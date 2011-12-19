中小企业成IPO看客 证监会已在考虑沪深交易所定位 2011年12月19日 接近证监会的人士透露，证监会已经在考虑沪深交易所的定位问题。或许会回到十年前对两家交易所的定位，也就是上交所作为主板市场，而深交所主抓创业板企业