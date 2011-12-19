朝鲜称金正日逝世是朝鲜党和革命的最大损失 2011年12月19日 《告全体党员、人民军官兵和人民书》说，朝鲜将在金正恩同志的领导下，化悲痛为力量和勇气，战胜目前的困难局面，全体党员、人民军官兵和人民要“忠于尊敬的金正恩同志的领导”，党和人民军队以及人民要一心团结

朝鲜要求全体党员军人和人民忠于金正恩领导 2011年12月19日