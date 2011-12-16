- 2011年12月19日央行货币政策委员会委员李稻葵认为，股市十年停滞不前的症结在于公司治理，他建议出台硬性规定，强制公司分红，跟股民分享利润
- 2011年12月19日此次获释人员主要是巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）成员，大多是因投掷石块、燃料瓶被判刑，其中400人刑期已过大半
- 2011年12月19日穆斯林兄弟会的自由和正义党以及萨拉菲派的光明党将在第二阶段选举中领先，初步统计结果显示，第二阶段的选举中自由和正义党获得39％的选票，光明党获得31％的选票，华夫脱党获得22％的选票
- 2011年12月19日马利基近期谋求以涉嫌参与恐怖活动为由对同样来自“伊拉克名单”的副总统哈希米采取法律行动，引起议会中“伊拉克名单”阵营的不满
- 2011年12月19日这艘设计搭载量为100人的船只在沉没时载有约250名乘客，属于严重超载。当地搜救部门官员说，失踪者生还的几率很渺茫
- 2011年12月19日塔利班和谈办公室的设立只能专门用于与阿富汗政府的和谈，而并非代表塔利班的一个政治机构。
- 2011年12月19日俄罗斯远东鄂霍次克海域18日发生“克拉”海上石油钻井平台沉没事故，目前已造成4人死亡、49人失踪，另有14人获救。事发时，两艘船正试图将该钻井平台拖拽至萨哈林岛
- 2011年12月19日伊拉克战争于2003年爆发后，驻伊美军人数最多时达17万，在伊全境设有505个军事基地。这场战争造成大约4500名美军士兵死亡、超过10万伊拉克人丧生。受伤者更不计其数
- 2011年12月19日根据铁岭市中级人民法院的公告，原中国足协裁委会主任张建强是当日上午第一个出庭受审的犯罪嫌疑人
- 2011年12月19日如今困局根本的解决办法并非改变院士选举制度，而是削弱院士特权。
- 2011年12月19日他希望能将减税政策延期一年。希望国会两党能就更长时间的减税方案达成一致
- 2011年12月18日除冰岛总理在对内政部长做出的决定表示不同意见外，黄怒波目标地块所在地区的议员也发表声明，严厉批评内政部长，称这一决定阻碍了该地区的经济发展。冰岛旅游工业协会会长还担心这一决定可能也将其他潜在投资者拒之门外
- 2011年12月18日11月份，同比涨幅在5.0%以内的城市有61个，比10月份增加了4个
- 2011年12月16日郑宏中等人通过 “抢帽子”交易方式共交易股票552只，累计交易金额571.76亿元，非法获利4.26亿元
- 2011年12月16日意大利总统纳波利塔诺16日对财政紧缩方案表达支持，他表示意大利的财政和经济正面临巨大风险和挑战，为保证经济发展必须作出艰难而必要的决定，意大利所有社会阶层都必须作出牺牲，即使低收入群体也无法例外
- 2011年12月16日社保卡加载金融功能是人民银行今年的工作重点之一，光大获批意味着股份制银行也有机会胜出
- 2011年12月16日对具有郑州户籍或外来务工人口中父母持有居住证、就业证明，且在教育、民政部门正式注册登记的各级各类普惠幼儿园就读、年满3周岁的适龄幼儿发放学前教育券。发放标准为每人每年300元，其中，直补幼儿园100元，补贴幼儿200元
- 2011年12月16日埃文斯-普里查德(Ambrose Evans-Pritchard)在《电讯报》网站上撰文指出，股市暴跌、外汇占款下降等警讯闪现，中国信贷泡沫可能即将破裂。
- 2011年12月16日1992年至2009年，杨光亮在担任广东省茂名市电白县副县长、县长、县委书记、茂名市副市长、常务副市长期间，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物共折合人民币1048万多元、港币200万元
- 2011年12月16日今年9月份，欧元区外贸顺差为27亿欧元（35．1亿美元），而去年10月份，欧元区外贸顺差为31亿欧元（40．3亿美元）
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