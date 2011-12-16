- 2011年12月16日对于商务部的双反措施，不能简单看其现实的影响力，更该看到中国敢于说‘不’，对美方具有一定威慑性作用
- 2011年12月16日内蒙古稀土企业较多，产能整合进展缓慢等影响了内蒙环保厅的审核进度，进入后续批次没有问题
- 2011年12月16日国际观察家认为，俄罗斯“雪中送炭”的背后，恐怕是希望在欧盟内部得到反对或迟滞北约部署反导系统的声音，另外也想换取欧盟更“妥善”地处理与乌克兰的关系
- 2011年12月16日稽查人员在本案调查中发现，美锦公司高管在内幕信息的形成过程中，保密意识不够强，给一些“打听者”以可乘之机
- 2011年12月16日近日来，关于法国难保ＡＡＡ主权信用评级的报道频频见诸报端。正在巴西访问的法国总理弗朗索瓦·菲永却将矛头指向英国说：“我们英国朋友的赤字和债务更严重，但评级机构到现在还没承认。”
- 2011年12月16日2011年，曾经保持了20多年高速增长、被誉为“亚洲虎”的越南经济陷入高通胀、高赤字、货币贬值、银行信贷危机、证券市场萎靡的经济泥沼。“抗通胀”成为2011年越南经济关键词
- 2011年12月16日丹麦有着成熟的抵押债券市场和独特的房贷模式，这是世界上最古老、运行最稳健的房屋抵押贷款系统之一。丹麦房贷模式以高透明度、低信贷风险和低借贷成本而闻名于世，并在历次金融危机中表现稳健
- 2011年12月16日2011年，美国疲于应对高失业率、高债务等一系列棘手问题；欧元区债务危机持续发酵，不断动摇民众对欧洲经济一体化和发展前景的信心。在险恶的外部环境下，亚洲经济凭借相对平稳的表现和较快增长成为全球经济的“稳定剂”
- 2011年12月16日12月1日下午5时30分，关山中学旁建行门前发生的爆炸事件，共造成2名路人死亡、15人受伤
- 2011年12月16日1992年至2009年，杨光亮在担任广东省茂名市电白县人民政府副县长、县长、县委书记、茂名市人民政府副市长、常务副市长期间，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物共折合人民币1048.5658万元、港币200万元
- 2011年12月16日任何组织或者个人注册微博客账号，应当使用真实身份信息；网站开展微博客服务，应当保证注册用户信息真实。
- 2011年12月16日胡锦涛在大会上发表了重要讲话。他阐述了天宫一号与神舟八号交会对接任务圆满成功的重大意义，总结了载人航天工程实施19年来取得的成就和积累的经验
- 2011年12月16日微软在其官方博客中说，ＩＥ自动更新将在明年1月从澳大利亚和巴西开始实施，并逐步推广至全球。“视窗ＸＰ”、“视窗Ｖｉｓｔａ”和“视窗7”用户在启动系统设置里的“自动更新”功能后，浏览器将被升级到最新版本
- 2011年12月16日沪指报2181.22点，涨0.32点，涨幅0.01%，成交205亿元；深成指报8894.91点，涨23.82点，涨幅0.27%，成交191亿元。
- 2011年12月16日房产税试点是国家税务总局牵头，北京市地方税务局来研究，从目前我们掌握的情况，北京市还没有开展试点的想法。如果需要也将开展试点。
- 2011年12月16日今年北京市房地产调控 “稳中有降”的目标完成。
- 2011年12月16日今年以来，多个拉美国家举行大选，左翼政党和右翼政党各有斩获，拉美地区的政治版图并未出现太大变化。但在整体发展模式上，拉美国家超越意识形态和治国理念差异，求同存异，大力推动地区一体化进程，取得了令人瞩目的成果
- 2011年12月16日保障房是政府主导的民生工程，并非纯粹的市场行为，要算经济账，更要算政治账。
- 2011年12月16日2011年是撒哈拉以南非洲的又一个“大选年”，包括尼日利亚、刚果（金）、赞比亚和利比里亚在内的15个非洲国家举行了总统选举，另有十余个国家举行了议会选举和宪法公投。此外，南苏丹在这一年脱离苏丹宣告独立
- 2011年12月16日在通胀方面，欧洲央行认为欧元区通胀率在短期内将会停留在较高水平，但之后会明显下降。预计调和消费价格指数（ＨＩＣＰ）2011年的增长率在2.6%和2.8%之间，2012年在1.5%和2.5%之间，2013年在0.8%和2.2%之间
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