- 2011年12月16日任志强们恐怕和小孩子一样，原先你每天给他十块肉吃，他很高兴。现在，一天给他九块，他就会生气；一天给他八块，他就会暴跳如雷；一天给他七块，他就会骂娘！这是资本家的贪婪所决定的，也是某些人给惯的。
- 2011年12月16日SOHO中国上海分公司销售总监胡大维本人随后表示：“打官司无所谓，我肯定要将事情的真相和内幕公布于众。不是我欺骗客户，也不是我欺骗公司，是上海分公司负责人教我去这么做的。”
- 2011年12月16日重仓持有重庆啤酒的大成基金首席投资官、投资决策委员会主席刘明表示，大成基金投资重庆啤酒是符合投资逻辑的
- 2011年12月16日今年年初，万科曾公告计划利用华润深国投信托有限公司信托资金不超过44.2亿元，因此万科还有可能根据实际情况追加信托资金。
- 2011年12月16日市场羸弱不堪，稍有风吹草动即引得股价一路杀跌。重庆啤酒“跌跌不休”未完，吉林敖东是否会步其后尘，掀起跌停大幕
- 2011年12月16日中国控制吸烟协会常务副会长许桂华指出，低焦油不代表低危害。在国外，“降焦减害”已被证实是不科学的
- 2011年12月16日存准率的下调和楼市交易持续低迷，令北京、广州、深圳、南京等部分中心城市首套房商业贷款利率普遍下浮，向基准利率靠拢。
- 2011年12月16日法新社则援引洛杉矶警方发言人艾森曼(Norma Eisenman)说：“这是对建筑的枪击”，“无人受伤”。报道称，领馆前门的玻璃因枪击受损
- 2011年12月16日“可再生能源发电配额制政策框架已制定完成，预计将于明年出台实施。”国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏15日在“中国可再生能源规模化发展项目一期总结会”上说。
- 2011年12月16日北京市人力社保局就业促进处副处长张征宇介绍，“十二五”期间，社保卡除了已有的社保服务功能外，计划加载就业服务功能。而按照此前人社部统一规划，社保卡还将加载金融服务功能
- 2011年12月16日郭树清履新证监会主席仅仅一个半月，已经让外界感受到了明显的个人风格。他阅读投资者来信，对于言之有理的意见和建议安排工作人员尽快回复。
- 2011年12月16日七类投连险账户中，受股票市场表现影响，挂钩沪深300等指标的指数型账户表现最差，账户平均收益为-5.13%
- 2011年12月16日今年前11月份，全国全社会用电量42835亿千瓦时，同比增长约一成二。11月份，全国全社会用电量3836亿千瓦时，同比增长近一成。
- 2011年12月16日曙光西路双向8车道，但在太阳宫南街交叉口处，突然缩成2个车道。张氏兄弟的几间平房，成了驻守在此的“堡垒”，一守就是8年
- 2011年12月16日诺亚的言论被英国媒体戏称为“诺亚门”。英国人反驳称，不要说降级法国政府评级，就算是有人对法国银行竖一根指头，“巴黎”都巴不得立刻逮捕此人。
- 2011年12月16日降级法国的3A评级在他看来并不公平，尤其是考虑到经济基本面的各项指标之后。要么，评级机构应该先考虑给英国降级，相比法国，英国的赤字更多，债务负担更重，通货膨胀率居高不下，经济增长率还低。
- 2011年12月16日根据福布斯2011年全球富豪榜，郑裕彤的资产大约是90亿美元，在香港富豪榜里排名第四，目前的华人首富李嘉诚，身家高达260亿美元。周大福上市以后，郑裕彤的身家至少达到1697亿港元，但仍屈居第二，没有超过李嘉诚。
- 2011年12月16日12月14日，中国燃气(00384.HK)发表声明拒绝新奥能源(02688.HK)与中国石化(0386.HK)的报价，认为发起的联合收购要约完全未获邀请、属机会主义性质且未能反映该公司的基本价值，并委托澳大利亚麦格理集团担任金融顾问抵制这起收购
- 2011年12月16日为推进应急联动防控体系数字化建设工程，重庆安排资金270亿元人民币，预计2012年底整合全市60多万个视频监控镜头，目前已建成50.3万个，这也是全国最大的在建城市视频监控和应急联动系统
- 2011年12月16日截至15日8时，今年来湖南省累计平均降雨968毫米，较历年同期均值偏少32%。湘江干流水位因此不断走低。14日14时，湘潭站水位26.12米(相应流量575立方米每秒)，为建站以来实测最低水位
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