- 2011年12月15日刘为民表示中方已采取增派警力和加强巡查等措施，加强对韩国驻华使领馆的安全保卫
- 2011年12月15日全面开通无线网络的六个繁华地区为西单、王府井、奥林匹克公园、燕莎(包括三里屯和朝阳公园区域)、中关村、金融街。在上述区域内，运营商提供2M的公共带宽
- 2011年12月15日截至11月末，M2余额82.55万亿元，同比增长12.7%，比上月末低0.2个百分点；狭义货币(M1)余额28.14万亿元，同比增长7.8%，比上月末低0.6个百分点；流通中货币(M0)余额4.73万亿元，同比增长12.0%。
- 2011年12月15日权威消息显示，2011年12月初，四大行存款下降近4000亿，导致贷款增长不足300亿。
- 2011年12月15日电影院不得在向观众明示的电影放映时间之后放映广告。否则，将由主管部门按照职责分工责令限期改正，处1万元以上20万元以下的罚款；逾期未改正的，由原发证机关吊销许可证
- 2011年12月15日对案件结果，时军锋说：“我无所谓，只要二哥能出去我就知足了。”公诉方称时家兄弟伪造武警部队车牌骗免过路费数额巨大，应以诈骗罪起诉。而辩护律师则表示将为二人做无罪辩护
- 2011年12月15日该县已组织遇难学生家属到殡仪馆确认尸体，由县领导挂帅的15个工作组已深入到每一位遇难学生的亲属中间，面对面与遇难亲属进行沟通、交流，全力做好遇难者亲属的情绪安抚工作，同时启动了具体救助代偿等事宜
- 2011年12月15日刘为民说，近日，韩国一些团体和个人前往中国驻韩国使馆门前示威。中方已要求韩方切实采取有力措施确保中国驻韩国使领馆的安全和正常工作秩序
- 2011年12月15日能不能“艺术地”调控好房地产市场，是明年宏观调控的关键和难点，而更为精准和有效的新政策对旧有政策的替换显得尤为关键
- 2011年12月15日道琼斯工业平均指数下跌131.46点，收于11,823.48点，跌幅为1.10%；纳斯达克综合指数下跌39.96点，收于2,539.31点，跌幅为1.55%；标准普尔500指数下跌13.91点，收于1,211.82点，跌幅为1.13%。
- 2011年12月15日坚定不移地深化改革创新，逐步强化对中小企业、“三农”、创新创业活动的证券期货服务，不断完善资本市场服务实体经济的体制机制，积极拓展资本市场的覆盖面和包容能力
- 2011年12月15日《五跌停砸向清盘线 私募博消息饮恨重庆啤酒》等9则
- 2011年12月15日据统计，过去10年，针对中国的反倾销、反补贴保障措施、特殊保障措施690余件，涉及金额400亿美元左右，其中涉及美国的案件有100个左右。中国对美进口汽车征收 “双反税”，使得中美贸易战打响的猜想再起。
- 2011年12月15日要解决这些问题，一个现实的途径是启动第二次国企改革的高潮，进一步深化国企股权多元化改革，大规模降低国企股权比例，并让民营企业和个人投资者参与到国企股权多元化改革进程当中
- 2011年12月15日当前世界经济低迷，多哈回合谈判陷入僵局，多边贸易体制面临考验。作为具有巨大发展潜力的新兴市场，金砖国家应团结互信，并在推动多哈谈判
- 2011年12月15日但房产税试点的扩大，政府也应该考虑如何平衡房产税和现行调控手段之间的关系，如何对现有的房地产调控手段进行相应的改革，保证两者之间的平衡
- 2011年12月15日现在保障房面临一个问题，过去房地产价格上涨，政府拿出土地出让金搞基础设施建设。现在建保障房土地是拿不到出让金了，政府反而还要拿钱去拆迁，等于政府还要补助，还要建房，再低价租给中低收入的城市中低收入居民。
- 2011年12月15日新媒体行业是轻资产，主要成本来自劳动成本，尽管中国最近有工资上涨，但是中国工程师价格依然只有硅谷工程师价格20、30%的水平。中国在劳动力的成本上，它的投入和产出是非常有竞争的
- 2011年12月15日最近资本市场调整，A股一下子跌到十年前的水平，经历了很严酷的调整。而各国股市都在调整，尤其是在美国上市中国概念股，都经历了一波非常大的调整。很多互联网行业领袖现在市盈率只有个位数
- 2011年12月15日从目前的供求关系来看房地产市场的走势非常不乐观，很担心这轮调控后房价的走势，希望营造一个让市场力量发挥作用的经营环境，才能从根本上解决房地产价格和供需关系的矛盾
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