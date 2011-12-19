欧债危机救助乏力 欧洲经济前景堪忧 2011年12月19日 在金融市场动荡不安，投资者信心步步下跌，而欧盟各国领导人迟迟拿不出实质有效的方案解决债务危机的情况下，2011年即将过去。分析人士指出，欧元区来年的经济正在逐步滑向又一轮衰退之中

俄海上石油钻井平台事故遇难者升至16人 2011年12月19日 俄罗斯国际文传电讯社援引俄罗斯远东运输侦查局代表的话说，从当地时间19日开始，除了破冰船、拖船和救援船等多艘船只在海面上搜救遇难者外，还有3架直升机和2架飞机在空中开展搜救工作