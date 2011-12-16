俄罗斯援欧有深意 2011年12月16日 国际观察家认为，俄罗斯“雪中送炭”的背后，恐怕是希望在欧盟内部得到反对或迟滞北约部署反导系统的声音，另外也想换取欧盟更“妥善”地处理与乌克兰的关系

丹麦凭借独特房贷模式保持房产市场稳定 2011年12月16日 丹麦有着成熟的抵押债券市场和独特的房贷模式，这是世界上最古老、运行最稳健的房屋抵押贷款系统之一。丹麦房贷模式以高透明度、低信贷风险和低借贷成本而闻名于世，并在历次金融危机中表现稳健

中央举行大会庆祝天宫一号与神舟八号对接成功 2011年12月16日 胡锦涛在大会上发表了重要讲话。他阐述了天宫一号与神舟八号交会对接任务圆满成功的重大意义，总结了载人航天工程实施19年来取得的成就和积累的经验

微软将自动更新IE浏览器 2011年12月16日 微软在其官方博客中说，ＩＥ自动更新将在明年1月从澳大利亚和巴西开始实施，并逐步推广至全球。“视窗ＸＰ”、“视窗Ｖｉｓｔａ”和“视窗7”用户在启动系统设置里的“自动更新”功能后，浏览器将被升级到最新版本