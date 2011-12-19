- 2011年12月19日托平认为，这一轮的监管改革，对稳定和建构更安全的全球金融市场是件好事，问题的关键是在推进改革和化解改革对全球经济造成的冲击之间取得平衡。
- 2011年12月19日截至收盘，日经225指数报8296.12点，下跌105.6点，跌幅1.26%。韩国综合指数报1776.93点，下跌63.03点，跌幅3.43%。
- 2011年12月19日虽然成员普遍认同应加强世贸组织作用，呼吁抵制贸易保护主义，但在多哈回合谈判等事关多边贸易机制未来的方向性问题上存在明显分歧
- 2011年12月19日上投摩根健康品质生活基金经理董红波表示，中国13亿人口正在掀起提升健康品质生活的消费浪潮，健康生活和品质生活主题将是未来十年中国最具潜力的投资主题。
- 2011年12月19日在坦普顿所投资的股票中，客户熟知的可能不到1/3。
- 2011年12月19日沪指收报2218.24点，跌6.6点，跌幅0.3%，成交497亿元；深成指收报9054.08点，跌27.86点，跌幅0.31%，成交504亿元。
- 2011年12月19日国际经济一周大事预报
- 2011年12月19日汤臣倍健财报中的“固定资产转入在建工程”鲜为人关注，但这种转变其实大有文章
- 2011年12月19日东方证券高管增持股票组合共36只，截至12月16日，组合平均绝对收益为-9.03%，平均超额收益达到5.06%，平均最高收益为14.05%
- 2011年12月19日金正日同志是朝鲜人民的伟大领导者，是中国人民的亲密朋友，为发展朝鲜社会主义事业，推动中朝睦邻友好合作关系发展作出了重要贡献
- 2011年12月19日一方面是加强控制衍生产品的风险，另一方面则强调衍生产品应该主要着眼于服务实体经济，对实体经济有用
- 2011年12月19日目前，平壤市内大部分商店都已关门，所有旗帜都降下半旗
- 2011年12月19日一名南方券商研究员就杨治山事件评论说：“个人觉得问题的关键，不在于杨担任独董，主要还是他的内幕交易问题”。“现在趋势是监管更加严格规范了，都查到研究员头上了。这件事情算是给大家提了个醒。”
- 2011年12月19日在固定资产投资增速下滑、产能因素导致基酒供不应求、行业发展过度依赖营销、消费税进一步从严征收、基金持股比例偏高等不利因素下，白酒行业或将结束之前快速发展的“黄金十年”， 进入行业调整期
- 2011年12月19日2011年中国南车海外业务之所以出现大幅度增长，主要是高技术产品出口增长发挥了很好的带动作用
- 2011年12月19日海思科的实际控制人王俊民、范秀莲和郑伟3人为一致行动人，并在2007年有非法减资的“前科”。而且，海思科还被指“寄生”政府累计领取近两亿元的政府补助，才创造出一年扭亏净赚两亿元的“奇迹”。
- 2011年12月19日李明博和奥巴马共同表示，两国将在金正日逝后保持密切联系
- 2011年12月19日股票型基金净值平均下跌3.08%，普通债券型基金(一级)和89普通债券型基金(二级)上周净值分别平均下跌0.16%和0.22%
- 2011年12月19日12月17日，大成基金针对重啤发布第五次估值调整公告，将估值价格调整为36.43元； 19日，重啤开盘后继续跌停，目前价位为34.88元
- 2011年12月19日刚刚成立的“国家葬仪委员会”19日发布公告称，12月17-29日为“哀悼期间”。此外，29日还将举行中央追悼大会，届时，全朝鲜人民将默哀3分钟，汽车、轮船等也将同时鸣笛。
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