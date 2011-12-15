- 2011年12月15日中国银行业监督管理委员会主席尚福林称,按照中央提出的"稳中求进"的总基调,当前银行业要严守风险底线,并进一步优化信贷结构,严厉打击非法金融活动.
- 2011年12月15日奥巴马说，接近9年的战争给美国带来重大的人员损失，接近4500名美军官兵死亡，其中包括原先驻扎在布拉格堡的202人。他承认，这场战争在美国国内引起巨大争议，在民众中制造了重大分裂
- 2011年12月15日“拿爱尔兰与西班牙来说，”雷恩解释道，“危机前二者的财政状况都不错，但在金融危机的冲击下，它们因为严重的经济不平衡导致出现严重的财政危机”
- 2011年12月15日尼国家紧急事务管理署南区负责人乌美思·埃美尼克说，事故发生在当地时间13日23时30分左右。这艘载有约40名乘客的木船行驶到半途突然倾覆。截至14日上午，已有10名乘客成功获救。目前救援行动仍在进行中。
- 2011年12月15日由于近期香港市况不景气，新华保险H股公开发售获996.35万股有效申请
- 2011年12月15日报告回顾了欧盟与国际货币基金组织工作组10月11至20日对爱尔兰进行的第四次检查工作，并表示今年爱尔兰政府预算赤字占国内生产总值的比例降至10.6%以下的目标有望实现，从而为2012年1月拨付第三笔42亿欧元（约合54.6亿美元）资金铺平了道路
- 2011年12月15日挪威央行副行长扬·奎斯塔在当天的政策会议后宣布这一降息决定。他说，金融市场动荡加剧，国外尤其是欧元区增长预期明显减弱。降息是为了减小动荡对挪威经济的冲击，防止挪威经济衰退。
- 2011年12月15日利比亚战事爆发后该国石油生产陷入停顿。为填补空缺，过去几个月里欧佩克其余成员国都在超限额生产，尤以沙特阿拉伯沙超产最多。
- 2011年12月15日潘基文当天在秘书长2011年年终记者会上说，面对过去一年的挑战，联合国和国际社会一起采取了果断的行动，联合国应该成为一个“实际的、以行动为导向”的机构，以保护手无寸铁的人民，并传达他们的声音。
- 2011年12月15日阿莫斯当天在日内瓦万国宫举行的记者会上说，2012年，联合国将继续在索马里、苏丹、肯尼亚等16个国家开展人道主义援助工作，涉及人口5100万
- 2011年12月15日朱民当天在华盛顿智库全球发展中心举办的一个研讨会上表示，当前全球关注的焦点在欧债危机上，但是国际社会不应当忘记低收入国家的需求，这些国家在面对全球经济减速时显得尤为脆弱
- 2011年12月15日克莱格在对自民党成员和工商界领袖发表讲话时说，虽然政府内部仍然存在分歧，但英国已决定再次与欧盟国家进行接触
- 2011年12月15日纽兰当天在例行记者会上说，美国国务院负责朝鲜人权事务的特别代表罗伯特·金将出席会谈。钮兰说，此次会谈旨在继续同朝鲜就美国是否向其提供粮食援助进行对话。
- 2011年12月15日加强耕地建设，加强旱涝保收标准，实行严格的节约耕地制度，坚守守住18亿亩耕地红线。稳定和完善强农惠农政策，加大投入力度，保护调度广大农民的种粮积极性。
- 2011年12月15日俄罗斯总统梅德韦杰夫当晚抵达布鲁塞尔，并将于15日与欧洲理事会主席范龙佩和欧盟委员会主席巴罗佐举行正式会谈。
- 2011年12月15日中国现有粮食单产水平与发达国家有不小差距，国内同一作物在不同区域单产差距也比较大，有的亩产相差50公斤以上，预计到2020年粮食单产平均每年增长1%以上，是有可能的
- 2011年12月15日本届内阁由11人组成，较16人组成的上届内阁有所缩小，这是因为新内阁中多人兼任2至3个大臣职位。本届内阁中有1位女性
- 2011年12月15日最高检有关负责人表示，在全员培训的基础上，各级检察机关突出重点岗位和业务骨干，面向基层人员和西部地区，实施重点培训，实现重点提高
- 2011年12月15日在销售持续恶化，上市房企的资金链绷紧，资产负债率攀升
- 2011年12月15日“稳中求进”的2012中国经济发展轮廓清晰显现
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