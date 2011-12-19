- 2011年12月20日有机构投资者建议创业板退市制度应该明确监管层态度，比如不支持创业板公司通过“借壳”恢复上市是否可以改为“禁止”；而散户投资者则就交易环节的交易量退市指标和交易价格退市指标提出了建议
- 2011年12月20日各成员国出资的比例将按照2010年国际货币基金组织份额改革后的方案进行分配。除欧元区各国外，捷克、匈牙利、波兰与瑞典也表示愿意加入到扩充国际货币基金组织资源的进程中
- 2011年12月20日李稻葵表示，当前的利率市场化条件已具备且比较成熟，相关部门应考虑逐步推动利率市场化改革。
- 2011年12月20日朝鲜17日成立了国家治丧委员会，决定将金正日遗体安放在锦绣山纪念宫，将12月17日至29日定为哀悼期，12月20日至27日举行吊唁，28日在平壤举行告别仪式，29日举行中央追悼大会
- 2011年12月20日自中国证监会12月16日发布人民币境外合格机构投资者（RQFII）后，有业内消息指，香港市场人民币资金回流内地通道将在月底正式开通，近期已有超过10家券商向香港证监会递交了RQFII产品申请
- 2011年12月20日认定HTC侵犯了苹果iPhone的一项专利，并从2012年4月19日起对HTC智能手机实施正式进口禁令。不过禁售令执行过程可能会延迟。
- 2011年12月20日机构普遍认为，中国经济在2012年将面临较大的下行风险，而A股市场也将有望在一季度触底反弹，二季度或将迎来一轮震荡上行的行情。
- 2011年12月20日朝鲜发射的导弹射程距离为120公里左右。据分析，朝鲜是为改善已部署的导弹功能及射程距离进行的试验。
- 2011年12月20日央行12月19日发布的数据显示，11月末，金融机构外汇占款余额为25459亿元人民币，较10月末减少了279亿元。金融机构。资金外流的迹象仍然明显。
- 2011年12月20日日本首相野田佳彦将于12月25日和26日访问中国，两国官员正在制定详细方案，以期两国领导人会晤时能签署协议。协议核心将是日本当局使用外汇基金特种账户购买中国政府债券
- 2011年12月19日公司获准在全国银行间债券市场公开发行不超过300亿元人民币金融债券
- 2011年12月19日他说，人民币现在还是一个计价过低的货币，人民币现在的价值仍然是被低估了
- 2011年12月19日中朝两国山水相连、休戚与共，不断巩固和发展中朝传统友好合作关系是中国党和政府的一贯方针。我们坚信，在双方共同努力下，中朝两党、两国和两国人民的友谊必将继续巩固和发展下去。中国人民将永远与朝鲜人民站在一起！
- 2011年12月19日意见要求各级政府增加财政投入，通过投资入股、产权回购回租、公建配套等方式，改造和新建一批公益性农产品批发市场、农贸市场和菜市场
- 2011年12月19日另据俄罗斯总统办公厅发布消息说，俄总统梅德韦杰夫当天致电金正恩，对朝鲜最高领导人金正日逝世表示深切哀悼
- 2011年12月19日湖南警方介绍，随着长年负案在逃的犯罪嫌疑人纷纷落网，带破1800多起刑事案件，化解了346起信访积案
- 2011年12月19日欧元汇率的下滑更加剧了市场对欧债危机将引发欧洲经济全面衰退的担忧。有分析指出，只要欧债危机的问题得不到解决，原油市场的压力就将继续存在
- 2011年12月19日中兴通讯日本终端部负责人王旗表示，“2011年，中兴通讯在日本手机业务上取得了优异成绩，在2012年，我们将继续与软银及其他运营商保持合作，在日本推出更多高端智能手机。”
- 2011年12月19日中国连续两年成世界汽车产销第一大国，环保部称灰霾与汽车尾气排放相关
- 2011年12月19日创造财富只强调实业经济这个说法是不太对的，中国的经济潜力在非实物经济上
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