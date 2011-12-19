欧元区财长同意向IMF注资1500亿欧元 2011年12月20日 各成员国出资的比例将按照2010年国际货币基金组织份额改革后的方案进行分配。除欧元区各国外，捷克、匈牙利、波兰与瑞典也表示愿意加入到扩充国际货币基金组织资源的进程中

兴业银行获准发行300亿金融债 2011年12月19日 《财经》综合报道 公司获准在全国银行间债券市场公开发行不超过300亿元人民币金融债券

中共中央电唁金正日逝世 2011年12月19日 中朝两国山水相连、休戚与共，不断巩固和发展中朝传统友好合作关系是中国党和政府的一贯方针。我们坚信，在双方共同努力下，中朝两党、两国和两国人民的友谊必将继续巩固和发展下去。中国人民将永远与朝鲜人民站在一起！

俄罗斯希望金正日逝世不会影响俄朝关系发展 2011年12月19日 另据俄罗斯总统办公厅发布消息说，俄总统梅德韦杰夫当天致电金正恩，对朝鲜最高领导人金正日逝世表示深切哀悼

需求下降和美元走强打压国际油价 2011年12月19日 欧元汇率的下滑更加剧了市场对欧债危机将引发欧洲经济全面衰退的担忧。有分析指出，只要欧债危机的问题得不到解决，原油市场的压力就将继续存在