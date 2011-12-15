美国总统说美伊将建立新伙伴关系 2011年12月15日 奥巴马说，接近9年的战争给美国带来重大的人员损失，接近4500名美军官兵死亡，其中包括原先驻扎在布拉格堡的202人。他承认，这场战争在美国国内引起巨大争议，在民众中制造了重大分裂

尼日利亚南部发生沉船事故造成至少20人死亡 2011年12月15日 尼国家紧急事务管理署南区负责人乌美思·埃美尼克说，事故发生在当地时间13日23时30分左右。这艘载有约40名乘客的木船行驶到半途突然倾覆。截至14日上午，已有10名乘客成功获救。目前救援行动仍在进行中。

欧盟对爱尔兰财政体制改革成果表示欢迎 2011年12月15日 报告回顾了欧盟与国际货币基金组织工作组10月11至20日对爱尔兰进行的第四次检查工作，并表示今年爱尔兰政府预算赤字占国内生产总值的比例降至10.6%以下的目标有望实现，从而为2012年1月拨付第三笔42亿欧元（约合54.6亿美元）资金铺平了道路

欧佩克决定继续维持原油产量不变 2011年12月15日 利比亚战事爆发后该国石油生产陷入停顿。为填补空缺，过去几个月里欧佩克其余成员国都在超限额生产，尤以沙特阿拉伯沙超产最多。

潘基文呼吁建立更强大的联合国 2011年12月15日 潘基文当天在秘书长2011年年终记者会上说，面对过去一年的挑战，联合国和国际社会一起采取了果断的行动，联合国应该成为一个“实际的、以行动为导向”的机构，以保护手无寸铁的人民，并传达他们的声音。

联合国2012年人道主义援助工作需77亿美元 2011年12月15日 阿莫斯当天在日内瓦万国宫举行的记者会上说，2012年，联合国将继续在索马里、苏丹、肯尼亚等16个国家开展人道主义援助工作，涉及人口5100万

国际货币基金组织官员呼吁加强对低收入国家援助 2011年12月15日 朱民当天在华盛顿智库全球发展中心举办的一个研讨会上表示，当前全球关注的焦点在欧债危机上，但是国际社会不应当忘记低收入国家的需求，这些国家在面对全球经济减速时显得尤为脆弱

英国副首相称政府将重启对欧谈判 2011年12月15日 克莱格在对自民党成员和工商界领袖发表讲话时说，虽然政府内部仍然存在分歧，但英国已决定再次与欧盟国家进行接触

美国证实将和朝鲜在北京就粮食援助举行会谈 2011年12月15日 纽兰当天在例行记者会上说，美国国务院负责朝鲜人权事务的特别代表罗伯特·金将出席会谈。钮兰说，此次会谈旨在继续同朝鲜就美国是否向其提供粮食援助进行对话。

欧盟官员称俄罗斯或将参与欧债危机救助 2011年12月15日 俄罗斯总统梅德韦杰夫当晚抵达布鲁塞尔，并将于15日与欧洲理事会主席范龙佩和欧盟委员会主席巴罗佐举行正式会谈。