河南天价过路费案重审犯罪事实认定有重大变化 2011年12月15日 《财经》综合报道 “368万天价过路费案”重审 犯罪事实认定与刑期均有重大变化 法官当庭宣判：被告人时建锋犯诈骗罪，判处有期徒刑两年6个月，并处罚金人民币1万元。