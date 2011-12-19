广东出现罕见咸潮 影响到澳门供水 2011年12月19日 珠江防总将严格执行水量调度指令，结合潮汐活动规律适当加大上游水库下泄流量，增加西江、北江河道径流量，缓解当前珠澳供水和西江航运压力

英研究探明疟疾患者易感染沙门氏菌的原因 2011年12月19日 疟疾患者容易感染非伤寒沙门氏菌，此前医学界一直认为这是因为疟疾使患者免疫系统功能下降。但英国一项最新研究表明，这一并发感染的真正原因是机体为了抵御疟疾造成的影响，暴露出一个易被沙门氏菌利用的弱点

法国恐难保3A评级 欧元区面临连锁效应 2011年12月19日 分析人士认为，三大国际评级机构下调欧盟和欧元区国家信用评级的可能性很大，下一个遭降级的很可能是法国，而一旦法国评级遭降，将引发“多米诺骨牌”效应

本周纽约股市或出现成交量低迷的震荡格局 2011年12月19日 纽约股市迎来一年一度的圣诞周，华尔街传统上称之为“圣诞老人拉力赛”，以讨圣诞老人驾着马车拉动股市上扬的口彩。但是，欧元区巨大的不确定性不仅抵消了美国经济数据的利好，更抑制了投资者的做多情绪

稳定措施积极有效 丹麦银行业走出危机 2011年12月19日 由于历史原因，丹麦有大量前身为信用社的中小银行，2010年底银行总数为142家。虽然丹麦银行系统以独特的资金平衡原则和严格的风险控制闻名于世，但美国次贷危机爆发后，丹麦的中小型银行仍受到较大冲击