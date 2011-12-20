国际货币基金组织向葡萄牙发放29亿欧元救助资金 2011年12月20日 根据声明，今年国际货币基金组织向葡萄牙发放的救助资金已达136亿欧元

欧洲央行加大购买欧元区重债国国债力度 2011年12月20日 欧洲央行自2010年5月开始出资购买欧元区债务国国债至今，已购买的欧债国国债总额超过2110亿欧元

欧洲央行行长呼吁尽快启动欧洲稳定机制 2011年12月20日 欧盟领导人在峰会上已一致同意将原定于2013年7月启动的欧洲稳定机制提前一年启动，以扩大救助能力。这一机制最高贷款能力将达5000亿欧元

沙特国王呼吁建立海湾联盟以应对外来威胁 2011年12月20日 阿卜杜拉说：“我们的安全和稳定受到了威胁。所以，我们需要承担起责任。首脑会议是在我们的安全受到威胁的情况下召开的。这需要我们保持警惕和统一立场。”

瑞典地方法院批准萨博破产申请 2011年12月20日 萨博汽车隶属的瑞典汽车公司首席执行官维克托·米勒19日上午向维纳什堡地方法院递交了萨博的破产申请。他称这是自己职业生涯中最“黑暗”的一天