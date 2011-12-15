2011年南非经济滞胀运行 2011年12月15日 与经济增速放缓并存的是通胀压力逐步增加。从今年1月开始，受食品和能源价格居高不下拉动，南非消费者价格指数（ＣＰＩ）逐月攀升，10月份创今年最高值6%，达到南非央行确定的3%至6%通胀区间上限

安津投资跻身世界最大钻石生产公司行列 2011年12月15日 安津拥有目前世界上最先进的采矿和选矿设备，日处理矿石能力达1.2万吨。公司即将引进两套价值1600万美元的选矿设备，使公司的选矿设备增加到7套，生产能力将会有大幅度提高

东风本田召回2000余辆2012款思域轿车 2011年12月15日 由于供应商制造原因，本次召回范围内极少数车辆的方向机可能漏装副齿轮自锁螺母

德国央行行长说欧洲央行已怀疑国债购买计划 2011年12月15日 魏德曼表示，购买国债不能赢取市场信心，这就好比今晚再给一个发誓明天戒酒的醉鬼一瓶新酒。他说：“通过破坏规则来赢取信心的想法令人震惊”

欧盟终止针对IBM的反垄断调查 2011年12月15日 欧盟委员会负责竞争事务的委员华金·阿尔穆尼亚在声明中说：“很高兴我们可以同ＩＢＭ找到一个快速解决方案，从而减轻这一问题的担忧。在快速发展的科技市场，及时的干涉非常重要”