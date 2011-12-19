世贸组织部长级会议闭幕 多边贸易面临方向选择 2011年12月19日 虽然成员普遍认同应加强世贸组织作用，呼吁抵制贸易保护主义，但在多哈回合谈判等事关多边贸易机制未来的方向性问题上存在明显分歧

国际经济一周大事预报（12月19日-25日） 2011年12月19日 国际经济一周大事预报