- 2011年12月15日分品种来看，有10种蔬菜价格上涨。其中黄瓜价格涨幅最大，达70．7％，油菜、四季豆、茄子价格涨幅次之，在25％—40％之间
- 2011年12月15日李道滨在市场营销方面具有丰富的经验，曾被媒体评为“最会卖基金的人”，与易方达基金以营销擅长的总经理刘晓艳，颇受基金业内的赞誉，被成为“北道滨、南晓艳”。
- 2011年12月15日杨阳被抓获后，经鉴定患有精神分裂症。经治疗，目前恢复受审能力。公诉机关认为，被告人杨阳故意非法伤害他人并致一人死亡，应以故意伤害罪追究刑事责任。
- 2011年12月15日今年1至11月，中国社会消费品零售总额163486亿元，同比名义增长17％，扣除价格因素，实际增长11．4％。
- 2011年12月15日港股近期表现欠佳，自8日起已出现五连跌。15日恒指开盘即跌约232点，跌幅达1.26%。
- 2011年12月15日比如一部分人如果他愿意买房，买车，自己的钱掏腰包出来应该鼓励他去买，如果是花银行贷款去买房应该限购。限购不能一刀切
- 2011年12月15日今年9月，法国司法部门对希拉克收受非洲政要政治献金传闻一事展开调查。但其后希拉克通过律师，以“身体健康不佳”、“患病失忆”等为由避开出庭，导致庭审期限一再推迟。
- 2011年12月15日应该更多发展小银行，社区银行，股份制银行。应该允许民营资本进入银行业，降低一些门槛，多批一些小的金融机构
- 2011年12月15日此次补贴发放的范围是：全国城乡低保对象、农村五保对象、享受国家抚恤补助的优抚对象以及新中国成立前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员。
- 2011年12月15日对于如何解决中小企业融资难问题，赖小民建议要加大金融创新，加大金融改革。应该更多发展小银行，社区银行，股份制银行。
- 2011年12月15日今日上市的周大福(01929.HK)和新华保险H股今天也未能守住发行价，而新华保险H股破发将给A股明日上市蒙上阴影。
- 2011年12月15日张斌说，善后工作正在积极推进中，县政府已组织遇难学生家属到县殡仪馆确认尸体，由县领导带队的15个工作组面对面地对遇难者家属进行安抚，全力做好遇难者亲属的情绪安抚工作，同时启动了具体救助代偿工作。
- 2011年12月15日现在人民币有长期升值压力。一个企业把人民币换成美元对外投资，即使收益率达到10%，但若人民币升值5%，他收益只有5%，这比现在贷款利率还要低
- 2011年12月15日截止收盘，沪指报2180.90点，跌47.62点，跌幅2.14%，成交473亿元；深成指报8871.09点，跌221.94点，跌幅2.44%，成交450亿元。
- 2011年12月15日为适应经济社会发展、科学技术进步、加强进出口管理及应对国际贸易争端的需要，增列了柔性印刷版、堆取料机械、血管支架、无线耳机等税目。
- 2011年12月15日伊朗专家已开始在圣城库姆附近的Fordow进行必要的准备工作，为生产更高等级的浓缩铀铺平道路。
- 2011年12月15日银行有丰富的项目、开发融资和评审管理经验，比较贴近市场和客户。也拥有银行服务平台等，手上掌握企业大量的项目信息。国家可以把外汇储备的一部分借给国内商业银行、政策性银行进行海外投资
- 2011年12月15日“368万天价过路费案”重审 犯罪事实认定与刑期均有重大变化 法官当庭宣判：被告人时建锋犯诈骗罪，判处有期徒刑两年6个月，并处罚金人民币1万元。
- 2011年12月15日西城区嘉茂购物中心外墙保温材料发生火灾。现场无人员伤亡。15时50分，火已扑灭。过火面积20平方米。
- 2011年12月15日上午9时40分许，黄俊钦身穿浅色外套从囚车走下，被法警带入暂看室。10分钟后，黄俊钦等人依次被押入法庭。然而，庭审进行了不足10分钟，又再次休庭。
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