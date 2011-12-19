- 2011年12月19日新规定包括：个人和夫妻在申请贷款时，要接受有关收入和偿还能力的评估；评估时要考虑公共设施、市政税和养育孩子的花销；未来利息增长因素也要纳入评估等
- 2011年12月19日春运期间，电话订票预售期比窗口提前，但不办理3天（含当日）以内车票。广大旅客拨打铁路部门统一的电话订票号码，只收取本地市话费。
- 2011年12月19日欧元解体存在可能性，其风险不在于银行倒闭引发的财富损失，而在于交易成本急剧增长引发的经济长期大衰退
- 2011年12月19日《办法》明确，县级以上地方商务主管部门未按照规定履行报告职责，隐瞒、缓报、谎报、漏报或授意他人隐瞒、缓报、谎报、漏报市场异常波动，造成严重危害后果的，建议依法给予开除的行政处分
- 2011年12月19日年底，首发申请集中，星光影视设备等将于12月23日集中上会。
- 2011年12月19日蔡明忠强调，富邦曾在2004年台湾地区领导人选举时，捐款给国民党，当时并非马英九参选，但2008年选举时，富邦绝没捐款给国民党或马英九
- 2011年12月19日报道援引一位韩军方人士的话说，朝鲜19日发射的导弹射程距离为120公里左右。据分析，朝鲜是为了改善已部署的导弹功能及射程距离进行了试射
- 2011年12月19日在中国扩大内需方面，卡恩认为，中国的卫生保健，退休服务等领域的发展有待加强，投资前景广阔。中国在面临经济转型时与上世纪日本大有不同，因为中国虽然经济增速放缓，但未来仍将保持高速增长
- 2011年12月19日国开行将推动文化产业跨越式发展，“十二五”期间将向文化产业提供逾2000亿元的融资总量支持
- 2011年12月19日韩国外交部一位有关负责人表示，在目前情况下，同友邦加强合作，进一步稳定局面，至关重要。韩国政府将通过外交渠道，进一步加强同上述四国的信息交流与合作
- 2011年12月19日在2011年度检查中，上述14家公司的80个机构违法违规问题较多，集中表现为虚构中介业务、虚构销售人员、虚列中介业务费用等手段非法套取资金等
- 2011年12月19日被认为是张成泽亲信的劳动党书记崔龙海、党部长李英洙、平壤市责任书记文耿德、驻华大使池在龙等在2010年的党代会上大举进入中央政治舞台
- 2011年12月19日瑞典汽车公司（前身为荷兰汽车制造商世爵公司）去年初从美国通用汽车公司手中以4亿美元价格收购了濒临破产的萨博。但第一年的销售业绩并不理想，致使原本亏损中的萨博进一步遭遇资金危机
- 2011年12月19日据法国《世界报》18日披露，欧盟已向成员国提交了财政契约草案。不过，与法国和德国当初提出的共同建议相比，草案的内容明显“缩水”，恐难达到预想效果，而草案在谈判和批准过程中还存在变数
- 2011年12月19日藤村修同时表示，日本将密切关注朝鲜是否会和平地进行权力交接。日本将就事件的发展与中国以及韩国进行密切的接触。
- 2011年12月19日截至收盘，主力合约IF1201报2403点，上涨0.59%，成交34.4万手，持仓4.23万手
- 2011年12月19日62只基金三季报重仓股创下年内新低。从创新低基金重仓股行业分布来看，集中在机械设备、石化、医药等板块
- 2011年12月19日第九十八期央票期限1年，发行量260亿元
- 2011年12月19日知情人士表示，国家外汇管理局正在考虑逐步放宽对境内个人每年用于境外投资目的的外汇购买数量的限制。目前，境内个人的年度购汇额度为等值50000美元
- 2011年12月19日发卡行的服务费将根据刷卡金额按0.3%左右收取，封顶100元；银联的转接费将按照每笔交易金额的0.05%收取，封顶5元
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