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2011年12月16日
重庆啤酒截至今日已经7个跌停
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2011年12月16日
雅虎公司宣布，已经得到中国监管部门的批准，与中国在线支付公司支付宝达成了筹资权交易
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2011年12月16日
美国劳工部当天公布的最新报告显示，经季节性调整，截至12月10日的一周内，美国首次申请失业救济人数比前一周大幅减少1.9万，降至36.6万。这是2月份以来该数字首次降至表明失业率持续下降趋势的37.5万门槛线以下
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2011年12月16日
惠誉宣布，将巴克莱银行、瑞信集团的长期信用评级下调两级，从ＡＡ-降至Ａ；将美国银行、法国巴黎银行、花旗集团、德意志银行和高盛的长期信用评级下调一级
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2011年12月16日
报告预计，法国国内生产总值（ＧＤＰ）今年第四季度将下滑0.2%，明年第一季度继续下滑0.1%，第二季度将恢复增长0.1%。一般来说，国内生产总值连续两个或两个以上季度出现下滑，就可以定义为经济衰退
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2011年12月16日
12月16日，北京市住房和城乡建设委员会委员王荣武表示，明年北京房地产限购政策不放松不动摇。
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2011年12月16日
伊朗原子能组织15日发表声明，否认当天早些时候一名伊朗议员关于伊朗将在中部的伊斯法罕省建造一座核工厂的说法，称媒体相关报道不实。最近一些伊朗议员接连就一些敏感议题发表言论，但均遭伊朗政府否认
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2011年12月16日
2012年，国际体坛将迎来4年一轮回的奥运年。不管是差钱的还是不差钱的，大家都在为进军伦敦做最后的努力。但别忘了，和平是外在条件，平和是内在基础。两者完美结合，才有机会展望迷人的伦敦之旅
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2011年12月16日
黄怒波的公司——中坤集团的代表15日会晤冰岛工业、能源和旅游部官员，探讨调整交易结构的可能性。“我们正在寻觅一条新途径推进此事，”黄怒波表示。“我有点乐观。”
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2011年12月16日
希拉克15日发表公报说，自己已经知晓判决结果，并对其表示严重质疑。他重申，自己没有犯下任何过错，但是由于已经无力面对新一轮司法程序，因此他不准备提出上诉
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2011年12月16日
双方领导人同意为在俄欧双向短期旅行中实现互免签证采取共同步骤，并表示谈判的最终目标是使俄罗斯与欧盟成为“互免签证区”。双方未对此项谈判的日程列出具体时间表
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2011年12月16日
梅德韦杰夫说，俄罗斯已做好援助准备，“现在关键要看欧盟和欧元区国家落实各项救助措施的决心”，只有欧洲人能救欧洲，其他国家只能提供外部条件
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2011年12月16日
俄央行此前预计今年俄资本净流出700亿美元，而俄经济发展部和俄财政部的预期分别为800亿和850亿美元
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2011年12月16日
帕内塔随后发言说，这场战争的代价巨大，美国付出了生命和金钱的代价，伊拉克人民也是如此。他说，撤军后美国将继续帮助伊拉克清除内部极端主义和抵御外来威胁。“我们将在中东地区维持强劲而持久的军事存在”
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2011年12月16日
家电以旧换新政策暂定为2011年12月31日结束，商务部正在会同相关部门上报国务院请示此项工作如期结束。
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2011年12月16日
根据国家能源局12月15日公布的数字显示，11月份全国全社会用电量3836亿千瓦时，同比增长9.91%，比上月的11.3%增速有所降低。同时11月工业用电增速为10.1%，比10月份的12.8%增速，接近下降3个百分点。
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2011年12月16日
知情人士透露，举报涉及楚天科技的三大要害：业绩造假，股权转让虚假披露问题以及涉嫌造假骗取国家级企业技术中心的认证。
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2011年12月16日
12月15日，国务院法制办公室关于《中华人民共和国电影产业促进法(征求意见稿)》。征求意见稿内容涉及，国家将降低电影市场的准入门槛，同时，偷漏、瞒报电影票房的行为将遭受处罚。
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2011年12月16日
通知要求，销售货物和销售应税劳务的增值税起征点均调整为月销售额20000元，按次纳税的增值税起征点为每次（日）销售额500元；按期纳税的营业税起征点调整为月营业额20000元，按次纳税的营业税起征点调整为每次（日）营业额500元
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2011年12月16日
美国上周首次申请失业救济人数骤降至36.6万，创3年多来最低水平，就业前景趋于明朗