- 2011年09月15日这份总额540亿欧元的紧缩计划旨在通过提高增值税、对富人征收特别税、加大打击偷税力度、减少政府开支和议员津贴等措施，达到意大利政府此前确定的2013年实现预算平衡的目标
- 2011年09月15日沪深股市开盘涨跌互现，早盘两市震荡上扬后回落，午后持续震荡行情，沪指尾盘放量小跳水，跌破5日均线。深成指小幅收涨
- 2011年09月15日希腊总理帕潘德里欧当天在同德国总理默克尔和法国总统萨科齐举行电话会议时重申，希腊决心完全履行2010年以来做出的所有承诺，以换取欧盟和国际货币基金组织的援助，应对面临的债务危机
- 2011年09月15日这批50亿欧元的10年期债券其票面利率为2.75%，且较基准交换利率价高20个基点。债券到期日是2021年9月21日
- 2011年09月15日标准普尔亚太地区企业和政府评级主管彭明表示：“虽然这并不是我们的基本情景假设，但若美国和欧元区再度陷入衰退，则亚太地区可能迎来硬着陆。不过若中国加快改革步伐，其或能延续较高的个位数经济增长率数年。”
- 2011年09月15日从8月份的投资和消费数据看，似乎经济增长依然强势。但从工业和发电量数据看，经济却比较疲软。
- 2011年09月15日保障房是政府的任务，市场化企业很难从中获得利润
- 2011年09月15日只有试商用之后，中国移动才能下订单，而只有接到订单，设备终端厂家才可以开始大规模的制造生产
- 2011年09月15日国海岸警卫队和海洋能源管理局14日公布了墨西哥湾漏油事故原因最终调查报告，认为英国石油公司在这起美国历史上最严重的漏油事故中应负主要责任
- 2011年09月15日关专家日前表示，目前没有科学证据证明PX会致癌，或者导致畸形。网上“国际组织规定PX项目至少应该离城市100公里才安全”的说法是子虚乌有
- 2011年09月15日针对英国银行业新规将使当地银行成本大幅增加的情况，曾荫权表示，绝对欢迎汇丰和渣打将总部迁至香港，但不会主动游说
- 2011年09月15日中国太保个险新单上半年增速迅猛，增速远超平安和国寿，预计下半年业务增速会有一定放缓
- 2011年09月15日就家暴事件，疯狂英语创始人李阳已经和妻子Kim在派出所签订了和解协议。李阳称，在发生冲突时“我冲过去就把她按在地上了，我就把她的头撞到地上了，撞了好多下…”
- 2011年09月15日中国财险8月单月保费收入接近2011年以来该公司单月保费收入最低值
- 2011年09月15日国际货币基金组织副总裁朱民表示，亚洲开发银行调低了亚洲地区经济增长预期是好事，新兴经济体和亚洲地区的增长速度下降是健康的。
- 2011年09月15日根据计划，陕西省2011年准备先对36个收费站予以撤并，从2011年开始在三年内逐步有序取消政府还贷二级公路收费
- 2011年09月15日2011年度大多数主产棉国棉花丰收，产量将大幅增加，而需求变化不大，供求关系明显改善，供给略大于需求，棉价还有一定下行压力
- 2011年09月15日盘中沪指攻上5日均线，并接近2500点附近。但好景并未得到维持
- 2011年09月15日随着股市持续下跌，今年3季度选择股票投资的居民降至3年来最低水平，在投资上房地产仍是首选。
- 2011年09月15日国家外汇管理局将设试点，优化改革货物贸易中收付汇与出口退税信息共享机制，并提升对货物贸易外汇监管力度
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