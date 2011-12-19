- 2011年12月19日近来世界对金融行业“影子帝国”的关注，暴露了美国和英国之间的巨大差异。在美国，对于创造信用的首要做市商，如果准备金不足则会让一些公司倒闭；而在英国，风险越高越受欢迎。
- 2011年12月19日18日，中国有色金属工业协会副秘书长兼信息统计部(政研室)主任王华俊在“2011中国有色金属峰会暨上海有色网(SMM)年会”上表示，2011年，西北地区的电解铝产量已经超过华中地区，成为电解铝第一大产区，产量份额达24.2%。
- 2011年12月19日但更引起市场兴趣的是该公司与蒙牛集团以及牛根生千丝万缕的关系。有业内人士评价，“现代牧业的细胞中刻着蒙牛的基因。”
- 2011年12月19日改革开放三十多年来，中国取得了巨大的经济成就，成为世界第二大经济体。经济大发展客观上要求文化进一步繁荣。
- 2011年12月19日张立群建议开征房产税和房产利得税，以控制投机投资性住房需求。张立群称，我国房地产业发展市场需求潜力巨大，不必依靠投机、投资性购房需求。依靠居住性购房需求，即刚性和改善性购房需求，完全可以支持我国房地产业持续较快发展。
- 2011年12月19日三聚氰胺事件后，奶源成为重点发展领域，现代牧业得势迅速发展，已在中国建有16个大规模牧场。但污染、疫病等成为其万头牧场无法回避的难题。
- 2011年12月19日房企星河湾16日称，将上海的两个项目价格下调15%-20%，同时对老业主进行差价补偿，预计补偿资金将达6亿元。
- 2011年12月19日吴英案五年审判，终审悬而未决。有人上书求判吴英死刑，有人联名求情保命。主审法官之语令当事人看到希望，因为吴英案让更多人将其解读为浙江民间金融改革的风向标。
- 2011年12月19日上海易居房地产研究院杨红旭“接下来数月，随环比价格下降，以及同比价格下降城市的增多，新建商品住宅同比涨幅将继续下滑，房价跌幅逐步扩大。预期未来半年左右，全国房价将总体上保持环比下跌状态，明年二季度可能止跌或跌幅缩小”
- 2011年12月19日拿投资换绿卡，看似双赢的商业模式，实则暗藏陷阱。两年之后，投资人极有可能陷入血本无归、驱逐出境的境地。
- 2011年12月19日来自中国外汇交易中心的最新数据显示，12月19日人民币对美元汇率中间价报6.3303，在前一交易日基础上继续走高。
- 2011年12月19日这个时候，更是要坚持楼市调控不动摇。楼市调控的关键，就是坚定不移地控制投机、投资性购房需求，特别要加快建立控制不合理购房需求的长效机制。
- 2011年12月19日张曙光表示，我国中长期经济发展将面临更多的问题，明年货币政策应该进行预调微调。建议继续下调存款准备金率，但利率不变，或者继续提高利率。
- 2011年12月19日
- 2011年12月19日上述协议将在中国副主席习近平访问曼谷时签署，通过双边互换协议，两国央行将在需要时互相安排人民币或泰铢的信贷额度。
- 2011年12月19日国家统计局昨天公布全国70大中城市住宅销售价格变动情况显示，11月份，70个大中城市中，新建商品住宅(不含保障房)价格较10月份环比下降的城市首次超过半数，有49个。
- 2011年12月19日统筹做好其他领域发展党员工作，加强对党员的教育、管理和服务工作，充分发挥党员队伍的作用
- 2011年12月19日人民日报分析中央经济工作会议精神指出，明年和今后一个时期，要牢牢把握发展实体经济这一坚实基础。
- 2011年12月19日原中信证券首席分析师杨治山担任公司独董期间，因涉嫌违规交易股票已遭证监会立案调查，公告中未提及涉嫌违规交易的细节
- 2011年12月19日
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