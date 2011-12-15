欧元命运悬疑 2011年12月15日 随着欧债危机不断升级，欧元区已是风声鹤唳、危机四伏。政府债务堆积如山、银行业危机日益加重、欧元区核心国家相继告急、经济增长濒临衰退……所有这些负面因素都给欧元前景蒙上了阴影

美国众议院通过修改后的6620亿美元国防拨款议案 2011年12月15日 众议院当晚以283票赞成、136票反对的结果通过了这份议案。该议案将为美国军事人员开支、武器项目、国防安全项目及伊拉克与阿富汗两场战争提供经费

欧盟峰会新协议留下三大疑问 2011年12月15日 欧盟领导人年内的最后一次峰会业已结束，但从本周的市场反应来看，会上出台的一系列新举措对于控制欧元区主权债务危机并没有起到立竿见影的效果，金融市场依然处于动荡不安中