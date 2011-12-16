- 2011年12月16日美国证交会在声明中辩护说，和解方案有助于帮投资者追回损失，是在保护投资者利益，而且法律也不允许该机构根据被指控方的资产规模寻求赔偿额度
- 2011年12月16日海底捞一位相关负责人表示，海底捞进军美国市场的人均消费计划在40-50美元，主打中高端市场；其次，店面并不开在唐人街等华人聚集的地区，而是美国本土的主流社区。
- 2011年12月16日大成基金旗下9只产品重仓持有重庆啤酒，截至三季度末持股总数达到了4495万股
- 2011年12月16日12月以来截至12月14日，新成立的16只基金平均首募规模为14.1亿份，高于今年6月以来各月度的平均首募规模
- 2011年12月16日秦虹预测，在坚持房地产调控政策不动摇的情况下，政策效果还会继续显现，因此短期内，房地产市场根据市场惯性还会继续下行。不过她也指出，因为城镇化、经济发展以及消费升级还在继续，长期看房地产市场仍有上升空间
- 2011年12月16日当月中国持有美国国债1.1341万亿美元，低于9月份的1.1483万亿美元，仍为美国最大债权国
- 2011年12月16日承接了株冶集团和*ST中钨的股权，五矿集团旗下A股上市公司已全部纳入五矿股份
- 2011年12月16日票据市场作为货币市场的组成部分,其快速发展对改善融资结构、拓宽企业融资渠道都起到了非常重要的作用
- 2011年12月16日财报显示，在截至11月30日的第二财季，该公司总收入为105.9亿美元，同比上升10%，净利润4.97亿美元，比上财年同期大增76%，折合每股摊薄盈利1.57美元，高于上年同期的0.89美元，超过分析人士预期的1.53美元
- 2011年12月16日法国开发署和多哥签署协议，由法方提供600万欧元（约合780亿美元），帮助多哥在首都洛美港口区创办一个职业技术培训中心
- 2011年12月16日本次修改主要是为了适应机构投资者参与期货市场的需要
- 2011年12月16日惠誉当天发表声明说，印尼的评级由ＢＢ+调升至ＢＢＢ-，评级展望为稳定。获得这一评级的原因是印尼经济增长势头强劲，债务比例持续下降，对外清偿能力提高，以及政府采取了审慎的宏观经济政策
- 2011年12月16日据上海市统计局15日公布的数据显示，今年1-11月，商品房销售面积1497.96万平方米，比去年同期下降16.5%。其中商品住宅销售面积1211.7万平方米，下降16.5%
- 2011年12月16日该行要优化资源配置，优先支持国家和地方重大基础设施在建续建项目，确保国家已经批准开工的在建水利、铁路、重大装备等项目资金需求
- 2011年12月16日12月16日人民币对美元汇率中间价报6.3352元，与上一交易日（6.3421）相比升69个基点。
- 2011年12月16日欧盟贸易委员卡雷尔·德古特表示：“欧盟一直积极支持上述三国加入世贸组织，它们的加入一方面可以改善与我们的贸易关系，另一方面也使世贸组织这个多边贸易体系得到加强”
- 2011年12月16日瑞士信贷表示，成立全球外汇和新兴市场集团是为了满足客户对“一站式”服务的需求，目前该公司45%的外汇收入来自新兴市场
- 2011年12月16日“任志强“吃肉骂娘”，虽不见得是为购房者，而是为楼市销量急剧下降抱屈，但客观上也为部分购房者出了一口气，当属骂所应当。
- 2011年12月16日受益公交客车和公路客运订单继续向好，11月大中客车销量增长亮眼，此外，校车上“保险”或将打开客车行业增长空间
- 2011年12月16日朱思宜是韶关宜达燃料开发有限公司董事长、原全国人大代表。多年来，为打开所办企业的煤炭销路，朱思宜不惜重金，先后向31名韶钢集团负责人和地方官员行贿，累计行贿高达逾1600万元人民币
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