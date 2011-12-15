- 2011年12月16日于明年的宏观经济形势，马骏表示，估计明年GDP增长为8.3%，但上半年尤其是一季度会面临比较大的挑战，预计一季度环比年化GDP增长降到6.4%，之后将逐渐恢复，预计二季度会出现经济增长低谷，随后三季度将逐渐恢复逐渐上升
- 2011年12月16日屈宏斌表示，随着通胀水平迅速下降，决策层应该可以推出财政和货币方面的宽松政策来稳增长和保就业。
- 2011年12月16日数据显示，10月中国持有美债1.1341万亿美元，较9月的1.1483万亿美元减少1.2%。这一持有总量创年内最低，也低于去年8月1.1368万亿美元的总量
- 2011年12月16日《周小川：需更注重发展实体经济》等9则
- 2011年12月15日
- 2011年12月15日在将近九年的伊拉克战争中，共有150万美军士兵在伊拉克服役，近4500名士兵死亡，3万人受伤。
- 2011年12月15日在今年的11月末，足坛反赌案原定的开庭时间就不胫而走，但是由于特殊原因，反赌案的开庭时间被推后，全国的媒体和球迷都处在了焦急的等待中
- 2011年12月15日1997年至2009年期间，被告人程海波利用担任岳阳市委副书记，常德市委副书记、市长、市委书记及湖南省农业厅厅长的职务便利，在工程承揽、解决政策优惠、减免费用等方面为他人谋取利益
- 2011年12月15日国家级重点名胜风景区湖南长沙岳麓山竟建起一个名为“麓山沁园”的豪华私人会所
- 2011年12月15日阿基诺表示，“格雷戈里奥·德比拉”号将主要在菲律宾西部海域巡逻，包括中国在内的多个国家和地区对该水域宣称拥有主权。
- 2011年12月15日截止15日，“治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗联合恩替卡韦治疗慢性乙型肝炎患者的疗效及安全性的随机、双盲、多中心II期临床研究”仍然按照计划方案正在相关临床试验医院正常进行临床试验。
- 2011年12月15日2011年11月12日，深交所推出基于Web2.0平台的类微博模式的"互动易"
- 2011年12月15日鉴于潘潇在未被司法机关采取强制措施前，主动向检察机关投案，如实供述主要犯罪事实，有自首情节，且退出大部分赃款，依法可以从轻处罚
- 2011年12月15日漳泽电力（000767）12月15日晚间公告，公司独立董事杨治山收到中国证监会调查通知书
- 2011年12月15日现年79岁的希拉克因健康问题未能出席宣读判决结果现场。他因同样原因缺席今年9月案件开庭审判过程，而由律师代理其出庭。希拉克的律师在15日审理结果公布后表示，可能会在当天晚些时候提出上诉
- 2011年12月15日Richard Chandler Corp.的一名发言人在一次新闻发布会上说，我们强烈要求嘉汉林业董事会重新考虑债券利息支付一事。
- 2011年12月15日公安部要求各级公安机关和交管部门认真履行职责，把好校车驾驶人安全资格审查、校车安全状况检查、路面通行执法和责任主体监督“四关”，对校车安全隐患进行深入排查整治
- 2011年12月15日此轮 VA、VE价格回调近25%，主要是出口货回流套利所致，目前其价格已失去吸引力，VA、VE价格出现企稳迹象
- 2011年12月15日《条例》规定，快递企业自获得快递业务经营许可证起，须提供不间断的持续快递服务，中止或终止快递业务，经营许可证将由颁证机关收回。这条强制性措施保障消费者在假日也能享受到方便快捷的快递服务
- 2011年12月15日黄明指出，各级公安机关和交管部门要认真履行职责，把好校车驾驶人安全资格审查、校车安全状况检查、路面通行执法和责任主体监督“四关”，对校车安全隐患进行深入排查整治。
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