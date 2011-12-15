- 2011年12月15日12月14日下午，江苏省徐州市丰县召开第三次新闻发布会，通报该县发生的接送学生车辆事故受伤的8位学生救治情况
- 2011年12月15日被告人程海波犯受贿罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其子程高犯受贿罪，判处有期徒刑十年，并处没收财产20万元；其弟程海良犯受贿罪，判处有期徒刑九年，并处没收个人财产550万元
- 2011年12月15日国内成品油零售上调窗口将因为原油暴跌而关闭，12月份国内成品油零售上调可能基本为零
- 2011年12月15日动荡，并未因政权更迭而停止。军方掌权的埃及再现集会示威，也门和利比亚虽已成立新的政府，但前途充满变数。加之伊朗核问题波澜再起，阿拉伯国家和以色列关系趋紧等等，中东地区依然暗流涌动
- 2011年12月15日3月，美国研究人员利用生物技术直接从植物纤维素中提取出新型燃料异丁醇，该生物燃料在性质上更接近普通汽油，其能量密度、辛烷值和蒸汽压均与汽油相似，可与汽油以任何比例调配，普通汽车引擎也可直接使用
- 2011年12月15日瑞银预计2012年中国出口将出现零增长，外贸顺差继续下降，实际净出口下跌将拉低GDP增速约1.4个百分点，这将会对中国经济造成相当程度的负面影响
- 2011年12月15日法官当庭宣判被告人时军锋犯诈骗罪，判处有期徒刑7年，并处罚金人民币5万元；被告人时留申、王明伟犯伪证罪，各判处有期徒刑1年，缓刑1年
- 2011年12月15日新华保险已经不能再等。虽然明知AH股市场双双疲弱，在别的公司都推迟上市的情况下，偿付能力不足迫使新华保险不得不背水一战。
- 2011年12月15日欧洲的社会动荡与国际金融危机和主权债务危机导致经济困局是分不开的。从表面上看，暴力事件上升的原因有三
- 2011年12月15日瑞银表示，考虑到银监会暂未放松存贷比考核限制，将制约银行大规模放款意向，预计2011年全年信贷量不超7.5万亿元
- 2011年12月15日明年，俄政府预计国际油价将保持在每桶100美元高位。可以预见，俄经济主要增长点仍然依靠油气出口。为降低对资源出口依赖，预计明年俄政府将大力推进能源领域改革，并继续加强科技创新
- 2011年12月15日为此，年初上台执政的罗塞夫政府，把抑制通胀作为经济工作首要任务，采取了多管齐下的紧缩措施：首先是大幅度地削减公共财政预算；其次是连续5次提高利率，使基准利率达到12.5%；再者是对大额消费贷款征收3%金融交易税
- 2011年12月15日2011年是印度经济市场化改革20周年，但该国仍面临经济增长放缓、财政状况恶化、高通胀持续、经济改革受阻等问题的挑战
- 2011年12月15日“长远一些看，未来五年我们在中国的采购计划达到60亿美元，较过去五年翻番。” 范德普特强调。
- 2011年12月15日对于新增两大退市指标，傅炳辉分别进行了解释。他表示，股票成交价格连续低于面值体现市场化导向，这些指标是非常严格的，但从长期来看是有可能出现的。
- 2011年12月15日作为资本市场最重要的中介服务机构，投资银行、证券公司，也将面临快速发展的历史性机遇
- 2011年12月15日韩国有关方面已开始对中方9名船员进行“拘捕令实质审查”。据韩联社报道称，中方船员目前全部被押送至仁川地方法院接受审查。
- 2011年12月15日中国投行的引导投资能力非常弱，发展水平还差的很远。
- 2011年12月15日韩方表示，重视中方关切，对发生在中国使馆前的过激行为表示遗憾，将进一步采取措施，保护在韩中方机构和人员的安全
- 2011年12月15日被告人石桂德违反水上交通运输管理法规，因而发生重大交通事故，致8人死亡，并使公司财产遭受重大损失，属情节特别恶劣，构成交通肇事罪，判处有期徒刑六年
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