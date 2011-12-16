美国就业市场微露曙光但阴影仍存 2011年12月16日 美国劳工部当天公布的最新报告显示，经季节性调整，截至12月10日的一周内，美国首次申请失业救济人数比前一周大幅减少1.9万，降至36.6万。这是2月份以来该数字首次降至表明失业率持续下降趋势的37.5万门槛线以下

惠誉下调七家美欧大银行评级 2011年12月16日 惠誉宣布，将巴克莱银行、瑞信集团的长期信用评级下调两级，从ＡＡ-降至Ａ；将美国银行、法国巴黎银行、花旗集团、德意志银行和高盛的长期信用评级下调一级

法国统计机构预测法国经济将陷入轻度衰退 2011年12月16日 报告预计，法国国内生产总值（ＧＤＰ）今年第四季度将下滑0.2%，明年第一季度继续下滑0.1%，第二季度将恢复增长0.1%。一般来说，国内生产总值连续两个或两个以上季度出现下滑，就可以定义为经济衰退

国际新闻早报 2011年12月16日 伊朗原子能组织15日发表声明，否认当天早些时候一名伊朗议员关于伊朗将在中部的伊斯法罕省建造一座核工厂的说法，称媒体相关报道不实。最近一些伊朗议员接连就一些敏感议题发表言论，但均遭伊朗政府否认

希拉克被判有罪后表示不会上诉但质疑判决结果 2011年12月16日 希拉克15日发表公报说，自己已经知晓判决结果，并对其表示严重质疑。他重申，自己没有犯下任何过错，但是由于已经无力面对新一轮司法程序，因此他不准备提出上诉

梅德韦杰夫说俄愿通过必要金融手段帮助欧盟 2011年12月16日 梅德韦杰夫说，俄罗斯已做好援助准备，“现在关键要看欧盟和欧元区国家落实各项救助措施的决心”，只有欧洲人能救欧洲，其他国家只能提供外部条件

俄罗斯今年前11个月资本净流出740亿美元 2011年12月16日 俄央行此前预计今年俄资本净流出700亿美元，而俄经济发展部和俄财政部的预期分别为800亿和850亿美元

美国防部长宣布驻伊美军任务结束 2011年12月16日 帕内塔随后发言说，这场战争的代价巨大，美国付出了生命和金钱的代价，伊拉克人民也是如此。他说，撤军后美国将继续帮助伊拉克清除内部极端主义和抵御外来威胁。“我们将在中东地区维持强劲而持久的军事存在”

北京上调增值税营业税起征点 每年减税9亿多元 2011年12月16日 通知要求，销售货物和销售应税劳务的增值税起征点均调整为月销售额20000元，按次纳税的增值税起征点为每次（日）销售额500元；按期纳税的营业税起征点调整为月营业额20000元，按次纳税的营业税起征点调整为每次（日）营业额500元