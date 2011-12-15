广州花都区原区委书记潘潇因受贿一审被判12年 2011年12月15日 鉴于潘潇在未被司法机关采取强制措施前，主动向检察机关投案，如实供述主要犯罪事实，有自首情节，且退出大部分赃款，依法可以从轻处罚

法国前总统希拉克因挪用公款滥用职权被判刑 2011年12月15日 现年79岁的希拉克因健康问题未能出席宣读判决结果现场。他因同样原因缺席今年9月案件开庭审判过程，而由律师代理其出庭。希拉克的律师在15日审理结果公布后表示，可能会在当天晚些时候提出上诉

嘉汉林业最大股东倒戈 要求重新考虑利息支付一事 2011年12月15日 《财经》综合报道 Richard Chandler Corp.的一名发言人在一次新闻发布会上说，我们强烈要求嘉汉林业董事会重新考虑债券利息支付一事。