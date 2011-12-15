标致雪铁龙预计今年下半年可能出现亏损 2011年12月15日 今年上半年，标致雪铁龙全球汽车销量超过180万辆，实现营业额311亿欧元（约合403亿美元），同比增长9.7%；净利润8.06亿欧元（约合10.5亿美元），同比增长18.5%

欧盟颁布果汁标准新法规 2011年12月15日 对于混合型果汁，新法规规定，含有90%苹果汁和10%草莓汁的果汁将一律标示为“苹果和草莓汁”，而欧盟现行果汁标准允许此类产品标示为“草莓汁”；含有3种以上水果成分的果汁将标示为“混合果汁”

国际财经快报 2011年12月15日 欧佩克决定维持超额产油，受此影响国际油价14日大跌，纽约油价收报每桶94.95美元，跌幅为5.18%；伦敦北海布伦特油价收于每桶104.68美元，跌幅为4.40%

巴西和智利两大航空公司合并在巴西获批 2011年12月15日 巴西天马航空公司和智利国家航空公司分别是各自国家市场占有率最高的公司。两家公司合并后的新公司ＬＡＴＡＭ将成为南美洲最大的航空公司。两家公司高管称，合并程序将在明年一季度内完成