- 2011年12月19日国家发改委主任张平表示，截至目前，房地产市场调控取得初步成效，保障性安居工程建设进展顺利。
- 2011年12月19日历史上，公开市场操作和存款准备金工具往往组合运用。在存准率下调周期中，公开市场回笼资金持续放量会给市场带来下调存准率预期。
- 2011年12月19日
- 2011年12月19日受周末利好消息兑现有限，今日两市双双低开低走，沪指盘中快速下挫，再次跌破2200点，表现低迷。临近午盘时，在朝鲜金正日逝世消息拖累下，股指跌幅扩大，并跌破周五低点，再创调整新低
- 2011年12月19日金正日去世消息证实后，美元/日元飙升至日内高点78.13。
- 2011年12月19日
- 2011年12月19日朝鲜领导人金正日17日去世，日本财长安住淳已命令相关官员关注金正日去世消息对经济的影响。
- 2011年12月19日
- 2011年12月19日
- 2011年12月19日
- 2011年12月19日上周末，黑莓手机制造商RIM公司公布了今年第三季度的财报，该公司三季度净利同比跌幅达到了71%，而RIM也希望投资者在其经历困难的转型期保持耐心
- 2011年12月19日目前房地产企业PE（市盈率）5-6倍，而中小型企业PE只有2-3倍，这种情况下上市或再融资，对企业来说，非常不划算。未来可能会有更多企业模仿上海复地退市。
- 2011年12月19日
- 2011年12月19日为何各省披露的债务率都很低，口径不同使然。若考虑财政支出，地方政府不具备清偿存量债务的能力，仍主要依赖再融资周转，这是融资平台贷款政策需关注的主因。
- 2011年12月19日该发言人表示，不久前一家企业拟在密云投资建设英语城、开办英语培训基地，并提出为提高英语培训效果，设想在基地内实行封闭式、全英语环境的情景模拟式培训，一律用英语交流。
- 2011年12月19日范剑平认为，人民币长期不太可能贬值，国际投资者半年后可能会再度唱多人民币。
- 2011年12月19日双方合作似乎可以互补，即中信证券可以借此扩大全球业务版图，法国农业信贷集团则有望进入中国大陆飞速增长的市场。
- 2011年12月19日人民币对美元连续12个交易日触及日交易区间下限。市场对此认为，央行维稳意图明确，人民币连续“跌停”的局势将结束。
- 2011年12月19日老龄化的加速决定了日本不可能大规模削减其债务，但动用外储填亏空则会使日元升值，从而影响日本经济的根本
- 2011年12月19日铁路部门消息，预计春运前，所有铁路列车都可实现互联网售票。
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