奶源大跃进后的隐忧 2011年12月19日 李娇凤 三聚氰胺事件后，奶源成为重点发展领域，现代牧业得势迅速发展，已在中国建有16个大规模牧场。但污染、疫病等成为其万头牧场无法回避的难题。

吴英案悬而未决原委 2011年12月19日 王汉华 吴英案五年审判，终审悬而未决。有人上书求判吴英死刑，有人联名求情保命。主审法官之语令当事人看到希望，因为吴英案让更多人将其解读为浙江民间金融改革的风向标。