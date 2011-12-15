- 2011年12月15日与经济增速放缓并存的是通胀压力逐步增加。从今年1月开始，受食品和能源价格居高不下拉动，南非消费者价格指数（ＣＰＩ）逐月攀升，10月份创今年最高值6%，达到南非央行确定的3%至6%通胀区间上限
- 2011年12月15日安津拥有目前世界上最先进的采矿和选矿设备，日处理矿石能力达1.2万吨。公司即将引进两套价值1600万美元的选矿设备，使公司的选矿设备增加到7套，生产能力将会有大幅度提高
- 2011年12月15日即将过去的2011年,对于中国风险投资业来说还不失为一个"丰收年".不过,高潮背后往往是低谷,上半年的火爆并无法掩盖下半年的冷清,而这股潜流中的寒风估计来年仍会劲吹.
- 2011年12月15日今日上市的周大福(01929.HK)和新华保险H股今天也未能守住发行价，周大福跌7%。新华保险H股破发将给A股明日上市蒙上阴影。
- 2011年12月15日该股以招股下限每股15港元定价，公司全球发售所得净额为152.576亿港元。
- 2011年12月15日分析指出，中国明年一季度外贸形势非常严峻，人民币中期或难有升势。
- 2011年12月15日很多企业有套利空间他就会做，它并不是把这个钱拿出去直接买卖人民币，而只是一种套利，所以不能判断这部分是热钱，但人民币兑美元长期上涨趋势是不会变化的
- 2011年12月15日由于供应商制造原因，本次召回范围内极少数车辆的方向机可能漏装副齿轮自锁螺母
- 2011年12月15日经济发展有特定规律，这些规律不可以用人为的方式去扭转，虽然在短期内会有可能，政府可以用行政干预，但这个扭曲是不可能长久的
- 2011年12月15日指数的回落已趋稳，但增长动能仍旧疲软，出口下滑的风险和房地产市场继续降温将对进一步拖累经济增长
- 2011年12月15日胶州不顾容积率红线引进别墅和高尔夫项目遭到媒体质疑
- 2011年12月15日随着昨日重庆啤酒股价连续第五个跌停，大成、国泰两家基金公司再度发布重庆啤酒估值下调公告，调整后的价格为43.07元。
- 2011年12月15日业内人士称，内部机构调整的动机或始于“问责难”
- 2011年12月15日沈丹阳表示，启动对美可再生能源产业扶持政策和补贴措施的贸易壁垒调查，是应中国机电产品进出口商会和中华全国工商业联合会新能源商会申请，依据商务部《对外贸易壁垒调查规则》立案的
- 2011年12月15日农民工制度改革，是中国老过不去的问题，重庆在这方面做了一个实践。重庆的农民工转户进行的非常和谐，因为这样的转户促进了农民工的待遇改善，促进了重庆城市化进程，促进了城乡和谐一体化
- 2011年12月15日魏德曼表示，购买国债不能赢取市场信心，这就好比今晚再给一个发誓明天戒酒的醉鬼一瓶新酒。他说：“通过破坏规则来赢取信心的想法令人震惊”
- 2011年12月15日中国城市燃气供应商--中国燃气(00384.HK:)称,中石化(00386.HK)和新奥燃气(02688.HK)对其的收购建议“未能反映本公司之基本价值”。
- 2011年12月15日欧盟委员会负责竞争事务的委员华金·阿尔穆尼亚在声明中说：“很高兴我们可以同ＩＢＭ找到一个快速解决方案，从而减轻这一问题的担忧。在快速发展的科技市场，及时的干涉非常重要”
- 2011年12月15日美国总统奥巴马14日在北卡罗来纳州一军营发表讲话说，美军已做好从伊拉克全部撤离的准备，最后一批部队将在未来数天里离开伊拉克。美伊两国今后将建立新的伙伴关系
- 2011年12月15日默克尔说：“我深信，如果我们保持必要的耐心和毅力，如果我们不被反对意见压垮，如果我们始终朝着财政和稳定联盟的方向迈进，如果我们能真正建成经济和货币联盟……那么我在（欧债）危机之初多次强调的目标就能实现”
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