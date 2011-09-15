- 2011年09月15日从今年7月起，全国铁路固定资产投资和基本建设投资开始出现同比下降
- 2011年09月15日环渤海石化产业的布局调整将是激烈的利益博弈过程
- 2011年09月15日9月15日人民币对美元汇率中间价报6.3878，前一交易日，人民币对美元汇率中间价报6.3945。
- 2011年09月15日针对有些司机试图通过当场喝酒等方式蒙混过关的，明确规定只要其达到醉酒驾驶机动车标准，也应当立案侦查。
- 2011年09月15日近日，应津巴布韦政府请求，中国政府决定向津提供一批价值9000万元人民币紧急粮食援助，以帮助津巴布韦人民渡过此次危机。
- 2011年09月15日9月14日河南宋庆龄基金会(以下简称河南宋基会)网站无法打开，对此，河南宋基会秘书长张悍东称是“办公室停电了”。
- 2011年09月15日日前北京一名市民王先生在北京肯德基安贞桥东店买到发霉的汉堡，之后，他将肯德基告上了法院。近日，东城法院已审结了这起产品责任纠纷案，肯德基被判向王先生支付10倍赔偿金。
- 2011年09月15日国家发改委副主任张晓强表示，就房地产和汽车而言，目前总体政策并不存在限制消费。
- 2011年09月15日总量控制了，但是对中小企业正常生产的资金特别不能断，特别是劳动密集型，因为影响几千万人的就业。
- 2011年09月15日改革开放这30多年来，对企业、对地方的权力在逐步扩大，包括地方政府对地方的公共事务的管理，包括城市建设、教育卫生、城市交通等等，对于地方经济的发展等等。
- 2011年09月15日居民对物价满意度偏低，72%的居民认为物价“高，难以接受”。
- 2011年09月15日电网两大辅业集团或将于9月16日挂牌，重组后，将向上市公司注入资产整体上市
- 2011年09月15日新加坡前总理李光耀表示，新加坡不准备购买欧洲债券，同时认为即使中国牵头进行救助，也无法解决当前的债务危机。
- 2011年09月15日9月15日，中国发改委副主任张晓强表示，，如果国际社会通过加大协调和共同努力，措施得当可以避免“二次探底”的发生。
- 2011年09月15日如果美国继续实施第三次量化宽松(QE3)，将会造成全球通胀压力的进一步加大。作为世界主要储备货币的发行国，这种做法会使持有美国国债的国家的资产实际购买力下降。
- 2011年09月15日据报英国最大工会GMB、Unite及Unison将发起长期罢工计划，并举行工会投票。罢工将在全国不同时间、地点进行，有些地方罢工只会持续2至3天，有些则会长期“作战”，整个行动由今年冬天持续至明夏。
- 2011年09月15日张维迎表示，中国的教育整个几十年都是失败的，忽略自主创造性以及道德的培养。如果所有学校都取消了，国人的知识会降低，但道德水准会提升
- 2011年09月15日9月15日，中国发改委副主任张晓强表示，发改委正在研究推进成品油价格形成机制。
- 2011年09月15日IMF报告说，如削减相当于国内生产总值（GDP）1％的预算赤字，可使经济体的经常账户差额出现相当于GDP0．5％的改善。这种情况可能发生在欧元区，也可能出现在利率接近于零的美国和日本。
- 2011年09月15日但雷德克解释说，德亚赫在近期的讲话中并没有明确说认为希腊破产不可避免，只是表示当前有关希腊是否有能力偿还债务以及其是否有意愿解决问题的不确定性正在逐渐增加。
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