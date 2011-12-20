- 2011年12月20日根据声明，今年国际货币基金组织向葡萄牙发放的救助资金已达136亿欧元
- 2011年12月20日最高司法委员会已成立一个由5人组成的专门委员会，就哈希米部分保安人员涉嫌参与恐怖活动展开调查
- 2011年12月20日来自中国外汇交易中心的最新数据显示，12月20日人民币对美元汇率中间价报6.3351，较前一交易日小幅回落。
- 2011年12月20日伊朗改革派不会推出代表角逐定于2012年3月12日举行的议会选举。哈塔米同时表示，这不意味着改革派抵制选举
- 2011年12月20日继比亚迪“裁员风波”后，美的电器又被传裁员接近50%，种种迹象显示出中国家电行业以及珠三角外贸的整体疲软。
- 2011年12月20日
- 2011年12月20日欧洲央行自2010年5月开始出资购买欧元区债务国国债至今，已购买的欧债国国债总额超过2110亿欧元
- 2011年12月20日欧盟领导人在峰会上已一致同意将原定于2013年7月启动的欧洲稳定机制提前一年启动，以扩大救助能力。这一机制最高贷款能力将达5000亿欧元
- 2011年12月20日阿卜杜拉说：“我们的安全和稳定受到了威胁。所以，我们需要承担起责任。首脑会议是在我们的安全受到威胁的情况下召开的。这需要我们保持警惕和统一立场。”
- 2011年12月20日萨博汽车隶属的瑞典汽车公司首席执行官维克托·米勒19日上午向维纳什堡地方法院递交了萨博的破产申请。他称这是自己职业生涯中最“黑暗”的一天
- 2011年12月20日12月7日-14日短短几天内，来自天津、内蒙古、湖南、河北、西藏5个省级行政区的党委一把手和政府一把手拜会了铁道部部长盛光祖等人
- 2011年12月20日今年1－11月，中国云南省对泰国贸易额为6.77亿美元。
- 2011年12月20日中国国际金融有限公司首席经济学家彭文生称，中国明年可能会继续对房地产市场进行调控。其他抑制房地产投机的措施可能会取代现行的限购政策。
- 2011年12月20日
- 2011年12月20日郭树清指出，要完善证券公司和基金公司长期激励约束机制。应该在符合社会公平原则的前提下，研究制定证券公司和基金管理公司员工持股计划，探索允许专业人士参与发起设立合伙制资产管理机构
- 2011年12月20日深圳龙华片区地产项目锦绣御园以“起价14000元/平方米”开盘，比一期19000元/平方米下降5000元，引发老业主诸多不满，先后在深圳各大网站论坛、微博以及开发商售楼处，进行声讨维权，同时要求开发商每户按每平米3500元标准补偿差价。
- 2011年12月20日汇丰发表展望2012年的投资报告，报告认为中国经济软着陆的机会仍然甚高。对于投资市场，汇丰指出，现时股票相对历史水平具有吸引力。
- 2011年12月20日黄金期货周一收盘走低，未能守住每盎司1,600美元的水平， 主要受欧洲央行(European Central Bank)的悲观言论拖累，而投资者在假日来临之际也不愿意增持头寸。
- 2011年12月20日普洛斯与中投公司将从仲量联行(Jones Lang Lasalle)子公司手中收购总面积770,989平方米的物流设施。普洛斯周一在公告中表示，该公司与中投公司将以50:50的持股比例成立合资公司，并各自投入约2.729亿美元作为初始资本。
- 2011年12月20日沈阳3：0战胜吉林，并最终成功保级。赛季结束后，沈阳海狮的总经理找到南勇，给了他20万元
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