，收送“红包”已从民俗习惯演变成干部队伍中的一种不正之风，成为滋生腐败的温床。各级党委务必高度重视，严肃纪律。
- 2011年12月20日诺亚（中国）财富管理中心发布最新研究成果认为，从目前到2012年年底，预计全国平均房价的最大跌幅为3.5%，未来房价增长幅度将明显减缓，房地产业中长期仍向好。
- 2011年12月20日亏损相对较小的“招商精选”预期收益也在8%至40%之间，但该产品却同样在2008年10月31日亏损达到了50.42%。到2011年11月30日仍亏损24.42%
- 2011年12月20日作为一个弱势群体，农民在社会上，特别是在基层，在很多人眼里还是受到歧视的，他们的生活很艰辛，正常的经济活动受到了一定的抑制
- 2011年12月20日经天津市政府批准，天津近期将不再审批新的居住型和混合型公寓建设项目，即通常所说的酒店式公寓。
- 2011年12月20日2012年1月北京只有6个项目计划开盘，预计1月份供应量可能创出数年新低，但中心城区将再次迎来新盘的集中放量。且计划在年初入市的多为高端住宅或商住类项目。
- 2011年12月20日今年北京市共成交住宅用地50宗，规划建筑面积共计765.2万平方米，较去年大幅下降47.3%，创下近五年来的新低。此外，今年住宅成交平均楼面地价为4869元/平方米，较去年下降33.5%；平均溢价率仅为11.3%，为近五年来最低。
- 2011年12月20日由拿破仑建立于18世纪末的埃及研究院在上周末埃及示威者和军警的冲突中遭到火灾影响。该研究院里收藏有大量的珍贵文献，其中包括手写的24卷《埃及记述》(Description de l'Egypte)
- 2011年12月20日重庆啤酒 （600132）今天10点半开盘交易，继续跌停开盘，为连续第9个跌停。目前股价为31.39元
- 2011年12月20日热带风暴“天鹰”已经造成菲律宾13个省份8城市的260个村庄受灾，受灾人口达6.3万多个家庭共33.8万多人。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富