- 2011年12月16日在A股出现一元股票之后，公募基金出现1毛基金，博时超大盘ETF以0.16元的单位净值，创下基金历史新的最低纪录
- 2011年12月16日住宅价格现在很高，太高了，房地产已经硬着陆了，买房的人还是要等一等。
- 2011年12月16日对此，园方工作人员在接受记者时表示：“那个帖子我们也看到了，是对我们幼儿园严重的污蔑，是一位家长太过分了，甚至扬言要把我们园砸碎！”
- 2011年12月16日包钢稀土是全球最大的稀土生产商，其稀土氧化物市场份额超过40%，每年获得的出口配额和生产指令性计划都是业内最多。若其因为环保核查不通过而失去上述指标，对行业来说几乎不可想象
- 2011年12月16日福茗优公司从注册资本、公司经营规模以及盈利状况都达不到海外上市标准，不具备海外上市资格，但为了包装及宣传，与香港冠隆签订有关协议，约定由香港冠隆为福茗优公司提供海外上市的服务工作。
- 2011年12月16日与此同时，国开行债信问题悬而未决，投资者忧虑情绪挥之不去，迫使国开行债券收益率走高
- 2011年12月16日江苏省民政厅副厅长纽学兴说，流动儿童乞讨有一部分是出于生活贫困，乞讨养活自己；但更多的是受一些不法分子的胁迫和诱骗。市民如看到流浪儿童乞讨，可向公安部门举报
- 2011年12月16日国家发改委下发《关于做好2012年煤炭产运需衔接工作的通知》，要求落实价格调控政策，稳定发电用煤价格，其中合同电煤控制价格涨幅在5%以内，并设定市场交易电煤最高限价
- 2011年12月16日保持投资的适度规模，优化投资结构，保障重点在建项目建设，有序推进“十二五”规划确定的重大项目开工，加强薄弱环节，支持民间投资进入铁路、市政、能源、社会事业等领域。
- 2011年12月16日伯恩斯指出，中美双方都认识到，两国经济深度地、不可避免地交织在一起。因此，“本着共同努力的精神，我们一贯奉行旨在团结和联系该地区的政策”
- 2011年12月16日2011年10月底或11月上中旬，重庆啤酒董秘邓炜向多位私募人士高调表示，重啤集团母公司——重庆轻纺集团在德国收购一家汽车配件企业
- 2011年12月16日城镇化既可增加投资，又能拉动消费，是中国经济发展的重要引擎。
- 2011年12月16日要坚持房地产调控政策不动摇，继续抑制投机、投资性购房需求，增加普通商品房供给，促进房地产市场健康发展，这也有利于推进城镇化进程。
- 2011年12月16日稳发展必须转方式，而转方式最大的瓶颈制约在体制机制障碍，有效办法就是推进改革
- 2011年12月16日“血荒”既有医疗服务增长导致临床用血量增加的原因，也暴露出公众对义务献血信任度不足，血液筹集机制尚待改进等深层次问题
- 2011年12月16日光顾圈钱不顾投资者死活的现状，就连机构投资者都于心不忍。华夏基金副总经理张后奇在微博中怒斥“中国股市是血淋淋的市场”。
- 2011年12月16日12月前10天，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行四大行存款余额较月初减少4000亿人民币左右；在存款增长乏力之下，新增贷款仅300亿元
- 2011年12月16日本周四，美国商务部长约翰•布赖森森称，“现阶段，美国的忍耐已经达到临界点，再也不能无声接受中国忽视诸多贸易规则。”
- 2011年12月16日今年3月5日下午，廖为明酒后驾驶私家车，造成一起2人死亡、4人受伤的重大交通事故。事后经南昌市交警部门认定，廖为明属于酒后驾驶，并被认定对事故负有全部责任。10月19日，当地法院一审判处廖为明有期徒刑3年
- 2011年12月16日道琼斯工业平均指数上涨46.54点，收于11,870.02点，涨幅为0.39%；纳斯达克综合指数上涨1.70点，收于2,541.01点，涨幅为0.07%；标准普尔500指数上涨4.01点，收于1,215.83点，涨幅为0.33%。
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