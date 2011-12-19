- 2011年12月19日这两年银行再融资如潮涌。从融资规模上看，中行是这两年的融资王，再融资额达1566亿元，其次是工行、建行、交行，分别为1299亿元、1011亿元和787亿元
- 2011年12月19日我国的社会保险基金缺乏一个明确的投资运营管理主体。不管是财政部门还是社会保险基金管理部门，普遍存在管理积极性不高的问题。大部分省市的社会保险基金是县级统筹管理，基金结余基本只是存在银行。
- 2011年12月19日从市场来看，由于住宅地产投资空间受到挤压，不少投资力量开始转移方向，工业地产成为热钱和游资的新避风港，而这使得工业地产地价也开始上涨。
- 2011年12月19日汇丰晋信基金市场部有相关人员表示，他们不了解“抗议门”事件细节，但均坚决否认涉嫌老鼠仓
- 2011年12月19日巴菲特对太阳能发电的看好却难以改变光伏行业的低迷，处于太阳能行业中游的光伏行业仍在寒冬中挣扎。受多晶硅价格下跌的影响，国内光伏行业亏损严重，部分光伏个股近期跌幅更是超过大势，巴菲特概念或难掀起实质性的炒作浪潮
- 2011年12月19日素有“欧洲股神”之称的安东尼·波顿日前在接受英国媒体采访时表示，旗下的中国特别基金今年以来遭遇重挫，但他对正从以制造及出口为主导向以消费为主导转型的中国经济前景持乐观看法，将会重点关注消费零售行业
- 2011年12月19日今年以来，人民币实际有效汇率总体呈上升态势，11月末升4.69%。
- 2011年12月19日1968年为无党派人士俱乐部成员，行独立作家俱乐部主席，并参加捷克笔会。1969年被禁止从事艺术活动，改当工人。1970～1989年3次入狱，被关押5年。1977年为“七七宪章”组织发起人和第一发言人
- 2011年12月19日此次重啤事件，背后是极其复杂的利益关系，从简单逻辑上看，大成及其诸多机构只是比普通投资人略近一些的第二层关系，最核心的利益关联方是在12月8日停牌前两个交易日逃跑的17亿资金
- 2011年12月19日浙江、上海、深圳、一批重仓重庆啤酒的基金、私募、资管人士已陆陆续续抵达重庆，分头打探消息，但和公司沟通向来顺畅的渠道突然封锁
- 2011年12月19日接近证监会的人士透露，证监会已经在考虑沪深交易所的定位问题。或许会回到十年前对两家交易所的定位，也就是上交所作为主板市场，而深交所主抓创业板企业
- 2011年12月19日杨红旭认为，接下来数月，随着环比价格的下降，以及同比价格下降城市的增多，新建商品住宅同比涨幅将继续下滑，房价跌幅逐步扩大。预期未来半年左右，全国房价将总体上保持环比下跌状态，明年二季度可能止跌或跌幅缩小。
- 2011年12月19日数据显示，上周上证50ETF、上证180ETF净申购分别为6.23亿份和8.67亿份，周成交额为38.35亿元和19.13亿元。深证100ETF上周大幅净申购12.24亿份，期末份额突破300亿份，总份额创历史新高。
- 2011年12月19日12月份以来，上证指数屡创新低，“1元股”也重现江湖，但大股东增持的戏码却每天都在上演，除了控股股东之外，公司高管、大股东以外的产业资本也纷纷加入“买方”阵营
- 2011年12月19日惠誉表示,欧元区恐怕拿不出解决债务危机的全面计划.该机构并警告称,包括意大利和西班牙在内的六个欧元区国家近期可能面临债信评级调降.
- 2011年12月19日中信证券表示，该公司收购法国农业信贷集团部分业务的交易将推迟完成，因这桩3.74亿美元的交易尚未获得监管机构批准
- 2011年12月19日欧洲央行12月20日即将进行的首次三年期贷款标售将为下一个市场关注焦点,预计需求将会十分强劲.这有可能部分缓解对於银行融资水平的忧虑
- 2011年12月19日商务部部长陈德铭表示，明年中国外贸形势严峻，但会略有增长。12月份，外贸出口增幅将继续延续前几个月回落的趋势。全年贸易顺差估计将比去年减少300多亿美元。
- 2011年12月19日余凯等人在相关财经网站发布荐股文章前后快进快出买卖股票，7个月的时间里累计交易金额40多亿元，盈利近4000万。随着证监会近日通报此案，余凯等人团队分工作案，利用正规咨询机构演“双簧”牟利的“作案模式”细节也公之于众
- 2011年12月19日房价合理调整，才有新的购买能力入市，房地产僵局才能打破；房地产从业者才能彻底洗脑并理性看待房地产市场的去暴利化趋势；社会资金才能逐步转向实业，不会再次观望抄底房地产；才能弥合被房价撕裂的社会；才能真正推动转型。
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