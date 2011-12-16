美国证交会就花旗集团欺诈和解案被否提起上诉 2011年12月16日 美国证交会在声明中辩护说，和解方案有助于帮投资者追回损失，是在保护投资者利益，而且法律也不允许该机构根据被指控方的资产规模寻求赔偿额度

今年10月份外国持有的美国国债数额减少 2011年12月16日 当月中国持有美国国债1.1341万亿美元，低于9月份的1.1483万亿美元，仍为美国最大债权国

美国联邦快递公司第二财季盈利大增 2011年12月16日 财报显示，在截至11月30日的第二财季，该公司总收入为105.9亿美元，同比上升10%，净利润4.97亿美元，比上财年同期大增76%，折合每股摊薄盈利1.57美元，高于上年同期的0.89美元，超过分析人士预期的1.53美元

国际财经简讯 2011年12月16日 法国开发署和多哥签署协议，由法方提供600万欧元（约合780亿美元），帮助多哥在首都洛美港口区创办一个职业技术培训中心

惠誉调升印尼主权信用至投资级 2011年12月16日 惠誉当天发表声明说，印尼的评级由ＢＢ+调升至ＢＢＢ-，评级展望为稳定。获得这一评级的原因是印尼经济增长势头强劲，债务比例持续下降，对外清偿能力提高，以及政府采取了审慎的宏观经济政策