- 2011年12月19日金正日去世将给朝鲜半岛问题带来更多不确定因素。目前，澳大利亚将静观事态的发展
- 2011年12月19日大部分银行对提前还款均须缴纳违约金，违约金以提前还款额为基数，罚息1%-2%，或者罚息1-6个月不等
- 2011年12月19日温州银行7.09%股权转让，转让方是其第一大股东——中国华融资产管理公司
- 2011年12月19日在金融市场动荡不安，投资者信心步步下跌，而欧盟各国领导人迟迟拿不出实质有效的方案解决债务危机的情况下，2011年即将过去。分析人士指出，欧元区来年的经济正在逐步滑向又一轮衰退之中
- 2011年12月19日资本账户的打开是人民币国际化的必要条件，陈志武认为，目前中国的热钱流进、流出总量不高，现在打开资本账户，可避免给经济带来较大的冲击。同时，陈志武认为，人民币升值的时代已经结束，未来会进一步贬值。
- 2011年12月19日该发言人表示，不久前一家企业拟在密云投资建设英语城、开办英语培训基地，并提出为提高英语培训效果，设想在基地内实行封闭式、全英语环境的情景模拟式培训，一律用英语交流
- 2011年12月19日我国刑事诉讼法明文规定，除涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私及未成年人外，人民法院审理案件都应公开进行
- 2011年12月19日据了解，事件发生在远安县鸣凤镇南门村四组龙圣祠西巷。伤者张叶新，男，40岁，鸣凤镇南门村四组人，被点燃的汽油烧伤，烧伤面积为20%，目前在医院已得到有效救治，生命体征正常
- 2011年12月19日城商行属于垄断行业其前景比较好，每年给股东的最低分红在15%-20%
- 2011年12月19日李培林表示，一方面要控制住房价，就要适当控制信贷的规模，这会给中国带来极大的灾难。
- 2011年12月19日酒泉市安全生产监督管理局局长殷正禄表示，经调查认定，“10·10”较大起重机伤害事故是一起发生在作业场所、作业期间，由作业人员违章操作引发的较大安全生产责任事故。
- 2011年12月19日年底将至，上海楼市供应井喷，成交量环比翻倍，均价也再次跌破2万元/平方米。成为近3个月以来推盘量最高的一周，其中低价的刚性盘占据绝对比例。
- 2011年12月19日在入港欢迎仪式上，日本方面有指挥部队的第3护卫队群的北川文之司令以及日本驻中国大使丹羽宇一郎，中国方面有北海舰队的杨俊飞副参谋长等出席
- 2011年12月19日夏斌表示，明年中国仍实施稳健的货币政策，相较中国国内生产总值(GDP)的8%增幅，应保持合理的信贷投放。
- 2011年12月19日*ST通葡重组失败，而其控股股东新华联旗下矿业板块正需要资金支持，这给市场留下了足够的想象空间。
- 2011年12月19日2012年，中国、美国、俄罗斯等重要国家都将进行政府换届，世界经济也很难在短时间内回暖，阿拉伯世界的动荡“多米诺骨牌”效应尚未完结，这些都将引发中国民众对国内国际政经话题的关注。
- 2011年12月19日公诉机关认为，被告人张建强的行为已构成受贿罪、非国家工作人员受贿罪，被告人李志民的行为已构成非国家工作人员受贿罪，均应依法追究刑事责任
- 2011年12月19日以欧元或人民币取代美元，都不会改变问题的本质，真正能改变问题本质的是一个多级的货币体系，这个体系应该是平衡的。
- 2011年12月19日拓普电气主要从事工业安全生产信息化产品的研发、生产和销售。其前身拓普有限，曾于2008年4月收购北京中天星控科技开发有限公司(以下简称“中天星控”)100%股权。
- 2011年12月19日俄罗斯国际文传电讯社援引俄罗斯远东运输侦查局代表的话说，从当地时间19日开始，除了破冰船、拖船和救援船等多艘船只在海面上搜救遇难者外，还有3架直升机和2架飞机在空中开展搜救工作
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