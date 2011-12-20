招行数款理财产品收益不佳 部分产品亏损接近腰斩 2011年12月20日 亏损相对较小的“招商精选”预期收益也在8%至40%之间，但该产品却同样在2008年10月31日亏损达到了50.42%。到2011年11月30日仍亏损24.42%