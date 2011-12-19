- 2011年12月19日在即将走过的2011年，“最美妈妈”吴菊萍、“拾道德之荒”陈贤妹、重庆“棒棒哥”郑定祥……这些草根人物震撼人心的人格力量一直温暖、影响着我们
- 2011年12月19日饱受战争创伤的伊拉克民众普遍对美军撤离感到如释重负，同时也认识到应从这场战争中汲取教训，不能让内斗和分裂再度使国家遭受灾难
- 2011年12月19日18日，在最后一支驻伊拉克美军车队进入科威特境内后，美国国防部长帕内塔签署官方文件，正式结束伊拉克战争。但战后仍有100多名美军士兵驻留伊拉克境内，成为撤军之门关闭后留下的“尾巴”
- 2011年12月19日招股书承认，公司实际控制人可能利用其控制权地位，通过行使表决权等方式对公司的人事、财务及重大经营决策等进行控制
- 2011年12月19日珠江防总将严格执行水量调度指令，结合潮汐活动规律适当加大上游水库下泄流量，增加西江、北江河道径流量，缓解当前珠澳供水和西江航运压力
- 2011年12月19日大湄公河次区域经济合作第四次领导人会议19日至20日在缅甸首都内比都召开，会议的主题是“超越2012：建立新十年大湄公河次区域经济合作战略发展伙伴关系”
- 2011年12月19日疟疾患者容易感染非伤寒沙门氏菌，此前医学界一直认为这是因为疟疾使患者免疫系统功能下降。但英国一项最新研究表明，这一并发感染的真正原因是机体为了抵御疟疾造成的影响，暴露出一个易被沙门氏菌利用的弱点
- 2011年12月19日负责调查中国渔民“杀害”韩国海警事件的仁川海洋警察署19日对中国船长程大伟(42岁)实施了现场取证
- 2011年12月19日金正日的逝世为朝鲜和东北亚开启了一个新的、有潜在威胁的不安定的过渡阶段。尽管接任计划已经准备好了，该国状况并不像1994年时那样有利。但相比那时，朝鲜更穷也更不稳定
- 2011年12月19日目前房地产企业PE（市盈率）5-6倍，而中小型企业PE只有2-3倍，这种情况下上市或再融资，对企业来说，非常不划算。未来可能会有更多企业模仿上海复地退市
- 2011年12月19日对继承人金正恩的吹捧还不够，普通的朝鲜人对金正恩的教养、个人经历以及为什么他尤其适合接管该国还不清楚
- 2011年12月19日
- 2011年12月19日分析人士认为，三大国际评级机构下调欧盟和欧元区国家信用评级的可能性很大，下一个遭降级的很可能是法国，而一旦法国评级遭降，将引发“多米诺骨牌”效应
- 2011年12月19日五大发电集团争夺上游煤炭资源、不断上调上网电价是无奈之举。同时，大力发展本身利润率高的水电、核电，以及目前政府补贴后利润高的风电，是平衡利益的另一手段
- 2011年12月19日纽约股市迎来一年一度的圣诞周，华尔街传统上称之为“圣诞老人拉力赛”，以讨圣诞老人驾着马车拉动股市上扬的口彩。但是，欧元区巨大的不确定性不仅抵消了美国经济数据的利好，更抑制了投资者的做多情绪
- 2011年12月19日由于历史原因，丹麦有大量前身为信用社的中小银行，2010年底银行总数为142家。虽然丹麦银行系统以独特的资金平衡原则和严格的风险控制闻名于世，但美国次贷危机爆发后，丹麦的中小型银行仍受到较大冲击
- 2011年12月19日路透社对20位基金经理、经济学家和交易商的调查结果显示，黄金价格今后3个月或跌至每盎司1500美元以下，且明年不太可能重回今年9月达到的历史高位
- 2011年12月19日从战后德国马克重建到2001年被欧元取代的半个世纪的岁月里，德国的通货膨胀率年均涨幅为2.6%。欧元启动后，原材料，特别是能源价格成为消费者价格指数上涨的主要推动因素
- 2011年12月19日
- 2011年12月19日朝鲜为金正恩的继任已经做了大量工作，因此至少短期他们会团结在第二代领导层下，等待观察金正恩是否有能力巩固政权。但前途还有很多不确定性
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