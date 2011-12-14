- 2011年12月15日金融危机来的时候防守一定要注意，防守是360度，包括公司财务管理，成本运营，包括公共关系，每个方面都要有防守策略
- 2011年12月14日如果我们不能够科学的理性的建设一个能够清醒界定市场关系的碳市场，碳市场很有可能就变成一个像二氧化硫交易一样的行政化的市场，这是一个非常危险的市场
- 2011年12月14日电动车的时代可能会改变整个行业，可能现在很多人还不能完全想像到是什么样的规模整个改变整个行业
- 2011年12月14日在像北京这样的城市购房，其本质不是买房子，而是抢资源。因此，阶段性的调控措施与保障房建设，对于压制房价的增长是不管用的。
- 2011年12月14日慈善事业中，政府角色应当第一是制定游戏规则，就是立法，第二就是服务，第三就是监管
- 2011年12月14日微博本身没有门槛，低门槛，大家在上面随便发言，有一些不负责任的发言，还有一些传谣出来
- 2011年12月14日微博真是有泡沫的话，他辉映出来现实多彩，每个人喜欢它
- 2011年12月14日对“还有学生家长至今也没有得知孩子的确切消息”的问题，丰县教育局相关负责人就表示15名死亡学生地详细信息还不能公开。
- 2011年12月14日颐和黄金制品澄清称，王吉舟、丁广如不是颐和黄金制品的股东、董事、实际控制人和职工，李运伟已不再担任颐和黄金制品董事，上述人员的言论、行动均属其个人行为，与颐和黄金制品无关。
- 2011年12月14日加加食品拟发行4000万股，占发行后总股本的比例为25%。公司拟此次网下发行不超过800万股，占本次发行总股数的20%；网上发行为最终发行总量减去网下最终发行量，即3200万股。
- 2011年12月14日之前，穆迪将嘉汉林业的企业家族及高级无担保债务评级从“Caa1”下调至“Ca”，因为该公司已宣布无法在本周四按时支付2016年到期可转换债券的978万美元利息。
- 2011年12月14日广东省汕尾市公安局副局长曾松泉介绍，薛锦波家属给薛锦波送去药物，其中有治疗心脏病、哮喘等疾病的药物。其间，专案组对薛锦波展开了两次讯问工作，并按规定做了全程录音录像。
- 2011年12月14日什么是新媒体，最终看它是不是互联网支撑，如果是互联网支撑就是新媒体，就是第四媒体
- 2011年12月14日让很多读者、消费者自己来出意见，自己评书，说好也好，说坏也好没关系，用你的平台来介绍你对书的看法，帮助其他的消费者来做一个判断，这些书适合不适合他看
- 2011年12月14日未来的中国经济转型，如果没有长江后浪推前浪，没有小企业、微小企业，包括地区里冒出地区级、国家级、世界级大公司，中国的经济会完全不同。
- 2011年12月14日目前为止中国的网民已经达到5亿，其中60%是在30岁以上
- 2011年12月14日政策的科学性同样重要。沈忠民认为太阳能产业并非高科技产业，只是和普通的装备制造业有并没有多大区别，没有核心技术，而且产生很多污染，“但是很多地方却将其作为高新技术产业来鼓励”。
- 2011年12月14日在城市来讲，美国、欧洲、日本都有几百年、几十年的信用实践的过程。他们的技术可以和中国的实际结合起来，这些小微企业主、这些兼职创业的工薪阶层的稳定性、还款意愿、还款能力、参考既有数据做独立的评估、审核
- 2011年12月14日自主型基金会按照法律要求每年要捐出他们资产的5%。对于这些自主型基金会，例如像盖茨基金会他们有非常专业的团队来打理资产，来保证资产收益率是最高的，更好的来做好事情。
- 2011年12月14日朱海斌认为，针对于中小企业融资难的问题，比较有效的解决方法是建立很广泛的大家共享的征信体系。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富