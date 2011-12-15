- 2011年12月15日建清说，中国国内金融机构会伴随中国企业和个人同步走出去，支持他们在全球发展。中资企业对银行服务需求非常广泛，除贷款、结算外，还包括投行、并购、资本运作、资产保值、现金管理等等，需要金融机构在这方面提供更多服务
- 2011年12月15日11月以来，北京有7个保障房项目入市，其中大部分为限价房，供应面积合计接近80万平方米，提供房源超过8000套
- 2011年12月15日面对将要碰到国内风险和国外风险，我们现在应该重新考虑风险管理和风险计量手段
- 2011年12月15日从发达国家发展对外直接投资历史来看，他们往往会通过一些政策，母国投资促进措施等等，鼓励本国资本在全球寻找收益最大化项目，维持本国投资者利益，尽可能降低本国资本所面临的海外投资风险
- 2011年12月15日没有看到经济发生这么大波动，这么大风险的问题。同时以有效市场假说为代表的金融经济学也是有重大问题
- 2011年12月15日按照现在的方针鼓励进口的同时也鼓励出口。同时，鼓励进口的力度进一步加大，我相信这里将会释放出相当大规模的财政税收储备。对于政府开展结构性减税，是有充足的资源的
- 2011年12月15日要从前30年我们被工序分工转变到未来30年主动分工，围绕优势产业，逐步建立起中国自主的全球生产和全球分销体系
- 2011年12月15日北京中原地产市场总监张大伟表示，北京、武汉等地对普通住宅标准的修订或是为此做准备
- 2011年12月15日万科集团董秘谭华杰今日在某内部投资者沟通会上表示，国家统计局住宅统计数据存在一定问题，存有水分嫌疑。万科团队内部统计模型显示，多项主要数据显示房市不太乐观，房市明年数据会比2008年更难看。
- 2011年12月15日近年来，印度对外直接投资发展非常好，培育了一大批世界著名的跨国集团，像印度钢铁公司。俄罗斯近年来在全球的投资发展也非常迅速。俄罗斯现在主要集中在他的优势产业，像石油、天然气、冶金、兖矿等等这些产业
- 2011年12月15日虽然近期金价可能会下跌至1600美元，甚至重新测试1550美元，但仍相信黄金的大牛市并没有结束
- 2011年12月15日我们经常说美国是最大的债务国，欠了多多少少债，但从另外一个方面看，美国又是全世界最大的债权国。他从对外直接投资当中得到收益实际上远远覆盖到他通过资本市场、债券市场所支付这些成本
- 2011年12月15日去年我们人均GDP是4382美元，今年到了4750美元的阶段。去年外国对中国投资是1100多亿美元，中国对外国投资是688亿美元，我们实际上还是顺差。今年前九个月中国对外直接投资是446亿美元，今年的状况跟去年差不多，所以这个拐点没有出现
- 2011年12月15日在外汇储备问题上，美国和西方一些国家的政府和人民实际上还得到了实惠，我们赚了一点钱，还要承担美元贬值风险，双顺差和外汇舆论形成贬值对外金融资产和升值对外金融负债所导致经济福利的流失
- 2011年12月15日
- 2011年12月15日我觉得要想在美国进行成功的直接投资，对中国公司来说就是要找到创业顾问公司、律师所、会计所、公关公司给你提供建议，建立起正确战略，来了解直接投资如何实现
- 2011年12月15日接受路透访问的12家经纪商和行业咨询机构给出的预估中值为,2012年粗钢产量料将增长5.8%至7.28亿吨,消费量则可能上升4.6%至6.85亿吨.
- 2011年12月15日中国经济增长过程当中有越来越多中国国民愿意去美国旅游，要么进行商务旅游，要么是去进行考察，这是能够给中美带来双赢局面，也能给美国带来一定就业机会
- 2011年12月15日中国列出自己所需要的141种希望从美国进口的产品，美国方面也讲到其中46种技术是愿意出口的，甚至不需要颁发任何证照
- 2011年12月15日有更强大更加好的知识产权保护，对于保护中国作者，音乐家很有帮助，对于保护中国公司的投资与研发，同时对于帮助中国达到创造一个更加繁荣和创新的经济体也是非常重要的
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