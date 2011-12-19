英国将实行新规控制房贷风险 2011年12月19日 新规定包括：个人和夫妻在申请贷款时，要接受有关收入和偿还能力的评估；评估时要考虑公共设施、市政税和养育孩子的花销；未来利息增长因素也要纳入评估等

瑞典萨博轿车公司申请破产 2011年12月19日 瑞典汽车公司（前身为荷兰汽车制造商世爵公司）去年初从美国通用汽车公司手中以4亿美元价格收购了濒临破产的萨博。但第一年的销售业绩并不理想，致使原本亏损中的萨博进一步遭遇资金危机