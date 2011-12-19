朝鲜最高领导人金正日12月17日逝世 2011年12月19日

揭秘平台贷风险 2011年12月19日 中金公司固定收益研究组 为何各省披露的债务率都很低，口径不同使然。若考虑财政支出，地方政府不具备清偿存量债务的能力，仍主要依赖再融资周转，这是融资平台贷款政策需关注的主因。