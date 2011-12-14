- 2011年12月14日公益和商业的关系实际上就是体和用的关系，什么为体，哪个为用就可以看做到什么程度。如果以公益为目的，商业为手段，我觉得什么都可以这是没有边界，只要把住这个就可以了。
- 2011年12月14日出现问题不可怕，我们的监管要能提高，这才是意义更大。
- 2011年12月14日对于装备制造业来说，成本控制固然重要，但是竞争的重点还是在于技术方面。“风机一般寿命在二十年，我们所说的成本不仅仅是产品的价格，还应该体现在产品生命周期的成本上，因此技术和质量就显得尤为重要。”
- 2011年12月14日在处理河南宋基会的时候，怎么罚宋基会都可以，把他牌子摘掉都可以，就不要惩罚上当的捐款人，因为涉及到30万人所谓捐款
- 2011年12月14日王庆称，不可否认当前的宏观政策环境是当前中小企业面临困境的诱因。中国特有的货币政策调整的方式本身也使中小企业容易受到最大的伤害。纵观过去几十年，每当宏观调控的时候，中小企业往往受的伤害最大。
- 2011年12月14日公益组织从事商业活动是一种社会现实，从某种程度来讲对公益事业可持续发展是有益的。可以通过这种商业活动谋得更多资源来进行慈善事业。
- 2011年12月14日目前政府应该做好四项工作。第一，要建立以市场经济调节为主的能源控制手段。第二，要严格控制钢铁、水泥等高耗能产业的发展。第三，要实行严格的节能减排方案。第四，要确立地方政府和中央政府合理的对话机制
- 2011年12月14日华而诚称，“做银行不应该像当铺一样，不应该老要抵押品，应该注重信用的问题。因此，现金流的分析非常地重要。”
- 2011年12月14日周内部分中石化下属油站缺货、排队加油局面愈演愈烈，民营加油站缺货、断供现象较多
- 2011年12月14日央行表示，要准确把握好调控的力度、节奏和重点，按照总量适度、审慎灵活、定向支持的要求，运用多种货币政策工具，调节好货币信贷，保持社会融资规模合理增长；着力优化信贷结构
- 2011年12月14日卡特说，1978年就台湾关系的问题，我跟邓小平谈判时，达成一个共识，美国将不再卖任何攻击性的武器给台湾，两岸问题一定要通过和平的问题解决。这样的基础才使得我们两国关系正常化了。
- 2011年12月14日作为嘉实基金营销团队的灵魂人物，李道滨的离去，在嘉实基金内部引起了巨大的震动和震惊。
- 2011年12月14日我们希望能够减少自由贸易的障碍。中国已经成为WTO的成员，这对中国，世界都是好事。我们了解越多，我们贸易越多，双方未来就会越好。
- 2011年12月14日截至今年９月底，我国债券市场规模占ＧＤＰ的比重仅为４６％。同期日本超过２００％，韩国和马来西亚也超过１００％，新加坡和中国香港则超过７０％。
- 2011年12月14日以一台核载为47人的中巴校车为例，油钱一年2万元左右，司机的工资为2万-3万元，加上保险和维修保养费用等，一年一台校车平均需要5万元开销，每台校车的利润几乎为零。
- 2011年12月14日央行表示，要准确把握好调控的力度、节奏和重点，按照总量适度、审慎灵活、定向支持的要求，运用多种货币政策工具，调节好货币信贷，保持社会融资规模合理增长；着力优化信贷结构，加大对社会经济重点领域和薄弱环节，特别是“三农”、中小企业、保障性住房的支持力度，更好地服务实体经济。
- 2011年12月14日在美国，富人财富越来越集中，穷人还是相对来说比较贫穷。他说，比如我在白宫的时候是1%的富人占有美国财富9%，可现在1%富人占有美国财富的20%，这也就意味着贫富差距更大。
- 2011年12月14日连日来，关于“美的”大裁员的消息，在网络上引起强烈反响，有人甚至说美的这番裁员比例在50%左右。
- 2011年12月14日商务部称,对通用汽车和克莱斯勒分别征收8﹒9%和8﹒8%的反倾销税;对通用汽车和克莱斯勒分别征收12﹒9%和6﹒2%的反补贴税｡
- 2011年12月14日在白宫的一个宴会上，邓小平先生说，你个人有什么需求，我可以帮你的忙吗？我给他讲我小时候每周都要捐5分钱给教会，让教会带到中国来建医院和学校，而现在中国并没有实行宗教自由，并不能在中国自由散发圣经，你能不能改变这个政策
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