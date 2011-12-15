- 2011年12月15日今年上半年，标致雪铁龙全球汽车销量超过180万辆，实现营业额311亿欧元（约合403亿美元），同比增长9.7%；净利润8.06亿欧元（约合10.5亿美元），同比增长18.5%
- 2011年12月15日对于混合型果汁，新法规规定，含有90%苹果汁和10%草莓汁的果汁将一律标示为“苹果和草莓汁”，而欧盟现行果汁标准允许此类产品标示为“草莓汁”；含有3种以上水果成分的果汁将标示为“混合果汁”
- 2011年12月15日从长远来看，限购政策毕竟是一项行政手段，虽然短期内抑制了投机需求，但是并不利于房地产市场的长期健康稳定发展。由此观之，房产税很有可能在接下来一段时间挑起全国房地产调控的重担。
- 2011年12月15日劳动力成本上涨、汇率提高、市场需求下滑等各种因素导致制造业困境，用工短缺现象最为明显。近两年来，元旦、春节放假后返乡农民工不返工的现象经常出现，而且相当普遍。
- 2011年12月15日合理、充分的社会流动是社会生机、活力的源泉，现代社会应能为每个成员依据其能力提供垂直流动的条件。
- 2011年12月15日“链家地产”市场研究部统计，在链家地产监测的今年全市有成交的4567个楼盘中，11月份零成交楼盘接近2600个，与10月份相比继续上涨。其中连续5月份零成交楼盘超过1000个，与10月份相比增加了28%。
- 2011年12月15日欧佩克决定维持超额产油，受此影响国际油价14日大跌，纽约油价收报每桶94.95美元，跌幅为5.18%；伦敦北海布伦特油价收于每桶104.68美元，跌幅为4.40%
- 2011年12月15日巴西天马航空公司和智利国家航空公司分别是各自国家市场占有率最高的公司。两家公司合并后的新公司ＬＡＴＡＭ将成为南美洲最大的航空公司。两家公司高管称，合并程序将在明年一季度内完成
- 2011年12月15日招商银行早在2009年发布的中国城镇居民财富“亚健康”报告显示，国内近三成的城市家庭负债比率超过40%，33%的受访居民属于“月光族”
- 2011年12月15日肯尼亚今年1至10月旅游收入达816亿先令（约9亿美元）比去年同期增加11%。旅游部长巴拉拉预计，今年肯尼亚旅游收入和游客数量有望创历史新高
- 2011年12月15日纵观改革开放后的中国经济运行，呈现出一种典型的为期10年左右的周期循环。自2010年开始，中国经济已经进入了新一轮的周期循环。
- 2011年12月15日房价出现较大跌幅的影响具有连锁效应，难以逃避的环节包括银行房贷资产的安全问题，而这也是楼市调控必须要面对并给出应对之策的难点。
- 2011年12月15日尽管国际能源机构最近下调了对全球石油需求的预测，但预计明年全球石油日需求量仍将增加130万桶达到9030万桶。预计到2035年，全球石油日需求量将增加到9900万桶，届时国际油价将达到每桶120美元
- 2011年12月15日在该公司做出让步后，有三分之二以上的投资者同意再给Msref VII基金一年的时间进行投资（也就是到2013年6月前），而不是要求其返还数十亿美元的资金。投票的最终结果将于本月底公布。
- 2011年12月15日经历了12月13日的放量跌停后，看空气氛弥漫三峡新材昨日全天交易时间。回顾12月2日至今，三峡新材的股价从15.05元/股直跌至9.86元/股，累计跌幅近35%。
- 2011年12月15日纽约汇市周三，欧元跌破1.30美元的重要心理关口，受围绕欧洲主权债务危机的担忧拖累。
- 2011年12月15日作为“门外汉”进入煤化工行业，还将面临来自经营管理和行业本身的各种风险。业内人士认为，公司在房地产主业发展受制政策调整时积极转型本身无可厚非，但其新涉足的煤化工本身也是受到政策调控的行业，尤其是焦炭等传统煤化工
- 2011年12月15日两家公司2010年的粗钢产量合计为4789万吨，仅次于全球产量第一的安赛乐米塔尔钢铁集团。如获相关反垄断机构批准，新日铁和住友金属有望在明年10月正式合并
- 2011年12月15日惠誉国际评级(Fitch Ratings)将其对欧洲五家大型商业银行的投资级评级分别下调一档，理由是银行业整体面临更大的阻力。
- 2011年12月15日南方食品董事长韦清文表示，公司目前的重组正在正常推进之中，正在同各方沟通重组方案，何时能够复牌尚无法确定
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