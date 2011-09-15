- 2011年09月15日韩政府根据韩日请求权协定上的纠纷解决程序就慰安妇、原子弹爆炸受害者和萨哈林同胞问题向日本正式提议双边磋商，尚属首次
- 2011年09月15日李铁指出，我们的改革思路是循序渐进，首先解决在城镇举家迁徙长期就业的外来务工就业人员(其中包括农民工和城市间流动人口)，同时逐步缩小外来人口和当地居民的公共服务差别
- 2011年09月15日由于上述地区有70%的面积被森林覆盖，森口祐一指出：“清除所有土壤是不现实的，应该根据森林、农田和城镇等的用途，研究清除放射性物质的不同方法”
- 2011年09月15日据法国欧洲第一电台报道，萨科齐乘坐的飞机当天清晨离开巴黎郊区一机场，前往利比亚。他将首先在的黎波里与卡梅伦碰头，然后共同对的黎波里和班加西两座城市进行访问
- 2011年09月15日在欧洲债务危机再度引发世界关注之际，英国独立银行委员会日前公布关于英国银行业改革建议的最终报告。伦敦政治经济学院教授、经济学家查尔斯·古德哈特日前在接受新华社记者专访时说，改革建议的宗旨就是降低风险
- 2011年09月15日开车前，退票费由原来按每张车票面额的20%计收下调为按5%计收。退票费最低按2元计收。另外，9月底前，全国动车组列车将分步实行互联网售票。
- 2011年09月15日中国当前GDP增速并不低，但居民收入增长及就业状况不理想，经济增长质量不高，收入分配不公平的情况已到了若不改善，经济就无法增长的程度。因而，中国经济整体状况与滞胀无异
- 2011年09月15日三季度当季，企业贷款满意度指数为 31.3%，较上季下降 1.8 个百分点；预期下季贷款“偏紧”的企业家占比提高 2.5 个百分点至39.5%；预期下季借款利率“偏高”的企业家占比提高 6.1个百分点至 50.6%
- 2011年09月15日数据显示，当月韩国出口总额为459.4亿美元，同比增长25.9%；进口总额为454.6亿美元，同比增加28.9%。今年前8个月，韩国贸易顺差累计达210亿美元
- 2011年09月15日以雷曼兄弟破产为发端的次贷危机对美国银行业造成重创。美国银行业在金融危机期间遭遇了行业的重新洗牌，一些中小银行纷纷倒闭，美国银行数量从2007年底的8542家减少至2010年底的7666家
- 2011年09月15日一些国家过高估计了中国在全球经济中扮演的角色。他不认为中国能够帮助世界摆脱经济危机。他不认为中国能够帮助世界摆脱经济危机
- 2011年09月15日2010年年初，美国房地产市场一度显示出复苏迹象，部分市场住房价格跌势趋缓。但这主要是受到美国政府给予新购房者8000美元税收减免政策的刺激。随着这一税收减免措施于去年4月底到期，住房销售又再度萎缩
- 2011年09月15日该合资公司将是中国唯一的民营资本与外资合资的寿险公司
- 2011年09月15日广义货币供应量M2已经没有必要加大紧缩力度；中小银行的“吸储”功能已经接近衰竭；今年后四月，货币市场央行到期资金量呈快速下滑趋势，中小银行系统流动性很难在货币市场拆借补足，此三重因素预示，央行有可能下调中小银行存款准备金率。
- 2011年09月15日可持续发展的新领军者与企业内外的利益相关群体创造性地开展互动，以确保其业务在经济、环境和社会方面具有相关性和可持久性
- 2011年09月15日自2010年开始，因欧美经济相继走出衰退，美国零售业开始逐步复苏，目前已恢复到危机前水平
- 2011年09月15日社科院欧洲研究所经济研究室主任陈新表示，“希腊实际上处于软性破产状态”。他分析，从希腊7月21日得到的救助与2010年5月得到的救助对比来看，有两方面最大的不同。
- 2011年09月15日欧债危机已成为拖累世界经济增长的最大隐患，也牵动着欧洲以外各国的神经
- 2011年09月15日俄央行同时决定，将固定利率存款业务的利率调高0.25个百分点；将抵押贷款、直接回购、非上市资产或委托担保贷款利率下降0.25个百分点
- 2011年09月15日加拿大国际贸易部长爱德华·法斯特当天在一份声明中表示，加拿大政府将关注奥巴马政府和美国国会有关阻碍加拿大工人和企业进入美国市场的措施
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富