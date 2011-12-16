以色列释放550名巴勒斯坦在押人员 2011年12月19日 此次获释人员主要是巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）成员，大多是因投掷石块、燃料瓶被判刑，其中400人刑期已过大半

伊拉克总理要求议会同意解除副总理职务 2011年12月19日 马利基近期谋求以涉嫌参与恐怖活动为由对同样来自“伊拉克名单”的副总统哈希米采取法律行动，引起议会中“伊拉克名单”阵营的不满

非法移民船沉没印尼海域 迄今未发现失踪人员下落 2011年12月19日 这艘设计搭载量为100人的船只在沉没时载有约250名乘客，属于严重超载。当地搜救部门官员说，失踪者生还的几率很渺茫

阿富汗政府同意塔利班设立和谈办公室 2011年12月19日 塔利班和谈办公室的设立只能专门用于与阿富汗政府的和谈，而并非代表塔利班的一个政治机构。

俄罗斯总统下令调查钻井平台事故情况 2011年12月19日 俄罗斯远东鄂霍次克海域18日发生“克拉”海上石油钻井平台沉没事故，目前已造成4人死亡、49人失踪，另有14人获救。事发时，两艘船正试图将该钻井平台拖拽至萨哈林岛

美国国防部长签署结束伊拉克战争文件 2011年12月19日 伊拉克战争于2003年爆发后，驻伊美军人数最多时达17万，在伊全境设有505个军事基地。这场战争造成大约4500名美军士兵死亡、超过10万伊拉克人丧生。受伤者更不计其数

中国足球打假反赌系列案19日开庭 张建强第一个受审 2011年12月19日 根据铁岭市中级人民法院的公告，原中国足协裁委会主任张建强是当日上午第一个出庭受审的犯罪嫌疑人

美众议院议长对参议院薪资税减税延期议案表示不满 2011年12月19日 他希望能将减税政策延期一年。希望国会两党能就更长时间的减税方案达成一致

意大利众议院通过对财政紧缩方案信任投票 2011年12月16日 意大利总统纳波利塔诺16日对财政紧缩方案表达支持，他表示意大利的财政和经济正面临巨大风险和挑战，为保证经济发展必须作出艰难而必要的决定，意大利所有社会阶层都必须作出牺牲，即使低收入群体也无法例外

广东茂名原常务副市长杨光亮受贿千万余元一审被判19年 2011年12月16日 1992年至2009年，杨光亮在担任广东省茂名市电白县副县长、县长、县委书记、茂名市副市长、常务副市长期间，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物共折合人民币1048万多元、港币200万元