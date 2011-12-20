- 2011年12月20日“从目前开工建设和计划建设项目统计来看，LED的产能至少透支未来3-5年的市场需求。”上海一位基金经理坦言。他表示，目前整个LED产业正陷入结构性过剩危机
- 2011年12月20日分析人士预计，这种情况可能还会持续，为了补充市场流动性，存款准备金率仍有下调的可能。
- 2011年12月20日WIND数据表明，截至12月19日，沪深两市已有823家上市公司发布了全年业绩预告，占比35.67%。其中，190家公司预计全年业绩同比大幅增长50%以上，占发布业绩公司总数的比例超过二成，为23.09%
- 2011年12月20日如果仔细观察上述做空行为，其中的施动市场、做空对象等操作元素更多只是与中国间接相关；但做空程度的不断深化值得中国金融市场警惕
- 2011年12月20日三大保险公司暂停业务的背后，不排除其业务拓展速度过快及市场份额偏高导致
- 2011年12月20日12月19日，中国银行间外汇市场上，人民币对9种可直接交易的货币集体升值。
- 2011年12月20日《日经新闻》报道，日本拟购买100亿美元中国国债，以多元化其外汇储备 。
- 2011年12月20日中海油深圳分公司立即启动海管泄漏应急预案，并及时关停番禺30-1和惠州21-1相关平台的生产。终端目前正在加速泄压。此次事件没有造成人员伤亡和环境污染，处于可控状态
- 2011年12月20日截至12月19日，今年产业资本累计增持11.59亿股，累计增持市值114.89亿元，较2010年的产业资本增持金额略增8200万元；此外，今年产业资本增持金额的70%分布在公用事业、商业贸易等7大行业
- 2011年12月20日中金公司董事总经理韩巍强周一表示，该公司希望在明年获准开办美国、英国和新加坡的投行服务，以满足中资企业向海外扩张的需求
- 2011年12月20日中投公司与普洛斯将从仲量联行子公司手中收购总面积770,989平方米的物流设施。双方以50:50的持股比例成立合资公司，并各自投入约2.729亿美元作为初始资本。
- 2011年12月20日万科近日公告称，将向华润深国投信托有限公司申请信托借款10亿元，用于上海五街坊项目的开发建设，借款期限为两年，年利率为固定利率11.2%。
- 2011年12月20日据了解，多只产品已经在华夏基金的新品筹备单中，其中恒指ETF有望在农历年前推出，其他几只产品也有望在明年初启动发行。
- 2011年12月20日投资者担心欧元区债务危机,年底纷纷买入风险较低的美国公债与机构债,令其利率接近于零.
- 2011年12月20日在重庆啤酒连续跌停后，有不少投资者试图对参与了临床研究的医院进行草根调研，从而试图破解疫苗安慰剂组应答率奇高的真实原因。对此，重庆啤酒方面也有所察觉，并开始采取封锁措施
- 2011年12月20日野村中国首席经济学家张智威19日表示，中国明年经济增长可能为7.9%，新增贷款数量为8万亿人民币，明年人民币升值约2.5%，明年年底人民币兑美元会达到6.17。
- 2011年12月20日如果银行业2011年新增贷款要完成7.5万亿元的年初计划，那么12月份的新增信贷应当要达到6500多亿元，比11月要多放贷约1000亿元。这是很难实现的。
- 2011年12月20日朝鲜最高领导人金正日17日逝世。消息传出后，正在交易的亚太股市跌幅迅速拉大，其中韩国金融市场的反应最为剧烈，韩国首尔股市综合指数盘中跌幅一度接近5%
- 2011年12月20日做出这一决定是为了保护滞留朝鲜的韩国公民的人身安全。考虑到朝鲜目前的状况，除开城工业园区仍将保持正常出入外，暂停包括人道主义在内的访朝活动和物资援助
- 2011年12月20日日本政府已获悉这篇报道，并正在密切关注朝鲜领导人金正日(Kim Jong Il)去世之后的朝鲜局势，同时也将追踪这篇报道
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