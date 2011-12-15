- 2011年12月15日浙江电视台有责任审查广告内容与广告投放者的合法性。浙江电视台影视娱乐频道疏于审查，为骗子公司做广告，导致其遭受损失，应当承担赔偿责任
- 2011年12月15日部分投资者已面临其他资产的保证金催缴，并被迫出售黄金以弥补损失，而其他投资者则选择锁定年初低价买入的黄金所获得的利润。
- 2011年12月15日追加投资的期限已到期，因生物人工肝项目没有获得中国药监局的批准，公司为控制投资风险，决定暂不追加2500万美元投资。
- 2011年12月15日12月14日当天，上证指数盘中再度创下2224.73点的新低，但是，二级市场的极度冰寒仍然挡不住一级市场如火的热情。此前，在刚刚过去的11月，就有37家IPO公司首发上会，其过会数量也创出今年下半年以来的新高。
- 2011年12月15日在近日即将过会的几家IPO企业中，上会前期突击召开股东大会并制定上市分红具体细则已然成为共识。
- 2011年12月15日无市场，经济不繁荣，不改革，中国无出路。中国经济体制的深层次改革并未完成，资本、资源等关键要素价格的改革仍有障碍，民营企业生存环境有所恶化，公共财政与税制改革停滞不前，寻求“中国改革战略新突破”刻不容缓
- 2011年12月15日在重新评估国家对银行支持力度后，标准普尔评级公司将中国地区的建设银行(601939.SS/0939.HK)、中国银行 (601988.SS/3988.HK)、交通银行 (601328.SS/3328.HK)和招商银行 (600036.SS/3968.HK)信用等级提升一个级别
- 2011年12月15日在证券市场格外寒冷的2011年，“求钱若渴”的不仅是上市公司，其背后的大股东也同样hold不住了。截至12月14日，今年共计557家公司的股权1175.09亿股遭遇了大股东的质押，多家上市公司股权甚至被质押数十次。
- 2011年12月15日12月14日早上，江苏省常州市钟楼区一所小学的校车在接学生途中，突然在高架上熄火，为启动校车，司机叫车上一群孩子在车来车往的高架上推车，现场险象环生
- 2011年12月15日大成基金第三次下调重庆啤酒估值
- 2011年12月15日华北空管局总工程师颜晓东表示，此次调整只是意味着首都机场具有了每周增加近600架次航班的能力，但何时开行这些航班，则取决于航空公司的具体情况
- 2011年12月15日从拍卖现场的情形来看，各方对上海泰泓的控股权在拍卖会开拍之前就做好了安排。
- 2011年12月15日据公诉机关指控称，郑鲁9月3日11时许将王成献与李孝中两家七口杀害后，并没有立即离开。在清扫了现场后，他还在王成献家洗澡、吃东西逗留了一天，直到9月4日下午6时许才离开。一离开就打的到扬州警方投案自首
- 2011年12月15日目前广东就业农民工总量为2667万人，2011年1-11月共有17.2万农民工入户城镇，比去年底增长22.2%。
- 2011年12月15日翁涛在刑事自诉状中表示，郭美美将他描述成一个生活作风不正、假公济私、吸毒、诈骗的无恶不作之徒，其行为严重侵害了他的人格、名誉权，严重降低了他的社会评价，给他造成非常严重的伤害
- 2011年12月15日13日11时左右，广安红星输变电公司在盐源县官地电站竹子坝的一座铁塔在架线施工过程中倒塌，在场施工人员11人，其中5人当场死亡，3人在送救过程中抢救无效死亡，3名伤员入住西昌医院，目前生命体征正常，暂无生命危险
- 2011年12月15日时值冬季电荒之季，中国电力投资集团公司副总经理李小琳称，我作为电力企业的人，但我也是普通市民，我也不希望电力涨价。
- 2011年12月15日字头、D字头、G字头、Z字头、T字头列车车票上网发售的消息，铁道部都非常高调，此次现身在12306网站的K字头列车车票互联网售票提示却很低调。
- 2011年12月15日这是日本海上自卫队舰船第二次访华。2008年6月24日，日本海上自卫队“涟”号驱逐舰抵达广东省湛江，开始对中国为期五天的友好访问
- 2011年12月15日12月8日晚，经过七昼夜奋战，专案民警在当地公安机关配合下，在河南新乡成功将犯罪嫌疑人王某抓获，而时隔三十余载，此时的王某已成为当地身家近亿的地产富豪
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