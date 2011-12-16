- 2011年12月16日本周恒指整体维持弱势格局，但周五出现止跌反弹，终结了连续走弱的趋势，截至周五收盘，恒指报18285.39点，上涨263.88点，涨幅为1.43%，18000点关口失而复得；内地沪指报2224.84点，涨43.94点，涨幅2.01%，成交505亿元人民币
- 2011年12月16日今年华尔街唯一没有大幅裁员的大型银行摩根士丹利宣布,明年第一季将裁员1,600人,以在交易和银行业务收入欠佳之际削减成本.
- 2011年12月16日正式在全国范围内推出集票据托管、票据质押等功能于一体的票据池业务，成为国内首家推出该项票据综合管理业务的商业银行
- 2011年12月16日股市、期市联袂上涨，但全周仍多数下跌
- 2011年12月16日经过提取水样进行检测，查实该红色物质为大红染料，主要用于烟花爆竹的外皮染色，没有重金属及其他有机物成分，无毒，但色度超标10倍以上，造成局部河段污染，特别是污染地段位于洛阳市区
- 2011年12月16日该银行成为迄今裁减商品业务最彻底的银行.
- 2011年12月16日目前，丰县人民政府分管副县长张斌、教育局局长孙光华、公安局副局长陈立坤、首羡镇中心小学校长张先启等已被停职检查
- 2011年12月16日11月，1个月以下期产品发行量占比出现下跌，下跌幅度达11.38%，占比15.54%
- 2011年12月16日“愤怒鸟”开发商，芬兰 Rovio 计划于2013年来本港上市，又预期明年会推出5-6个以“愤怒鸟”为主题的新游戏
- 2011年12月16日值得注意的是，中国证券业协会对于杨治山的现执业机构记录为空，为“已离职”状态。而中信证券内部人士则向记者表示，并不清楚杨治山的内幕交易行为，该人士已离职
- 2011年12月16日中国的成品油零售价格，从上游勘探开发到炼油、储运、销售全产业链共九类税费，占到成品油零售价格近一半
- 2011年12月16日2011年，在国内经济展开结构调整、消费升级的大背景下，国内并购市场持续升温，企业纷纷探索通过横向纵向并购，以完善产业链、拓展市场份额、提升竞争力。ChinaVenture对2011年中国并购市场情况的监测，总结盘点十大关键词
- 2011年12月16日15日，视频网站优酷网、土豆网几乎同时发布声明，互指对方侵权行为，土豆网首席执行官王微更是将优酷网比喻成“害群之马”，优酷网则表示将对土豆侵权行为诉诸法律
- 2011年12月16日和晶科技“高科技”概念涉嫌注水 主业业务严重依赖前五大客户
- 2011年12月16日2011年以来，保费同比增速首次低于1%
- 2011年12月16日今日沪深两市低开震荡。早盘虽有几波小幅反弹，但终因量能不济而未能延续，午后股指在金融地产等权重股带动下直线反弹，沪指一举收复2200点整数关口，深成指也站上9000点
- 2011年12月16日从这些破发个股上市时间看，2011年以后上市的个股有169只，占比36.64%；2010年至2011年期间上市的个股有225只，占比48.39%，二者合计占比超过8成。
- 2011年12月16日要在引导经济结构调整中，重视发展和保护实体经济，严控“两高”和产能过剩行业盲目扩张，严格执行项目建设标准，强化稽察监管
- 2011年12月16日据警方初步审查，王海剑交代了其为劫取运钞车钱款实施爆炸犯罪的动机
- 2011年12月16日12月16日中午12时，武汉警方在武昌某医院不费一枪一弹，成功擒获在洪山雄楚大道建行一网点门前实施爆炸的犯罪嫌疑人王海剑
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