日本2000多平方公里国土需清除放射性物质 2011年09月15日 由于上述地区有70%的面积被森林覆盖，森口祐一指出：“清除所有土壤是不现实的，应该根据森林、农田和城镇等的用途，研究清除放射性物质的不同方法”

法国总统萨科齐突访利比亚 2011年09月15日 据法国欧洲第一电台报道，萨科齐乘坐的飞机当天清晨离开巴黎郊区一机场，前往利比亚。他将首先在的黎波里与卡梅伦碰头，然后共同对的黎波里和班加西两座城市进行访问

韩国贸易收支连续19个月保持顺差 2011年09月15日 数据显示，当月韩国出口总额为459.4亿美元，同比增长25.9%；进口总额为454.6亿美元，同比增加28.9%。今年前8个月，韩国贸易顺差累计达210亿美元

欧债外溢风险加剧 法德打气力挺希腊 2011年09月15日 欧债危机已成为拖累世界经济增长的最大隐患，也牵动着欧洲以外各国的神经

俄罗斯维持再融资利率不变 2011年09月15日 俄央行同时决定，将固定利率存款业务的利率调高0.25个百分点；将抵押贷款、直接回购、非上市资产或委托担保贷款利率下降0.25个百分点