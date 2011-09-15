渤海湾石化布局调整涉及千亿资金 2011年09月15日 《财经》综合报道 环渤海石化产业的布局调整将是激烈的利益博弈过程

IMF称财政政策对全球需求再平衡至关重要 2011年09月15日 IMF报告说，如削减相当于国内生产总值（GDP）1％的预算赤字，可使经济体的经常账户差额出现相当于GDP0．5％的改善。这种情况可能发生在欧元区，也可能出现在利率接近于零的美国和日本。