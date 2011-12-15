- 2011年12月15日家辉以金融业为例，说开放中国金融服务行业，将会促进中国自己目标实现，就是创新和经济的转换，经济的转变。同时，也可以给哪些小企业提供更多的机会
- 2011年12月15日调整后，我国2012年进出口税目总数将由2011年的7977个增至8194个。
- 2011年12月15日细化预算才能做到没有预算不开支，减少“跑部钱进”的腐败和寻租问题，督促各级政府按五年规划编制年度计划，滚动发展，减少项目的随意性
- 2011年12月15日美国经济越强大，中国人民就业机会就越多，中国人民越富裕，美国人也会有更多工作机会
- 2011年12月15日以往的经验告诉我们解决欧债危机主要靠两个方式，第一，减少财政支出并增加税收；第二，增加贸易顺差偿还外债
- 2011年12月15日建立现代公共预算体制，才能让公共服务的均等和公共财政体制成为可测定、可评价的制度，才能把看不见的政府变成看得见政府，实现人民对政府财政权力的制约和监督，建立法治政府、责任政府和绩效政府
- 2011年12月15日《基金法》修改草案在全国人大财经委员会全体委员会上做了讨论之后，已经原则通过，再做一些修改之后将提交财经委主任办公会讨论，然后就会通过全国人大正式向国务院提出征求意见
- 2011年12月15日周小川称，民间金融的出现和整体经济环境有关系，但是更多的取决于民间自己的选择，从宏观上来讲，我们要注意民间融资信息上的优势，对实体经济有补充。
- 2011年12月15日金融业里头有一些不是虚拟，因为它是直接为实体经济进行融资，比如说银行贷款，比如说一般企业发行债券、股票进行融资，金融部门能够把其他实体包括企业和个人的储蓄动员起来给企业进行融资，这是直接联系到实体经济的流动资金和研发
- 2011年12月15日他表示，经济危机肯定会增加大家的痛苦指数。但不要把事情都归结为外部环境，“我不认为中央银行能做多大的事情。”周小川说。
- 2011年12月15日社会融资里包括了了股票融资、债券融资、保险理赔、商业票据、信托、委托、金融租赁等等。社会融资越来越多元化，金融市场深化和金融工具发展，使得银行贷款占的比重越来越小，只说贷款总规模，恐怕已经不全面
- 2011年12月15日民间融资如果是运用信息上的优势，因为在民间，相互认识的人信息间有优势，他们可能会有借贷关系。这个角度来讲，他是对经济有益补充。但如果搞成对公众进行筹资，那就是违法的
- 2011年12月15日根据2010年家电以旧换新推广工作方案，家电以旧换新政策暂定为2011年12月31日结束
- 2011年12月15日随着欧债危机不断升级，欧元区已是风声鹤唳、危机四伏。政府债务堆积如山、银行业危机日益加重、欧元区核心国家相继告急、经济增长濒临衰退……所有这些负面因素都给欧元前景蒙上了阴影
- 2011年12月15日众议院当晚以283票赞成、136票反对的结果通过了这份议案。该议案将为美国军事人员开支、武器项目、国防安全项目及伊拉克与阿富汗两场战争提供经费
- 2011年12月15日欧盟领导人年内的最后一次峰会业已结束，但从本周的市场反应来看，会上出台的一系列新举措对于控制欧元区主权债务危机并没有起到立竿见影的效果，金融市场依然处于动荡不安中
- 2011年12月15日中国政府在短期内非常有能力、有空间把经济增长保持在8%左右。这个不是危机应对，这是一个短期周期性调整而已
- 2011年12月15日一向被视为中东和平进程主要障碍的以色列，如今置身于地区乱局，如履薄冰；巴勒斯坦方面则左冲右突，试图跳出和平进程的老框架，在巴以博弈中争取主动
- 2011年12月15日科克说：“与会者都明白了伯南克不会进一步令美国卷入欧债危机。”不过，格雷厄姆说，伯南克也明确表示欧洲问题可能会影响到美国经济
- 2011年12月15日保定市北市区人民法院审理认定，2006年8月11日12时10分许，王朝蒙面进入保定市华电小区5号楼1单元某室，使用胶带将被害人嘴封住，手、脚捆绑，抢走现金人民币13000元和手机、项链、戒指等物品
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