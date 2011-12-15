湖南省农业厅原厅长程海波收受巨额贿赂被判死缓 2011年12月15日 被告人程海波犯受贿罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其子程高犯受贿罪，判处有期徒刑十年，并处没收财产20万元；其弟程海良犯受贿罪，判处有期徒刑九年，并处没收个人财产550万元

中东动荡有无休止符 2011年12月15日 动荡，并未因政权更迭而停止。军方掌权的埃及再现集会示威，也门和利比亚虽已成立新的政府，但前途充满变数。加之伊朗核问题波澜再起，阿拉伯国家和以色列关系趋紧等等，中东地区依然暗流涌动

2011年全球重大科技进展回望 2011年12月15日 3月，美国研究人员利用生物技术直接从植物纤维素中提取出新型燃料异丁醇，该生物燃料在性质上更接近普通汽油，其能量密度、辛烷值和蒸汽压均与汽油相似，可与汽油以任何比例调配，普通汽车引擎也可直接使用

368万天价过路费案重判 时建锋无期改有期两年半 2011年12月15日 法官当庭宣判被告人时军锋犯诈骗罪，判处有期徒刑7年，并处罚金人民币5万元；被告人时留申、王明伟犯伪证罪，各判处有期徒刑1年，缓刑1年

俄罗斯经济局面尚好面临挑战 2011年12月15日 明年，俄政府预计国际油价将保持在每桶100美元高位。可以预见，俄经济主要增长点仍然依靠油气出口。为降低对资源出口依赖，预计明年俄政府将大力推进能源领域改革，并继续加强科技创新

印度在困境中度过改革20周年 2011年12月15日 2011年是印度经济市场化改革20周年，但该国仍面临经济增长放缓、财政状况恶化、高通胀持续、经济改革受阻等问题的挑战

必和必拓与力拓决定加大在华采购力度 2011年12月15日 “长远一些看，未来五年我们在中国的采购计划达到60亿美元，较过去五年翻番。” 范德普特强调。