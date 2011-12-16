- 2011年12月16日城镇新增就业4500万人，农业富余劳动力转移就业4000万人，城镇登记失业率控制在5％以内，社会保障制度覆盖所有劳动者，就业稳定性明显提高
- 2011年12月16日该负责人说，从自2002年底颁布QFII办法以来的市场表现看，QFII是长期机构投资者。国外机构对QFII的申请不断，始终保持对Ａ股市场的热情。
- 2011年12月16日上海财税部门还决定：对现行部分营业税免税政策，在改征增值税后继续予以免征；为了保持增值税抵扣链条的完整性，对现行部分营业税减免税优惠，调整为增值税即征即退政策；对税负增加较多的部分行业，给予适当的税收优惠
- 2011年12月16日在投资运作方面，试点机构可以投资人民币金融工具，为控制风险，试点初期不少于募集规模80％的资金投资于固定收益证券，包括各类债券记固定收益类基金
- 2011年12月16日着力增加中低收入者收入。要建立企业职工工资正常增长机制，稳步提高最低工资标准和企业退休人员基本养老金水平，继续推进事业单位实施绩效工资。
- 2011年12月16日人民币兑美元周五走高，盘中触及纪录高点，扭转了“十一跌”走势
- 2011年12月16日试行居民用电阶梯价格制度，择机推出成品油价格改革方案，出台天然气价格改革试点方案，推进水资源等收费改革，建立主要污染物排放权交易制度
- 2011年12月16日据香港市场消息，近期已有超过10家券商向香港证监会递交了自身的RQFII产品申请，如果一切顺利，香港市场人民币资金回流内地通道将在月底开通。在未来1- 2年时间里，RQFII的规模有望从目前的200亿试点规模发展至500亿-1000亿元
- 2011年12月16日今天（12月16日）上午，星河湾集团董事长黄文仔宣布上海星河湾和浦东星河湾两个项目价格下调，以8-85折或更大优惠进行降价，同时，公司将对前期业主进行差价补偿，涉及金额约6亿元人民币
- 2011年12月16日判决中指出，操纵证券市场行为人承担赔偿责任数额的范围及损失的计算方法等，现行法律法规、司法解释均无明文规定
- 2011年12月16日RQFII试点管理办法正式发布，初始额度定为200亿元人民币
- 2011年12月16日鼓励支持中小户型、中低价位的普通商品房建设，促进房地产市场健康发展。发改系统要会同有关部门编制实施好“十二五”住房保障规划，扎实推进保障性安居工程建设。
- 2011年12月16日摩根士丹利分析师表示,对放空英镑/美元GBP=D4而言,当前水准"极具吸引力".
- 2011年12月16日QFII(合格境外机构投资者)A股基金,其11月整体平均业绩回落5.18%,表现逊于国内股票型基金.今年以来QFII A股基金平均业绩则已回落20.29%,略为落后于国内股票型基金.
- 2011年12月16日新华保险A股(601336.SH)今日首日上市交易并未受昨日H股首日大幅破发影响，A股集合竞价报25.15元。其后股价冲高震荡，截至午后收盘，该股报26.44元，涨幅13.72%，换手率92%
- 2011年12月16日信诚沪深300指数分级基金获近日批发行，意味着期现“T+0”套利可期
- 2011年12月16日截至12月16日，重庆啤酒自12月8日复牌以来已经连续迎来了7个“一”字跌停，而最为悲催的莫过于旗下9只产品集体重仓的大成基金，据测算大成基金浮亏已经达到17亿元
- 2011年12月16日市场流动性较为宽松,且有传言称政策面可能进一步放松,市场信心受到鼓舞.下周走势将视政策面而定,若传言兑现则短端将加速下行.
- 2011年12月16日瑞银证券12月16日发布报告称，预计政府更为明显的政策放松将出现在2012年初，增加的财政赤字和银行贷款规模约占GDP的2-3%，主要投向保障房、民生领域以及基础设施
- 2011年12月16日29.41%对未来6个月的企业前景做出积极的评价，这一比例低于前一季度调查中的39.44%；55%的企业高管对前景给予中性的评价，约有14%则给出负面的评价，与前一季调查几乎相同
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