意大利通过新一轮财政紧缩法案 2011年09月15日 这份总额540亿欧元的紧缩计划旨在通过提高增值税、对富人征收特别税、加大打击偷税力度、减少政府开支和议员津贴等措施，达到意大利政府此前确定的2013年实现预算平衡的目标

希腊决心完全履行所有承诺 2011年09月15日 希腊总理帕潘德里欧当天在同德国总理默克尔和法国总统萨科齐举行电话会议时重申，希腊决心完全履行2010年以来做出的所有承诺，以换取欧盟和国际货币基金组织的援助，应对面临的债务危机

欧盟成功为葡萄牙发行10年期债券 2011年09月15日 这批50亿欧元的10年期债券其票面利率为2.75%，且较基准交换利率价高20个基点。债券到期日是2021年9月21日